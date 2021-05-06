Fındık üreticisi dertli: Alan bazlı gelir desteği ödemeleri ne zaman yatırılacak?

Fındıkta gübre ve ilaçlama zamanı geçiyor. Ama fındık üreticilerine henüz ödeme yapılmadı. Tarım bakanı konu hakkında hala bir açıklama yapmadı. Fındık üreticileri alamadıkları destek ödemeleri sebebiyle zor durumda.

Bugüne kadar alan bazlı destekleme ödemeleri Nisan ayı girmeden yapiliyordu.

Fındıktaki verimi ve kaliteyi artırmak için üreticinin fındık bahçelerine gerekli bakımları zamanında yapması gerekiyor. Destek, bu bakım masraflarını karşılamak için veriliyor.

Hükümet üreticiye bu destekleri zamanında ve yeterince ödemediği sürece, üretici fındık bahçelerine bakım yapmak, daha verimli ve kaliteli ürün almak için çalışmalara başlamak konusunda zorluk çekiyor.