Işılay Reis Yorgun: 'İsraf edilen gıdanın bir başkasını doyuracağını hiç unutmamak gerekir'

Işılay Reis Yorgun'un yazısı şöyle:

Dünyada tüketici haklarının daha ileriye götürülmesi, bu haklara saygı gösterilmesi ve tüketicilerin bilinçlendirilmesinin önemini vurgulamak için her yıl 15-21 Mart Tüketiciyi Koruma Haftası olarak kutlanmaktadır.

1981 yılından bugüne bakliyat sektöründe faaliyet gösteren Reis Gıda Dünya Tüketici Haftasına dikkat çekiyor. Bir toplumun sosyal, kültürel ve ekonomik anlamda gelişebilmesinin temelinde bilinçli tüketim kültürü vardır. İhtiyaçların her geçen gün daha da arttığı günümüzde tüketicilerin alışverişlerinde bilinçli hareket etmesi ve tüketicilerin haklarının korunması son derece önem kazanmıştır.

Kurulduğumuz günden bugüne tarladan sofraya kalite ve hizmet anlayışımızla araştırma sonuçlarına göre tüketicimizin en çok güvendiği ve tercih ettiği marka konumuna ulaştık ve daha da güçlendirerek sürdürülebilirliği sağlamaktayız.

2017 yılında Türk Patent Enstitüsü tarafından yapılan değerlendirme ve araştırmalar sonucunda, pirinç bulgur ve bakliyat ürün grubunda markanın tüketici nezdinde yaygın olarak bilinirliği göz önünde bulundurularak “Tanınmış Marka” tescili verildi.

Pandemi döneminde aldığımız önlemler ve gerçekleştirdiğimiz hijyen standartları ile TSE tarafından COVID-19 Güvenli Üretim Belgesi’ni sektöründe ilk alan firma olduk.

2021 yılında T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı’nın ve İstanbul Ticaret Odası’nın desteği ile, Ev Dışı Tüketim Tedarikçileri Derneği ETÜDER ve Gıda Güvenliği Derneği GGD liderliğinde Tedarik Zincirinde Güven Programı çerçevesinde yayımlanan, ürünlerimizin kalitesi, izlenebilirliği ve süreçlere uyumunu sağlayıp başarıyla gerçekleştirmiş olduğumuz uygulamalarla “Güvenli Tedarikçi Sertifikası” almaya hak kazandık.

Reis Gıda Yönetim Kurulu Başkanımız Mehmet Reis “Enflasyonla mücadele iş insanlarının da görevidir” diyerek enflasyonun hızla tırmandığı 1994-2001 yıllarında sabit fiyat uygulaması yaptı. Ülkemizin ekonomik ve toplumsal kalkınmasına katkı sağlamak için 2018-2021 yıllarında “Enflasyonla Topyekün Mücadele” kapsamında ortak sorumluluk duygusu ve gönüllülük esasına göre fiyat artışlarının vatandaşlarımız üzerindeki etkisini en aza indirmek için geçmişte olduğu gibi üzerimize düşen görevi yaptık ve her zaman da destek olmaya hazırız.

13 Şubat 2022 tarihinde Resmi Gazete’ de yayınlanan karara göre temel gıda ürünlerinde yüzde 8'lik KDV oranının yüzde 1'e indirildiği duyuruldu. Bu karar tüketicimiz açısından olumlu bir gelişmedir. Tabii ki tüketicimiz için bu ve buna benzer kararların gelmesi çok değerli ve faydalıdır. Tüketicilerimize daha fazla destek olmak adına bizlerde Reis Gıda olarak 7 kdv indirime ek olarak yüzde 7’lik kısmını yarı yarıya perakende satış noktalarımızla paylaşarak gerçekleştirdik.

Tüketici haklarına karşı duyarlılığımız ve sosyal sorumluluk anlayışımız bugün olduğu gibi gelecekte de devam edecek. Küresel iklim krizi ile mücadele, gıda kaybının azaltılması, karbon emisyonlarının azaltılması, kaynakların sürdürülebilir şekilde kullanılması ve ekosistemin korunması gibi konuları ele alıyoruz. Çünkü amacımız önce insan sağlığı ve çevre bilincine katkı sağlamak.

Üretim faaliyetlerimizde tarladan sofraya gıda güvenliğinde izlenebilirlik prosesleri uygulamaktayız. Gıda güvenliğinde izlenebilirlik kavramı tedarik zincirinde gıdaların üretimi ve dağıtımının takip edilmesini içeren bir sistemdir. Bu sistem ürünün kaynağına doğru, nereden, ne şekilde, hangi şartlarda, nasıl geldiğinin tespit edilmesine olanak sağlamaktadır. İzlenebilirlik prosesimiz ile ürünlerimizin tarladan sofraya gelene kadar geçtiği tüm aşamaları takip ederek sıfır atık oluşumuna katkı sağlıyoruz.

Çünkü israf olan her gıda, bu ürünü üretirken harcanan emeğin ve kullanılan kaynaklarında boşa harcanması ve çevremizin daha fazla kirlenmesine neden olmaktadır.

Gıda israfı ve atıklar su, toprak, enerji ve finansman kaybına neden oluyor. Kayıp ve israftan kaynaklanan ciddi oranda milli servet ve emek boşa gidiyor.

İsraf edilen gıdanın bir başkasını doyuracağını hiç unutmamak gerekir.

İnsanların yaşamlarını sürdürebilmeleri için yeterli gıdayı almaları ve bu gıdaların güvenilir olması insan haklarının esasını oluşturmaktadır. İnsan hakları evrensel beyannamesinde belirtildiği gibi insanların temel gereksinimi olan gıdanın eşit ve adil dağıtılmadığı bir dünya güvenli değildir.

Bu sebeple gıda israfının önüne geçmek için duyarlı olmanın ve aşırı tüketim alışkanlıklarından vazgeçmenin önemini her fırsatta vurguluyoruz.