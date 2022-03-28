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İBB, YAĞLIK AYÇİÇEK TOHUMU DAĞITIMINI SİLİVRİ’DEN BAŞLATTI!

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, kentte toplam 68 bin 600 dekar alanda üretim yapan 1592 çiftçiye, 2 bin 541 torba yağlık ayçiçek tohumunun dağıtımını Silivri’den başlattı. “Tek derdimiz var: Bu şehrin tarlaları, bu şehrin bahçeleri beton olmasın” diyen İmamoğlu, “Bu şehirde bu kanal yapma sevdasında olan insanlara her yerde söylüyorum: 150 milyon metrekare araziyi daire, bina yapma niyetindeler. Beton, şehir insanın karnını doyurmuyor” ifadelerini kullandı. Türkiye’nin tarımsal üretimde dışa bağımlı hale gelmesinin ve yaşanan ekonomik krizin herkesi mutsuz ettiğini belirten İmamoğlu, “Türkiye'nin tarıma ve çiftçiye geçmişte verdiği önemi yeniden verme zorunluluğumuz vardır. Mustafa Kemal Atatürk'ün sözünün bize emaneti gibi, sizleri tekrar milletin efendisi yapmak zorundayız. Yoksa aç kalırız” uyarısında bulundu.

TARIM 28.03.2022, 19:51
İBB, YAĞLIK AYÇİÇEK TOHUMU DAĞITIMINI SİLİVRİ’DEN BAŞLATTI!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), kentte toplam 68 bin 600 dekar alanda üretim yapan 1592 çiftçiye 2.541 torba yağlık ayçiçek tohumu dağıtımını başlattı. Dağıtımın başlaması nedeniyle, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun katılımıyla, Silivri’deki Müjdat Gürsu Spor Tesisi önünde bir etkinlik düzenlendi. Etkinlikte bir konuşma yapan Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, İBB’nin ilçede tarıma yönelik desteklerinden dolayı İmamoğlu’na teşekkürlerini sundu. Silivri’de tarıma ve hayvancılığa dönük hizmetlerinden söz eden Yılmaz, “Silivri, tarım ve hayvancılık konusunda bu potansiyelin farkında olan bir yönetim tarafından şu an idare ediliyor. Biz, İstanbul'da bir hayvan pazarının olmadığı, belediyenin denetiminde, gözetiminde bir mezbahanın olmadığından hareketle İstanbul'un ilk ve tek hayvan pazarını şu an inşa ediyoruz. Bir ay sonra hayvan pazarının açılışını yapacağız. İnşallah Büyükşehir Belediye Başkanımız da o açılışta bizlerle birlikte olur” dedi.

“SAMANI BİLE İTHAL EDİYORUZ”

Yılmaz’ın ardından konuşan İmamoğlu, “Yaşadığımız süreç, aslında tarımsal üretimin, gıda güvencesinin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha bize ispat etti. Ne yazık ki ülkemizde izlenen yanlış politikalar, tarımda bizi dışa bağımlı hale getirdi. Az önce Başkanımız, ‘Saman deyip geçmeyin’ dedi. Vallahi deyip geçemiyoruz. Onu bile ithal ediyoruz çünkü. O kadar acı bir politika süreci var” tespitlerinde bulundu. Girdi fiyatlarının sürekli arttığını, üreticinin alın terinin karşılığını alamadığını vurgulayan İmamoğlu, “Tabii bu, tarımın sürdürülebilirliğini de tehdit ediyor. Çiftçimiz, son yirmi yıl içinde iki Trakya büyüklüğündeki toprağa ekmekten vazgeçti ülkemizde. Çiftçi ortalama yaşı ne yazık ki 57’ye yükseldi. Yani köylerimiz boşaldı. Gençler, çiftçilikle uğraşmaz oldu. Son 20 yılda, 2,5 milyon ton ayçiçeği ve türevleri ithalatı yaptık ve karşılığında da yaklaşık 20 milyar dolar ödedik. Yani ithalata döndük. Daha da acısı, dünya ayçiçeği ve türevleri ithalatında tek başına üretimin yüzde 37’sini gerçekleştiriyoruz. Yani bu alanda dünya lideri olduk ithal etme alanında” dedi.

