banner363

banner380

banner396

banner403

banner420

Son Dakika
87 ilaç daha geri ödeme listesinde
87 ilaç daha geri ödeme listesinde
Dolar ve altında düşüş sürüyor
Dolar ve altında düşüş sürüyor
Fatih Altaylı'dan Mesut Özil'e
Fatih Altaylı'dan Mesut Özil'e "sahtekar" taşı!
Mutasyon Yunanistan'a sıçradı
Mutasyon Yunanistan'a sıçradı

GYİAD: “Türkiye, akıllı tarım ve teknoloji ile fark yaratabilir”

Genç Yönetici ve İş İnsanları Derneği (GYİAD), Covid-19 salgını nedeniyle yaşanan zorlu sürecin ardından dünyanın, iklim değişikliği ve gıda güvenliği problemleriyle karşı karşıya kalabileceği gerçeğine dikkat çekiyor. GYİAD, önemi her geçen gün daha da artan tarımsal faaliyetler konusunda verimliliği artırmak ve sürdürülebilirliğe katkı sağlamak amacıyla, teknoloji ve bilgiye dayalı bir proje olan ‘Akıllı Tarım Teknolojileri Online Eğitimi'ni hayata geçiriyor. GYİAD Tarım ve Sürdürülebilirlik Çalışma Grubu'nun ilk projesi olan ve tamamen ücretsiz sunulan eğitim, tarıma dayalı bilgi teknoloji şirketi Doktar iş birliği ile gerçekleştiriliyor.

TARIM 02.02.2021, 13:26
3
GYİAD: “Türkiye, akıllı tarım ve teknoloji ile fark yaratabilir”

GYİAD Tarım ve Sürdürülebilirlik Çalışma Grubu’nun, ülkemizin tarım alanında kendine yetebilmesi adına sürdürülebilir projelere ihtiyaç olduğu iç görüsüyle hazırladığı 'Akıllı Tarım Teknolojileri Online Eğitimi” 10 ve 24 Şubat tarihlerinde gerçekleştirilecek. Proje ile teknoloji ve bilgiye dayalı tarımsal üretimin, tarımda sürdürülebilirliğin ve teknolojik uygulamaların artırılması hedefleniyor.

Özellikle Covid-19 küresel salgını ile stratejik tedarik zincirinin daha fazla önem kazandığı alanların başını tarım çekiyor. Ülkelerin birbirine bağımlılığının daha yüksek hale geldiği ve tarımsal emtialarla ilgili arz sıkıntısının yaşandığı günümüzde GYİAD ‘Akıllı Tarım Teknolojileri Online Eğitimi’kapsamındaçiftçilere, tarım teknolojileri, uydu bitki sağlığı takibi, dijital toprak analizi, sensörler, hastalık ve zararlı erken önlem dijital sistemleri gibi konularda eğitimler verilecek.

GYİAD Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Pamukçu, program hakkında görüşlerini şöyle ifade etti: “Tarım ve gıdanın öneminin her geçen gün arttığı bu çağda, tarımsal üretimin ve sürdürülebilirliğin ilerletilmesi için gerekli olan temel koşullar; çiftçinin para kazanabilmesi, kazandıkça işine devam etmesi ve yatırımlar yaparak işini geliştirmesidir. Bunun sağlanması için, günümüzde en önemli gereksinimlerden biri ise teknolojinin ve modern tarım tekniklerinin kullanımı. Türkiye, akıllı tarım ve teknoloji ile fark yaratabilecek bir ülke. Teknoloji ve bilgiye dayalı üretimle verimi ve çiftçi gelirlerini iki kata kadar artırmak mümkün. Bu konuyu çok önemsiyoruz çünkü tarım sektöründe teknolojinin çok daha etkin kullanılması gerektiğinin bilincindeyiz. Bu kapsamda ilk adım olarak, global ölçekte 500 binden fazla çiftçiye teknolojiye dayalı verim artırımı gibi çözümler sunan Doktar iş birliğiyle GYİAD Akıllı Tarım Teknolojileri Online Eğitim Programı’nı hayata geçiriyoruz. Amacımız, profesyonel tarımsal işletme yönetimi ve modern teknolojilerin kullanımı konusunda verilecek pratik eğitimlerle, çiftçilerin bu araçlardan en yüksek derecede faydalanmasını sağlamak.”

