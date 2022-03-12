Meyve ve organik gübre üreticisi sanayici Mehmet Koç, yeni Tarım Bakanı Vahit Kirişçi'ye iki önemli öneride bulundu!

Mehmet Koç'un Tarım Bakanı Vahit Kirişçi'ye yazdığı 'YENİ TARIM BAKANIMIZA İKİ ÖNERİ' başlıklı mektup şöyle:

YENİ TARIM BAKANIMIZA İKİ ÖNERİ

Sayın Vahit Bakanım,

Sayın Bekir Pakdemirli’nin 01.02.2022 de görevinden affından sonra yeni Tarım Orman Bakanı olarak atanmanızdan dolayı sizi tebrik ederim.

Akademisyen kimliğiniz ve tarımın içinden gelmeniz beni bu satırları yazmaya cesaretlendirdi.

Size naçizane iki önerim var.

1-) Malumunuz 1 Mart 2022 tarihli Resmi Gazete’ de, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının maden yasasında yapılan yönetmelik değişikliğine göre: Zeytinlikler kesilebilecek, kömür alındıktan sonra saha yeniden rehabilite edilebilecek deniyor.!

Yeraltı zenginliklerimizin başında gelen madenlerimiz endüstrimizin olmazsa olmazıdır. Önemli olan rezerv bitiminde rehabilitasyonun hızla yapılması ve alanın ağaçlandırılmasıdır. Bir de taş ocakları ve kireçtaşları gibi işletmeler için orman olmayan alanlar tercih edilmelidir.!

Sayın Bakanım,

Ülkemizde çıkan kömürün kalorisi düşüktür.! Kül oranı fazladır. İşletme maliyetleri yüksektir.! Yanma sırasındaki karbon salınımı diğer fosil yakıtlara göre en yüksektir. Zeytinlikler ise karbon depolama oranları diğer bitkilere göre daha fazladır.!

13 yıl önce milletvekilliğiniz döneminde iki arkadaşınızla birlikte vermiş olduğunuz *zeytinliklerin ıslahı ve Yabanilerinin Aşılanması Hakkında Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifinizde; Rüzgâr santrallarının kurulmasının zeytinlik sahalarına uyumlaştırılması teklifiniz Meclis Tarım Komisyonunda hala beklemektedir.

Bu öneriniz, iklim krizinin geri dönülmez noktaya yaklaştığı günümüzde yenilenebilir enerjinin, güneşle birlikte rüzgârın değerlendirilmesinin ne kadar önemli olduğunu ortaya koymaktadır.! Yeni değişiklik, sizin 13 yıl önceki önerinizin de gerisine düşmektedir.!

Kömür çıkartarak enerji eldesi için zeytinliklerin kaldırılması şart değildir.! RES’leri kurarken açılan alanlardan zarar gören çiftçilere başta vakıflar olmak üzere Kamu’nun elinde olan ve pek de bakımı hasadı yapılamayan zeytinlikler ücretsiz olarak kiralanabilir. Bu şekilde daha fazla rekolte elde edilebilir.!

RES kurulum izinleri (ve de teşvikleri) kömür sahası işletme ruhsatı olanlara önceliklendirilerek, onların da zarar görmeleri önlenebilir.

Ayrıca zeytin çekirdeği çok iyi bir Aktif Karbon malzemesidir.! Şu anda posadan ayrılan zeytin çekirdeği çuvallanıp yakıt olarak kullanılıyor ve tonu: 1.750.-TL dir.

Başta su arıtma, havalandırma, geri dönüşümlü yağların saflaştırılması vb. gibi birçok alanda zorunlu olarak kullanılan Aktif Karbon üretimi ülkemizde yoktur.! Ağırlıklı olarak Hindistan’dan ithal edilmektedir. Toz şekli; 2.600.-$, Granülü: 3.200.-$ ve pelet hali 4.200.-$’dır ve bu alandaki ithalata on milyonlarca dolar harcamaktayız.!

