banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Şanlıurfa’da kar sevinc
Şanlıurfa’da kar sevinc
TFF’den Ali Koç’a cevap
TFF’den Ali Koç’a cevap
Zelensky Ukrayna Parlamentosu'nu silahla tarıyor!
Zelensky Ukrayna Parlamentosu'nu silahla tarıyor!
Borsada hangi hisseler öne çıkıyor?
Borsada hangi hisseler öne çıkıyor?

Meyve ve organik gübre üreticisi sanayici Mehmet Koç, yeni Tarım Bakanı Vahit Kirişçi'ye iki önemli öneride bulundu!

Meyve ve organik gübre üreticisi sanayici Mehmet Koç, yeni Tarım Bakanı Prof. Dr. Vahit KİRİŞCİ'ye açık mektup yazdı ve bir takın önerilerde bulundu.

TARIM 12.03.2022, 16:54 12.03.2022, 17:03
Meyve ve organik gübre üreticisi sanayici Mehmet Koç, yeni Tarım Bakanı Vahit Kirişçi'ye iki önemli öneride bulundu!

Mehmet Koç'un Tarım Bakanı Vahit Kirişçi'ye yazdığı 'YENİ TARIM BAKANIMIZA İKİ ÖNERİ' başlıklı mektup şöyle:

YENİ TARIM BAKANIMIZA İKİ ÖNERİ

Sayın Vahit Bakanım,

Sayın Bekir Pakdemirli’nin 01.02.2022 de görevinden affından sonra yeni Tarım Orman Bakanı olarak atanmanızdan dolayı sizi tebrik ederim.

Akademisyen kimliğiniz ve tarımın içinden gelmeniz beni bu satırları yazmaya cesaretlendirdi.

Size naçizane iki önerim var. 

1-) Malumunuz 1 Mart 2022 tarihli Resmi Gazete’ de, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının maden yasasında yapılan yönetmelik değişikliğine göre: Zeytinlikler kesilebilecek, kömür alındıktan sonra saha yeniden rehabilite edilebilecek deniyor.!

Yeraltı zenginliklerimizin başında gelen madenlerimiz endüstrimizin olmazsa olmazıdır. Önemli olan rezerv bitiminde rehabilitasyonun hızla yapılması ve alanın ağaçlandırılmasıdır. Bir de taş ocakları ve kireçtaşları gibi işletmeler için orman olmayan alanlar tercih edilmelidir.!

Sayın Bakanım,

Ülkemizde çıkan kömürün kalorisi düşüktür.! Kül oranı fazladır. İşletme maliyetleri yüksektir.! Yanma sırasındaki karbon salınımı diğer fosil yakıtlara göre en yüksektir. Zeytinlikler ise karbon depolama oranları diğer bitkilere göre daha fazladır.!

13 yıl önce milletvekilliğiniz döneminde iki arkadaşınızla birlikte vermiş olduğunuz *zeytinliklerin ıslahı ve Yabanilerinin Aşılanması Hakkında Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifinizde; Rüzgâr santrallarının kurulmasının zeytinlik sahalarına uyumlaştırılması teklifiniz Meclis Tarım Komisyonunda hala beklemektedir.

Bu öneriniz, iklim krizinin geri dönülmez noktaya yaklaştığı günümüzde yenilenebilir enerjinin, güneşle birlikte rüzgârın değerlendirilmesinin ne kadar önemli olduğunu ortaya koymaktadır.! Yeni değişiklik, sizin 13 yıl önceki önerinizin de gerisine düşmektedir.!

Kömür çıkartarak enerji eldesi için zeytinliklerin kaldırılması şart değildir.! RES’leri kurarken açılan alanlardan zarar gören çiftçilere başta vakıflar olmak üzere Kamu’nun elinde olan ve pek de bakımı hasadı yapılamayan zeytinlikler ücretsiz olarak kiralanabilir. Bu şekilde daha fazla rekolte elde edilebilir.!

RES kurulum izinleri (ve de teşvikleri) kömür sahası işletme ruhsatı olanlara önceliklendirilerek, onların da zarar görmeleri önlenebilir.

Ayrıca zeytin çekirdeği çok iyi bir Aktif Karbon malzemesidir.! Şu anda posadan ayrılan zeytin çekirdeği çuvallanıp yakıt olarak kullanılıyor ve tonu: 1.750.-TL dir.

Başta su arıtma, havalandırma, geri dönüşümlü yağların saflaştırılması vb. gibi birçok alanda  zorunlu olarak kullanılan Aktif Karbon üretimi ülkemizde yoktur.! Ağırlıklı olarak Hindistan’dan ithal edilmektedir. Toz şekli; 2.600.-$, Granülü: 3.200.-$ ve pelet hali 4.200.-$’dır ve bu alandaki ithalata on milyonlarca dolar harcamaktayız.!

Başta zeytin çekirdeği olmak üzere fındık kabuğu, ceviz, badem, şsftali, kayısı gibi sert çekirdeklilerde aktif karbon kaynaklarıdır.! Ürün işleme sonucu bolca çıkan bu atık ürünler şu anda yakıt olarak kullanılmaktadır.

Oysa ülkemizin yüksek katma değerli ürün üretimine ve ihracatına ihtiyacı vardır. (Şu anda bu oran çok düşük olup; binde üç’tür.) Hükümetimizin teşvik ve yönlendirmesiyle farklı bölgelerde kurulacak bu tür tesisler; hem ülkemize, hem sanayicimize, hem çiftçimize kazandırır. İthalatçı yerine ihracatçı oluruz.! Refahın artması bu şekilde olur.! Yenilenebilir enerjiyle de çalışacakları için çevreye de zarar vermez, ekosistem olumsuzlanmaz, döngüsel ekonomi gerçekleşmiş olur.!

