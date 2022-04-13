Fındık fiyatlarında şok artış!

Ordu’da yükselişe geçen fındık fiyatlarındaki hızlı yükseliş TMO’nun 39 liradan fındık satacağını açıklamasının ardından bugünde devam etti ve düne göre 1 lira arttı.

Ordu’da 13 Nisan Çarşamba günü serbest piyasada 50 randıman kabuklu levant kalite fındık fiyatında 50 kuruşluk bir artış olarak 38 lira 50 kuruşa kadar yükseldi. Ordu’da ilçelerde fındık piyasası 37 ile 38,50 lira arasında değişiyor.

Fiyatlardaki bu yükselişin en önemli nedeni olarak Toprak Mahsulleri Ofisi’nin 20 bin ton fındığı ihracatçıların beklentilerinin üzerinde 39 liradan satma kararı almasının olduğu belirtiliyor.

Piyasadan gelen yorumlara göre serbest piyasada fındık fiyatının TMO’nun satış fiyatına yaklaşması ve 40 liraya kadar yükselmesinin beklendiği değerlendirmeleri yapılıyor.