Fındık üreticilerine müjde: Destek ödemeleri hangi tarihlerde hesaplara yatacak?

Fındık destekleme ödeme tarihleri konusund üreticilerin araştırmaları sürüyor. Her yıl ödenen Fındık destekleme ödemeleri konusunda Giresun Ziraat Odası Başkanı Nurettin Karan tarafından yapılan açıklamada ödeme yapılacak olan tarihler belli oldu.

Buna göre TC kimlik numaralarının son hanesi 8, 6 ve 4 olan çiftçiler ödemelerini 7 Mayıs Cuma günü saat 18:00'dan sonra Ziraat Bankası hesaplarından alabilecekler.TC Kimlik numaralarının son hanesi 0 ve 8 olan üreticiler ise 2021 fındık destekleme ödemelerini 10 Mayıs Pazartesi günü alabilecekler. Ödeme tarihlerinde Ziraat Bankası ATM'lerinde fındık destekleme ödemelerini hak sahibi çiftçiler alabilecekler.