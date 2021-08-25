Fındık zurufu bahçelerde gübre olarak kullanılabilir

Giresun İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, fındık zurufunun kompost yapılarak bahçelerde gübre olarak değerlendirilebileceği belirtildi. Hasat edilen fındığın patozlama işlemi sonrasında atık olarak ortaya çıkan fındık zurufunun yığın halinde bırakılmaması ve uygun yerlere nakledilmesi gerektiği vurgulandı. Ayrıca yangın riski ve çevre kirliliği açısından fındık zuruflarının yakılmaması gerektiği bildirildi.



Giresun İl Tarım ve Orman Müdürü Dr. Muhammet Angın yaptığı açıklamada, “Fındık zurufu, olgunlaşmadan gübre amaçlı fındık bahçelerimizde kullanmamalıdır. Zira bu durumda külleme hastalığı etmenine kışlama ortamı oluşturmakta ayrıca aflatoksin oluşumunu artırmaktadır. Değerli bir organik madde kaynağı olan fındık zurufunu ‘kompost’ yaparak fındık ve sebze bahçelerimizde doğal gübre olarak kullanabiliriz. Bunun için bahçemizin uygun yerinde zurufu yığın yaparak bolca ıslatılmalı, kat kat sönmemiş kireç ilave ederek en az altı ay olgunlaşmasını ve pişmesini sağlamalıyız. Bu şekilde zurufta bulaşık olan hastalık etmeni mikroorganizmalarda yok olacaktır” ifadelerini kullandı.