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İBB TIRLARI YOLA ÇIKTI!

İBB, 15 ilçe, 166 mahallede toplam 1.140 çiftçiye ücretsiz ulaştırılacak yaklaşık 5 milyon yazlık sebze fidesi dağıtımına başladı. İstanbullu çiftçilere ücretsiz ulaştırılacak fideleri, kadın çiftçilerle birlikte tırlara yükleyen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Bizi, beton duvarlar değil, gerçekten bereketli tarlalar aydınlığa kavuşturacak ve mutluluğa eriştirecek” dedi. Fide dağıtım törenine, kadın üretici üretici Ayla Berber’in, “Bu iyilik hareketinin, tüm ülkeye İstanbul'dan başlayarak yayılmasını istiyorum” sözleri damga vurdu.

TARIM 07.05.2022, 21:33
İBB TIRLARI YOLA ÇIKTI!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Kemerburgaz’daki İSTAÇ Katı Atık Merkezi’nde atıkların geri dönüşümüyle ısıtılan seralarda ürettiği fideleri, İstanbullu çiftçilere ulaştırmaya devam ediyor. 2022 yılında 15 ilçe, 166 mahallede toplam 1.140 çiftçiye ücretsiz ulaştırılacak yaklaşık 5 milyon yazlık sebze fidesinin dağıtımı törenle başladı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, tören akışını yanında oturan sera işçisi Gülseren Gökhan ve üretici Ayla Berber ile birlikte izledi. Tören için hazırlanan platforma davet edilen Gökhan, Berber ve sera şefi Serap Yıldırım sahnede duygularını paylaştı. 

İLK SÖZÜ EMEKÇİ KADINLAR ALDI 

İlk sözü alan şef Yıldırım, İmamoğlu ve ekibine kendilerine verdikleri destekten dolayı teşekkür etti. İşe 3 bin 120 metrekarelik serayla başladıklarını aktaran Yıldırım, “Ama yetmedi; ikinci seramızı yapalım dedik. Bugün, 5 milyon fideyi artık İstanbullu çiftçilerimizle buluşturmaya karar verdik. Çok emek verdik. Bu serayı kurarken, karda kışta çok ciddi çalışmalar yapıldı. Size şimdi dağıtacak olduğumuz fideler gerçekten büyük bir emeğin karşılığı. Bereketli olsun inşallah” dedi. Serada çalışan 19 kişiden 16’sının kadın olduğunu belirten Yıldırım, “Güzel bir ekip kurduk, devamı da gelecek” diye konuştu. 

BERBER: “EKONOMİYİ TARIMLA DÜZELTEBİLİRİZ”

Sera işçisi Gökhan da duygularını, “Çok mutluyum, çok heyecanlıyım. Bu projede yer aldığım için öncelikle Sayın Başkanım olsun, İSTAÇ olsun, herkese çok teşekkür ediyorum. Hepsi çok değerli benim için. Çok meşakkatli günler geçirdik. Ama bugün görüyorum ki, değmiş” sözleriyle dile getirdi. “Milli ekonomimizin gelişmesi için ziraata çok önem verilmesi gerektiğini, Atatürk’ümüz daha önceki yıllarda söylemiş” üretici Berber ise, “Bizler de bunun için çok çalışacağız. Çiftçilere gereken değer, tarıma gereken değer ve destek verilirse, ülkemizin bu sıkıntılı durumdan çıkacağına ben inanıyorum. Yalnız içim biraz buruk. Şöyle; İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin verdiği tüm desteğin -eyvallah sadece bize verildi ama- ben, bunu bu iyilik hareketinin, tüm ülkeye İstanbul'dan başlayarak yayılmasını istiyorum. Diğer çiftçilerimizin de bizim gibi destek almalarını canı gönülden istiyorum. Ülkemizi ancak böyle geliştirebiliriz. Ekonomiyi ancak böyle düzeltebiliriz. Emeği geçen herkese çok teşekkür ederim” ifadelerini kullandı. 

İMAMOĞLU’NDAN ATALIK’A ESPRİLİ SİTEM

Kadın emekçilerin ardından sırasıyla; Sarıyer Ziraat Odası Başkanı Bilgin Çakıroğlu, İSYÖN A.Ş Genel Müdürü Hamdi Arpa ve İBB Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı Ahmet Atalık birer konuşma yaptı. Törende son konuşmayı yapan İmamoğlu, Atalık’ın, “Bize gösterdiğiniz çizgide, ışıkta ilerlemekten büyük onur duyuyoruz. Çünkü, sizlerle beraber oluşturduğumuz bu güzel çalışmalar Anadolu'dan Anadolu'nun her tarafından çiftçilerin bizi aramasına neden oluyor, ‘Böyle destekleri biz ne zaman göreceğiz, nasıl faydalanabiliriz’ diye. Biz de şöyle bir güzellikte cevap veriyoruz: İstanbul'a göç eder, bizim çiftçimiz olursanız bu desteklememizin kapsamına girersiniz” sözlerine esprili bir şekilde “muhalefet şerhi” koydu. “Üreticimizi, yani sizleri toprağa küstürmemeli ve onlara her zaman destek olmalıyız” diyen İmamoğlu, şöyle konuştu: 