10 ve 24 Şubat’ta ücretsiz olarak gerçekleştirilecek GYİAD Akıllı Tarım Teknolojileri Online Eğitimi’ne katılmak için aşağıdaki linkteki formu doldurmak yeterli…

10 Şubat eğitim kayıt linki:https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_OPtdL04qR6qLI9Wo8M7E1w

24 Şubat eğitim kayıt linki:https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_Q7Mqbr7BRIGU4ZiPQwi_Zg

GYİAD Akıllı Tarım Teknolojileri Online Eğitim Programı’nın sponsorları arasında MPM Gıda San.ve Tic. Ltd. Şti, Tekbaş Ambalaj Gıda İnşaat Turizm Saanyi ve Ticaret A.Ş., Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret A.Ş., DFDS Denizcilik ve Taşımacılık A.Ş, Tellioğlu Yem Gıda Ent. Tes. San. ve Tic. A.Ş., Cango Endüstriyel Ürünler Ve Hammadde Tic.San. A.Ş.ve Kula Yağ ve Emek Yem Sanayi Ticaret A.Ş. yer alıyor.

Yorumlar (0)
15°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 21 45
2. Beşiktaş 21 44
3. Galatasaray 21 42
4. Alanyaspor 21 37
5. Trabzonspor 21 36
6. Gaziantep FK 21 35
7. Hatayspor 21 35
8. Karagümrük 21 31
9. Antalyaspor 21 29
10. Malatyaspor 21 28
11. Göztepe 21 25
12. Kasımpaşa 21 25
13. Rizespor 21 25
14. Sivasspor 21 24
15. Başakşehir 21 24
16. Konyaspor 20 23
17. Kayserispor 21 22
18. Erzurumspor 21 20
19. Gençlerbirliği 21 19
20. Ankaragücü 21 18
21. Denizlispor 21 17
Takımlar O P
1. Giresunspor 19 41
2. İstanbulspor 19 40
3. Samsunspor 19 37
4. Adana Demirspor 19 34
5. Tuzlaspor 19 33
6. Altay 19 32
7. Ankara Keçiörengücü 19 31
8. Altınordu 19 31
9. Bursaspor 19 30
10. Bandırmaspor 19 27
11. Adanaspor 19 24
12. Ümraniye 19 21
13. Boluspor 19 19
14. Akhisar Bld.Spor 19 19
15. Menemen Belediyespor 19 19
16. Balıkesirspor 19 16
17. Ankaraspor 19 13
18. Eskişehirspor 19 4
Takımlar O P
1. Man City 20 44
2. M. United 21 41
3. Liverpool 21 40
4. Leicester City 21 39
5. West Ham 21 35
6. Tottenham 20 33
7. Chelsea 21 33
8. Everton 19 33
9. Aston Villa 19 32
10. Arsenal 21 31
11. Southampton 20 29
12. Leeds United 20 29
13. Crystal Palace 21 26
14. Wolverhampton 21 23
15. Newcastle 21 22
16. Burnley 20 22
17. Brighton 21 21
18. Fulham 20 14
19. West Bromwich 21 12
20. Sheffield United 21 8
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 19 50
2. Barcelona 20 40
3. Real Madrid 20 40
4. Sevilla 20 39
5. Villarreal 21 35
6. Real Sociedad 21 32
7. Real Betis 21 30
8. Granada 21 29
9. Levante 20 26
10. Celta de Vigo 21 25
11. Athletic Bilbao 20 24
12. Getafe 20 24
13. Cádiz 21 24
14. Valencia 21 23
15. Eibar 21 20
16. Real Valladolid 21 20
17. Osasuna 21 19
18. Deportivo Alaves 21 19
19. Elche 19 17
20. Huesca 21 16