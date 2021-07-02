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Fındık ihracatından 1,76 milyar dolar gelir

Türkiye, Eylül 2020'de başlayan fındık ihraç sezonunun 10 ayında 254 bin 299 ton fındık ihracatından 1,76 milyar dolar gelir sağladı.

TARIM 02.07.2021, 16:27
Fındık ihracatından 1,76 milyar dolar gelir

Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği'nden (KFMİB) yapılan açıklamaya göre, 1 Eylül 2020-30 Haziran 2021 döneminde 254 bin 299 ton fındık ihraç edildi. Bu ihracattan 1 milyar 767 milyon 111 bin 293 dolar gelir sağlandığı açıklandı.

Geçen sezonun Eylül 2019 -Haziran 2020 tarihleri arasında 311 bin 499 ton fındık ihracatı yapılmış, 2 milyar dolar döviz girdisi sağlanmıştı.

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