“SİZLERİ TEKRAR MİLLETİN EFENDİSİ YAPMAK ZORUNDAYIZ YOKSA AÇ KALIRIZ”

Bu durumun herkesi mutsuz ettiğini belirten İmamoğlu, “Türkiye'nin tarıma ve çiftçiye geçmişte verdiği önemi yeniden verme zorunluluğumuz vardır. Mustafa Kemal Atatürk'ün sözünün bize emaneti gibi, sizleri tekrar milletin efendisi yapmak zorundayız. Yoksa aç kalırız” uyarısında bulundu. Çiftçilere bir nebze olsun nefes aldıracak projenin maliyetinin 5,5 milyon lira olduğunu aktaran İmamoğlu, İBB’ye ait fide üretim serası sayısını ikiye çıkardıklarını aktaran İmamoğlu, “Mart ortasında tohumların ekimini yaptık. Nisan sonundan itibaren fidelerimizi, üreticilerimize yine ücretsiz olarak dağıtacağız” bilgisini paylaştı. Tarım, hayvancılık ve balıkçılıkla uğraşan üreticilere verdikleri destekleri özetleyen İmamoğlu, “Tek derdimiz var: Bu şehrin tarlaları, bu şehrin bahçeleri beton olmasın. Bakın bu şehrin tarım alanlarının tekrar ekiminde heyecan yaşadığını görüyoruz 2,5 senedir. O heyecanın köylerdeki vatandaşımızın yüzüne yansıdığını görüyoruz. Biz onların yanında olacağız. Üretiminde, aynı zamanda tüketiciyle olan köprülerinde de yardımcı olacağız. Bakın bu şehirde bu kanal yapma sevdasında olan insanlara her yerde söylüyorum: 150 milyon metrekare araziyi daire, bina yapma niyetindeler. 150 milyon metrekare beton kanal ve çevresinde bir şehir. Beton, şehir insanın karnını doyurmuyor” dedi.

“İBB BAŞKANI BENİ BİR GÜN GELİP ZİYARET ETMEDİ”

Önceki dönem Silivri Belediye Başkanı Özcan Işıklar’ın ilçede tarımla ilgili çok önemli hizmetler yaptığını hatırlatan İmamoğlu, “Burada İlçe Belediye Başkanımız da tarımla ilgili yaptıklarını anlattı. Memnuniyet duydum. Daha da iyisini yapacağına inanıyorum. Yapmalıdır da. Tarımla ismi geçen bir ilçe var edildi burada 10 yılda. Bu kıymetlidir. Şimdiki Belediye Başkanımızın bir şansı vardır. Ben, 5 yıl Beylikdüzü'nde Belediye Başkanlığı yaptım. İstabul Büyükşehir Belediye Başkanı bir gün beni gelip ziyaret etmedi. Bir gün beni bir açılışa da davet etmedi Allah için. Ama ben, her gittiğim yere Volkan Başkanı davet ediyorum. Benim yaptığım normal olanı bu arada. Onu söyleyeyim. Benden önce yapılan anormaldi. Ben ekstra bir şey yapmıyorum. Davet etmemek ne demektir? Onu da bu millet seçti, beni de bu millet seçti. Yarın bir başkasını da seçebilir onun yerine de benim yerime de. Ben size bir başka örnek daha vereyim. İstanbul Belediye Başkanıyım. Hadi geçtik, Sayın Cumhurbaşkanı randevu vermiyor bize. Çok önemli de değil. Beni tek bir açılışa, -o da basında sitem ettim diye- bir bakan davet etti. 2,5- 3 enedir görevdeyim. Volkan Başkan da duysun. Belki bilmiyordur. Ben, daha henüz hiçbir bakanlık tarafından bir açılışa bir törene davet edilmedim biliyor musunuz” ifadelerini kullandı.

“BENİM GİTTİĞİM YERE MİLLET GELİR DİYE KORKUYORLAR”

Bu sırada kalabalıktan, “Kıskanıyorlar” sesi yükseldi. İmamoğlu’nun bu seslenişe yanıtı ise, “Hayır, hayır benim gittiğim yere millet gelir diye korkuyorlar. Benim gittiğim yere kalabalık geliyor. Endişe ediyorlar, üzülüyorlar. Bugün de hem Volkan Başkan hem de ben, bu güzel kalabalığın tadını çıkardık. O ne güzel faaliyetlerini anlattı. Ben de sizlerle güzel duygularımızı paylaştım. Olan budur. Siyasetteki hasımlığı da bitireceğiz kardeşim. O kadar net” oldu. Konuşmaların ardından çiftçi Serpil Kılıç, bir önceki yıl İBB’nin dağıttığı tohumla ürettiği kavunu İmamoğlu’na takdim etti. İmamoğlu, Yılmaz ve beraberlerindeki heyet, çiftçilere dağıtılmak üzere tırlara yüklenen yağlık ayçiçek tohumları önünde, köylülerle birlikte fotoğraf çektirdi.

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