Bizler (50-60 yaş üstü) katı yağlarla beslendik. Kalp-damar hastalıklarımızın fazla olması, ortalama uzun ömürlü olmayışımızın temelinde bu yatıyor sanıyorum. Son 20-25 yıldır zeytin ağacı popülasyonumuzu artırmamız, ispanya, Portekiz, İtalya ve Yunanistan’ı yakalayıp geçmemiz, ihracat yapmamız ülkemiz adına sevindirici bir durumdur. Sağlıklı nesiller için sofralarımızın ve yemeklerimizin ana hammaddesini kömüre kurban etmemeliyiz.

2-) Size ikinci önerim. Her yıl olduğu gibi Haziran’dan itibaren yangın mevsimi başlayacak.!

Hiç değilse sizin döneminizde, Yangın başladıktan sonra değil, başlamadan önce tedbir alalım.!

THK, ülkemizde bu iş için kuruldu. Ciddi bir geleneği ve deneyimi var.

-THK’nu hızla yenileyelim;

-Mevcut uçakların bakımını yaptıralım,

-1400’e yakın gayrimenkulü var, gerekirse yeni uçaklar alıp filo oluşturabilir 

-Deneyimli, ülkemizin arazilerini avuçlarının içi gibi bilen emekli ettiği pilotlarını göreve çağırıp, onları hazır tutabilir,

-Orman yangın alarm sistemi yenilenebilir.!

-Bütün sistem yangına, erken müdahale üzerine yeniden düzenlenebilir.

-Gerekli yasal düzenlemeler yapılarak; caydırıcı cezai müeyyideler artırılabilir. Vb.

Sayın Vahit Bakanım,

Selefiniz Bekir Pakdemirli döneminde ülke tarihimizin en fazla orman yangınları oldu (2021’de 2020’nin 6.6 katı) Orman yangını şehitlerimiz oldu. Onlarla birlikte aylarca 80 milyonumuzun yürekleri yandı. Sonuçtaİ ister aşırı sıcaklar, ister sabotaj, ister ihmal, ister kötü yönetim, ne derseniz deyin; Bekir Bey dönemi hep *en fazla Yangınlarla anılacak”!

55 bilimsel makalesi, kitabı, raporu ve bildirisi olan şahsınız (ki şimdiye kadarki en donanımlı Tarım Bakanı oluyorsunuz) döneminin;

-Zeytinlikleri kurtaran, 

-Tarım arazilerinin azalmasını engelleyen,

-Aktif Karbon sanayisinin kurulmasını sağlayan,

-Orman yangınlarını önleyip, yanan yerleri de imara açtırmayan,

-Ülkeyi bekleyen gıda krizinden kurtaran bir Bakan olarak anılmanızı canı gönülden temenni ediyorum. Yeni görevinizde başarılar diliyorum, Allah yardımcınız olsun.!

#mehmet koç #Tarım
Yorumlar (0)
hafif kar yağışlı
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 28 67
2. Konyaspor 28 52
3. Başakşehir 28 47
4. Fenerbahçe 28 47
5. Alanyaspor 28 46
6. Hatayspor 29 46
7. Adana Demirspor 28 45
8. Beşiktaş 28 45
9. Karagümrük 29 40
10. Kayserispor 28 38
11. Gaziantep FK 28 37
12. Kasımpaşa 29 35
13. Galatasaray 28 35
14. Antalyaspor 28 35
15. Sivasspor 28 34
16. Giresunspor 28 32
17. Altay 29 29
18. Göztepe 28 27
19. Rizespor 29 23
20. Ö.K Yeni Malatya 29 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 27 58
2. Ümraniye 27 55
3. Bandırmaspor 27 46
4. İstanbulspor 26 46
5. Eyüpspor 27 45
6. Erzurumspor 27 44
7. Samsunspor 26 39
8. Adanaspor 27 37
9. Manisa Futbol Kulübü 27 36
10. Boluspor 26 35
11. Keçiörengücü 26 34
12. Tuzlaspor 26 34
13. Gençlerbirliği 26 33
14. Kocaelispor 26 32
15. Menemen Belediyespor 27 32
16. Denizlispor 27 30
17. Altınordu 27 28
18. Bursaspor 26 25
19. Balıkesirspor 26 11
Takımlar O P
1. M.City 28 69
2. Liverpool 28 66
3. Chelsea 27 56
4. Arsenal 25 48
5. M. United 28 47
6. West Ham United 28 45
7. Tottenham 26 45
8. Wolverhampton Wanderers 28 43
9. Aston Villa 27 36
10. Southampton 28 35
11. Crystal Palace 28 33
12. Leicester City 25 33
13. Brighton 28 33
14. Newcastle 27 31
15. Brentford 28 27
16. Leeds United 28 23
17. Everton 25 22
18. Burnley 26 21
19. Watford 28 19
20. Norwich City 28 17
Takımlar O P
1. Real Madrid 27 63
2. Sevilla 27 55
3. Atletico Madrid 28 51
4. Barcelona 26 48
5. Real Betis 27 46
6. Real Sociedad 27 44
7. Villarreal 27 42
8. Athletic Bilbao 27 40
9. Valencia 27 36
10. Celta Vigo 27 35
11. Osasuna 27 35
12. Espanyol 28 33
13. Rayo Vallecano 26 31
14. Elche 27 29
15. Getafe 27 27
16. Mallorca 27 26
17. Granada 27 25
18. Cadiz 28 24
19. Deportivo Alaves 27 22
20. Levante 28 19