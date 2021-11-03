Müsilaj nedeniyle zarar gören balıkçılara 8,2 milyon lira destek!

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Müsilaj Eylem Planı kapsamında Çanakkale’de mercan resiflerinin bulunduğu alanları balıkçılık koruma alanı olarak belirlediklerini, Marmara Denizi’nde küçük balıkların avlanmasını yasakladıklarını belirtti. Pakdemirli, Marmara Denizi’nden avlanan balıkların yenmesinde analizlere göre sorun olmadığını da açıkladı.

BALIKLARIN YENMESİNDE SORUN YOK

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, başta Marmara Denizi olmak üzere denizlerdeki müsilaj sorununun sebeplerinin araştırılarak, alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla kurulan Meclis Araştırması Komisyonu üyelerine müsilaj konusundaki çalışmalar hakkında bilgi verdi. Pakdemirli, son 25-30 yılda artan kalabalığa sanayi de eklendiğinde Marmara Denizi’nin önemli bir kirlilik baskısı altında olduğunu söyleyerek, “Marmara Denizi’nde genel olarak hamsi, istavrit, sardalya türleri başta olmak üzere toplam 62 türde ekonomik değere sahip deniz ürünü avcılığı yapılmaktadır. 2020 yılı TÜİK verilerine göre Marmara Denizi’nde avlanan su ürünleri miktarı yüzde 6,3’e düşmüş olmasına rağmen doğrudan 22 bin 213, dolaylı olarak da 100 bin kişiye gelir kaynağı oluşturmaktadır” ifadelerini kullandı.

EYLEM PLANINI AÇIKLADI

Yapılan çalışmaların kirliliğin sadece Türkiye’den kaynaklı olmadığını, Karadeniz bölgesindeki ülkelerin ve Tuna Nehri yoluyla gelen kirliliğin de buna neden olduğunu gösterdiğini ifade eden Bakan Pakdemirli, şöyle konuştu:

"Mevcut verilerden ve çalışmalardan yapılan hesaplamalara göre tarım sektörünün payının toplam içinde yüzde 8,3 olduğunu ortaya koymuştur. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca 22 maddelik Marmara Denizi Müsilaj Eylem Planı oluşturuldu. Bu Eylem Planı kapsamında Bakanlığımızın sorumluluğunda yürütülen 5, işbirliğiyle yürütülecek 6 eylem bulunmaktadır. Karada oluşan yayılı yükler belirlendi, denize ulaşan yükleri belirleme çalışmalarımız devam ediyor. Bakanlığımızca hassas su kütleleri ile bu kütleleri etkileyen alanların belirlenmesi ve su kalitesinin iyileştirilmesi hakkında yönetmeliğin güncellenmesi için gerekli çalışmaları tamamladık.”

8,2 MİLYON LİRA DESTEK

Pakdemirli, Marmara Denizi’nden çıkan balığın yenip yenmeyeceğine ilişkin olarak, “Analiz sonuçları, Türk Gıda Kodeksi Mikrobiyolojik Kriterler Yönetmeliği ve Türk Gıda Kodeksi Bulaşanlar Yönetmeliği mevzuatımıza uygun bulunmuştur. Çift kabuklu yumuşakça üretim alanlarında yapılan izleme çalışmaları sonuçlarına göre alan sınıflandırma kriterlerine aykırı bir durum tespit edilmemiştir. Balıkçılık faaliyetlerinin kontrolü alt çalışma grubu kapsamında Bakanlığımız tarafından Marmara’da 6 istasyonda su kalite verileri, su ürünlerinin yaşam koşullarında üremesi ve büyümesi üzerine etkileri araştırılmaktadır. Marmara Denizi’ndeki tüm hayalet ağların bir yıl içerisinde temizlenmesi eyleminde şimdiye kadar 150 bin metrekare hayalet ağ belirledik ve bunun 21 bin 500 metrekaresini çıkardık. Konuya dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak için bizzat kendim de hayalet ağ çıkarma faaliyetlerine katılıyorum. Müsilaj Eylem Planı kapsamında Çanakkale ilinde mercan resiflerinin bulunduğu alanları balıkçılık koruma alanı olarak belirledik. Marmara Denizi’nden avcılık yoluyla elde edilen ve dökme olarak adlandırılan küçük balıkların avlanmasını ve balık unu yağı fabrikalarına nakledilmesini yasakladık. Marmara Denizi’nde 2021 yılında şimdiye kadar 25 bin denetim yaparak, 66 gemiye el koyduk. Geçen yıl ile birlikte Marmara’da el konulan gemi sayısı 168 oldu” diye konuştu.

Marmara Denizi’nde küçük ölçekli balıkçılık yapanlara 2 bin lira olan desteği 2 bin 900 TL’ye çıkarttıklarını söyleyen Bakan Pakdemirli, "Marmara’da 3 bin 447 balıkçımız ödeme için başvurdu. Başvuran bölge balıkçılarımıza yaklaşık 8,2 milyon lira destekleme ödemesini bu hafta yapacağız” şeklinde konuştu.