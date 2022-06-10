Küresel iklim değişikliğinin en önemli etkenlerinden biri, çevreye duyarsız yürütülen ekonomik faaliyetler...

Agro TV ve Webagron Tarımsal İçerik Platformu tarafından düzenlenen, Tarım ve Orman Bakanlığı temsilcileri, üst düzey yöneticiler, alanında uzman akademisyenler ve çiftçiler ile tarım sektörünün buluşma noktası haline gelen zirve organizasyonları, sektörün sesi olmaya devam ediyor. Boğaziçi Üniversitesi Albert Long Hall Kültür Merkezi’nde gerçekleşen Sürdürülebilir Tarım ve Gıda Zirvesi, gıda arzının bağımsızlığı için akıllı çiftçilikle yapılabilecek iyileştirmeleri derinleştirmek amacıyla Türkiye’nin önder çiftçilerini, alanında uzman akademisyenlerini, tarıma değer katan sosyal girişimcilerini ve tarım sektörünün önde gelen markalarını bir araya getirdi.

Yapılan açılış konuşmasında sürdürülebilirlik kavramının ekolojik, ekonomik ve toplumsal boyutları bir arada barındıran bütünsel bir yaklaşım olduğu ve dünya nüfusundaki hızlı artışın, gıda maddelerine ve doğal kaynaklara ulaşımla ilgili sorunların ortaya çıkmasına sebep olduğuna dikkat çekildi. Ayrıca küresel iklim farklılığına bağlı aşırı sıcak, soğuk ya da yağış gibi mevsimsel değişikliklerin, her geçen gün tehdidini artıran bir etken olarak gündeme geldiği vurgulandı.

Zirvede, çevreye duyarsız yürütülen ekonomik faaliyetlerin küresel iklim değişikliğinin en önemli etkenleri arasında yer aldığı ve hayatımızı değiştiren pandemi süreci ile birlikte, tarım ve çıktısı olan gıdada sürdürülebilirliğin öneminin tüm dünya olarak farkına varıldığı ve sürdürülebilirliğin insanları, politikacıları ve işletmeleri, gelecek nesilleri hesaba katarak uzun vadede kararlar almaya teşvik ettiği mesajları da verildi.

Sürdürülebilir Tarım ve Gıda Zirvesi’nin moderatörlüğünü; Agro TV Haber Müdürü Merve Ekinci, Agro TV Ankara temsilcisi Galip Umut Özdil, Gazeteci, Yazar Meliha Okur ve Dünya Gazetesi Muhabiri Berfin Nilgün Çipa yaparken; zirvede; Prof. Dr. Gökhan Özertan, Agro TV Türkiye ve Azerbaycan CEO'su Doğan Başaran, Türk Traktör Ticari Genel Müdür Yardımcı Ahmet Canbeyli, Türk Traktör Satış Direktörü Rehda Cem Akyüz, TÜSEDAD Başkanı Sercer Solakoğlu, Hekagro Solutions Yönetim Kurulu Başkanı Enis Hekimoğlu, Akademisyen-Yazar İlber Ortaylı, Belgesel Film Yapımcısı Coşkun Aral, Tarım Yazarı Ali Ekber Yıldırım, Webagron Kurucu Ortağı Özhan Türk, Kuzey Tohumculuk Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Ündücü, ADAMA Turkey CEO'su Dr. Cenk Saraçoğlu, TÜRKTOB Başkanı Savaş Akcan, Semak Makina Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Keleş, Prof. Dr. Arzu Tektaş, Denizbank Tarım Bankacılığı Grubu Pazarlama Grup Müdür Canan Aytekin, TMMOB ZMO Genel Başkanı Baki Remzi Suiçmez, UPL Ziraat Türkiye Ülke Müdürü Murat Yahyaoğlu, FAO Türkiye Temsilci Yardımcısı Dr. Ayşegül Selışık, UPL Ziraat Türkiye Pazarlama ve İş Geliştirme Müdürü Halil Köstekli sürdürülebilirlik, tarım, tarım teknolojileri, tohum, tohumun ve tarımın önemi, Türk tohumculuk sektörünün durumu, gıda arzı, buğday, gıda üretimi, çiftçinin donanımı, verinin önemi, yüksek maliyetler, stratejiler, planlı programlı hareket etmenin önemi ve daha bir çok konuda önemli bilgiler paylaştılar.