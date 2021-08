Güncel fındık fiyatları ne kadar? 2021 İl il fındık fiyatları listesi

Fındık fiyatları ne kadar oldu? sorusu gündemden düşmüyor. Fındık Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (FİSKOBİRLİK) Başkanı Lütfi Bayraktar, yaklaşan hasat öncesi fındık alım fiyatları hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Her fındık sezonu öncesi rekolteye bağlı fiyat beklentisinin olduğunu belirten FİSKOBİRLİK Başkanı Bayraktar, her sezon bir rekolte tespiti yapıldığını ve farklı tahminler olunca da bugün olduğu gibi belirsizlik ortaya çıktığını söyledi. Her yıl yüzde 7 oranında yanılma payına rastladıklarını belirten Bayraktar, bu sene yapılan tespitte öyle çok yüksek rakamlarda açıklandığı gibi bir rekolte olmadığını açıkladı.

Rekolte tahminin önemli olmadığını söyleyen Başkan Lütfi Bayraktar, “Burada bir yanlış var. Eğer dünyada tekel üreticisi konumundayken, her yıl rekolteye bağlı piyasada oluşacak bir fiyat beklentisine gidiliyorsa yeteri kadar baskın rol üstlenemiyoruz demektir. Fiyatı belirleyen rekolte değil, dünyanın en büyük fındık üreticisi olarak biz olmalıyız. Birbirinden farklı açıklanan rekolte tahminlerine göre fiyat belirlenmemelidir.” ifadelerini kullandı.

2021 GÜNCEL FINDIK FİYATLARI LİSTESİ

AKÇAKOCA FINDIK FİYATLARI: 22,82 TL - 25,20 TL

ÇARŞAMBA FINDIK FİYATLARI: 23,50 TL - 24,75 TL

DÜZCE FINDIK FİYATLARI: 22,82 TL - 25,20 TL

FATSA FINDIK FİYATLARI: 23,80 TL - 25,00 TL

GİRESUN FINDIK FİYATLARI: 23,05 TL - 25,55 TL

KOCAELİ FINDIK FİYATLARI: 22,75 TL - 24,50 TL

ORDU FINDIK FİYATLARI: 24,00 TL - 24,00 TL

SAKARYA FINDIK FİYATLARI: 23,50 TL - 24,50 TL

SAMSUN FINDIK FİYATLARI: 25,15 TL - 26,00 TL

TRABZON FINDIK FİYATLARI: 22,25 TL - 23,50 TL

TERME FINDIK FİYATLARI: 23,50 TL - 24,30 TL

ÜNYE FINDIK FİYATLARI: 23,50 TL - 24,30 TL

ZONGULDAK FINDIK FİYATLARI: 22,75 TL - 24,00TL

FINDIĞIN FAYDALARI NELERDİR?

Çok iyi bir enerji kaynağıdır, vücuda güç ve enerji verir, beden ve zihin yorgunluğunu giderir. Fındık, kalp ve damar sağlığı açısından çok faydalıdır. Kolesterolü düşürür, kalp ritmini ayarlamaya yardımcı olur. Düzenli olarak her gün fındık yemek kalp krizi geçirme riskini azaltmakta çok etkilidir. Kansızlığa iyi gelir, vücut ve kemik gelişimini destekler. Hamilelerin hem kendileri için hem de doğacak çocukları için fındık yemeleri çok faydalıdır. Cinsel gücü arttırır, varislere iyi gelir. Fındık, soğuk algınlığı ve akciğer hastalıklarına da faydalıdır. Ayrıca, cildi güzelleştirdiği bilinmektedir. En önemli özelliği ise kansızlığa çok iyi gelmesidir.

DÜNYADA FINDIK ÜRETİMİ SIRALAMASI

Başlıca üretici ülkelerin yıllara göre kabuklu fındık üretim miktarını gösteren tablo (ton)

Ülke 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Ortalama Türkiye 800.791 500.000 600.000 430.000 660.000 549.000 412.000 646.000 588.974 İtalya 125.000 85.000 87.200 140.000 85.000 120.000 100.000 125.000 102.525 Azerbaycan 40.000 30.000 25.000 55.000 45.000 35.000 25.000 50.000 34.848 Gürcistan 35.000 27.000 40.000 30.000 40.000 30.000 35.000 40.000 28.424 ABD 36.280 42.600 24.500 35.000 36.000 35.000 36.300 43.500 34.045 İspanya 26.000 18.000 20.000 22.000 16.000 19.500 19.500 20.000 21.000 Diğerleri 5.900 20.000 27.000 27.000 27.000 25.000 25.000 45.000 31.988 TOPLAM 1.068.971 722.600 823.700 739.000 909.000 813.500 660.773 969.000 841.804

Ayrıca Çin, İran, Şili, Avustralya ve Fransa da fındık üretiminde önemli ülkelerdendir. Listedeki ülkelerin yanında küçük miktarlarda üretim yapan diğer ülkeler şunlardır: Polonya, Yunanistan, Belarus, Hırvatistan, Tacikistan, Özbekistan, Rusya, Kamerun, Portekiz, Moldova, Ukrayna, Tacikistan, Tunus, Slovakya, Slovenya, Suriye, Kıbrıs, Arjantin, Avusturya, Estonya, Yeni Zelanda ve Romanya.