Başta zeytin çekirdeği olmak üzere fındık kabuğu, ceviz, badem, şsftali, kayısı gibi sert çekirdeklilerde aktif karbon kaynaklarıdır.! Ürün işleme sonucu bolca çıkan bu atık ürünler şu anda yakıt olarak kullanılmaktadır.

Oysa ülkemizin yüksek katma değerli ürün üretimine ve ihracatına ihtiyacı vardır. (Şu anda bu oran çok düşük olup; binde üç’tür.) Hükümetimizin teşvik ve yönlendirmesiyle farklı bölgelerde kurulacak bu tür tesisler; hem ülkemize, hem sanayicimize, hem çiftçimize kazandırır. İthalatçı yerine ihracatçı oluruz.! Refahın artması bu şekilde olur.! Yenilenebilir enerjiyle de çalışacakları için çevreye de zarar vermez, ekosistem olumsuzlanmaz, döngüsel ekonomi gerçekleşmiş olur.!

Bizler (50-60 yaş üstü) katı yağlarla beslendik. Kalp-damar hastalıklarımızın fazla olması, ortalama uzun ömürlü olmayışımızın temelinde bu yatıyor sanıyorum. Son 20-25 yıldır zeytin ağacı popülasyonumuzu artırmamız, ispanya, Portekiz, İtalya ve Yunanistan’ı yakalayıp geçmemiz, ihracat yapmamız ülkemiz adına sevindirici bir durumdur. Sağlıklı nesiller için sofralarımızın ve yemeklerimizin ana hammaddesini kömüre kurban etmemeliyiz.

2-) Size ikinci önerim. Her yıl olduğu gibi Haziran’dan itibaren yangın mevsimi başlayacak.!

Hiç değilse sizin döneminizde, Yangın başladıktan sonra değil, başlamadan önce tedbir alalım.!

THK, ülkemizde bu iş için kuruldu. Ciddi bir geleneği ve deneyimi var.

-THK’nu hızla yenileyelim;

-Mevcut uçakların bakımını yaptıralım,

-1400’e yakın gayrimenkulü var, gerekirse yeni uçaklar alıp filo oluşturabilir

-Deneyimli, ülkemizin arazilerini avuçlarının içi gibi bilen emekli ettiği pilotlarını göreve çağırıp, onları hazır tutabilir,

-Orman yangın alarm sistemi yenilenebilir.!

-Bütün sistem yangına, erken müdahale üzerine yeniden düzenlenebilir.

-Gerekli yasal düzenlemeler yapılarak; caydırıcı cezai müeyyideler artırılabilir. Vb.

Sayın Vahit Bakanım,

Selefiniz Bekir Pakdemirli döneminde ülke tarihimizin en fazla orman yangınları oldu (2021’de 2020’nin 6.6 katı) Orman yangını şehitlerimiz oldu. Onlarla birlikte aylarca 80 milyonumuzun yürekleri yandı. Sonuçtaİ ister aşırı sıcaklar, ister sabotaj, ister ihmal, ister kötü yönetim, ne derseniz deyin; Bekir Bey dönemi hep *en fazla Yangınlarla anılacak”!

55 bilimsel makalesi, kitabı, raporu ve bildirisi olan şahsınız (ki şimdiye kadarki en donanımlı Tarım Bakanı oluyorsunuz) döneminin;

-Zeytinlikleri kurtaran,

-Tarım arazilerinin azalmasını engelleyen,

-Aktif Karbon sanayisinin kurulmasını sağlayan,

-Orman yangınlarını önleyip, yanan yerleri de imara açtırmayan,

-Ülkeyi bekleyen gıda krizinden kurtaran bir Bakan olarak anılmanızı canı gönülden temenni ediyorum. Yeni görevinizde başarılar diliyorum, Allah yardımcınız olsun.!