“Daha çok insanın da üretime katılmasını, daha çok toprağın ranta değil, üretime ayrılmasını sağlamalıyız. Tabi Ahmet Bey'in, ‘Buraya göç edin, fide verelim politikasını reddederek bunu söylüyoruz. Ahmet Bey şunu deseydi, ‘Apartmanlarında oturan İstanbullular, ey İstanbullular, bizden arazi isteyin, size bir kısım arazi verelim, biraz da yatırım yapın, tarım yapın, biz de size fide verelim’; bunu anlardım. Ama buna hangi gaza geldi de söyledi, onu da bilmiyorum. Tarıma destek olmuş, odalarına hizmet etmiş Daire Başkanı’mızdan şunu beklerdim: Varsa İstanbul'dan Anadolu'ya göç etmek isteyen, onlara 10 yıl fide imkanı verelim. Siz, Anadolu'ya gidin, köyünüzde üretim yapın… Yani o daha güzel olurdu diye düşünüyorum.”

“ÜRETİCİ TOPRAĞA KÜSTÜRÜLMEMELİ”

Ülkemizde yaşanan gıda enflasyonuna dikkat çeken İmamoğlu, yanlış politikaların yükünü vatandaşların çektiğinin altını çizdi. İmamoğlu, “Halbuki bu ülkede esas olan üretim olsaydı, toprağı verimli kullansaydık, 10 milyonlarca, hatta 100 milyonlarca metrekareyi yeni bina alanları açmak değil de şu şehrin ihtiyacı için bile tarıma sevk etseydik, üretici hanımefendilere gerçekten köylünün, milletin efendisi olduğu kıymetini verebilseydik, bugün İstanbul gibi metropolün dahi, kendi topraklarında ürettikleriyle ciddi bir oranda ihtiyacını karşılayabilir duruma getirirdik. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde, çok uzun zaman sonra orta sınıfın bile gıdaya erişme konusunda büyük zorluklar yaşadığı bir dönemdeyiz” diye konuştu. Halkı görmezden gelen bir yönetim anlayışının hakim olduğuna vurgu yapan İmamoğlu, “Üreticimizi, yani sizleri toprağa küstürmemeli ve onlara her zaman destek olmalıyız. Daha çok insanın da üretime katılmasını, daha çok toprağın ranta değil üretime ayrılmasını sağlamalıyız. Bizi, beton duvarlar değil, gerçekten bereketli tarlalar aydınlığa kavuşturacak ve mutluluğa eriştirecek” dedi. 

ANNELERİ UNUTMADI

Göreve geldikleri günden bu yana İstanbullu çiftçilere, hayvancılara ve balıkçılara verdikleri destekleri ayrıntılarıyla anlatan İmamoğlu, kendilerine sunduğu katkılarından dolayı CHP PM üyesi Gökhan Günaydın’a teşekkürlerini iletti. Kendisinin de üretici bir annenin çocuğu olduğunu kaydeden İmamoğlu, lise yıllarına kadar bu sürecin içinde büyüdüğünü katardı. Kendilerini o zor süreçte büyüten annesi Hava İmamoğlu’ndan eşi Dilek İmamoğlu’na, tüm şehitlerin annelerinden Mustafa Kemal Atatürk’ün annesi Zübeyde Hanım’ın anneler günlerini kutladı. Konuşmaların ardından, fidelerin üretildiği seraları gezen İmamoğlu ve aralarında CHP milletvekilleri Özgür Karabat ve Gökan Zeybek’in bulunduğu heyet, İstanbullu çiftçilere ücretsiz ulaştırılacak fideleri, kadın çiftçilerle birlikte tırlara yükledi. 

DAĞITIM HACMİ HER YIL BÜYÜYOR 

İBB, İstanbullu çiftçilere 2 yıldır, kışlık ve yazlık ücretsiz fide desteği sunuyor. Buna göre; 2020 yılında, 68 mahallede 693 çiftçiye, 3.474.364 adet yazlık sebze fidesi desteği yapıldı. 2021’de 15 ilçe, 111 mahallede 608 çiftçi, 4.111.076 adet yazlık sebze fidesi desteğinden; 11 ilçe 88 mahallede 484 çiftçiye 4.428.600 adet kışlık sebze fidesi desteğinden yararlandı. Fideler,

Kemerburgaz’da birisini 2021 yılında, diğeri 2022’de faaliyete geçen 2 farklı serada üretiliyor. 2022’de, 15 ilçe 166 mahallede 1140 çiftçiye, yaklaşık 5 milyon adet yazlık sebze fidesi dağıtımı yapılmış olacak. Destek kapsamında çiftçilere; domates, salatalık, biber, patlıcan ve karpuz dağıtımı gerçekleştirilecek.

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