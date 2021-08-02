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Fındık üreticisi fiyatların belirlenmesini bekliyor

Ordu ve Giresun'da fındık hasadı başladı. Fındık üreticileri hükümetin açıklayacağı fındık fiyatlarını tedirginlikle bekliyor. Fiyatların açıklanmaması sebebiyle oluşan belirsizlikten dolayı harcamalarını programlayamayan fındık çiftçisi bir an önce fiyatların açıklanmasını bekliyor. Peki fındık fiyatları ne zaman açıklanacak? Fındık fiyatları açıklandı mı? 2021 yılı fındık fiyatı ne kadar olacak?

TARIM 02.08.2021, 16:10
Fındık üreticisi fiyatların belirlenmesini bekliyor

Türkiye'nin fındık deposu Ordu ve Giresun'da fındık hasadı ağustos ayı itibarıyla başladı. Fındık işçisine günlük 140-170 TL ücret ödeyen üretici fındığın alım fiyatının belirlenmemesi dolayısıyla önünü göremiyor. Tarım Bakanlığı henüz fındık fiyatlarınını açıklamadığı için büyük bir belirsizlik hakim. Fındık fiyatları ne kadar olacak? Ne zaman açıklanacak soruları merak ediliyor.

Orta Karadeniz'de fındık toplama mevsimi geldi çattı. Ancak fındık üreticileri tedirgin. Fındık toplamaya başlayan halk fiyatların halen açıklanmaması sebebiyle stres yaşıyor.

Üretici de işçi de bir an önce fındık fiyatlarının açıklanmasını bekliyor... 

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