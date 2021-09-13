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Fındığın hamsi kadar değeri yok!

KARADENİZDE serbest piyasada 23.50 liradan işlem gören fındık adeta yerlerde sürünüyor. Hamsi fiyatları ise 25 lira civarında seyrediyor.

TARIM 13.09.2021, 13:03
Fındığın hamsi kadar değeri yok!

TMO’nun peşin ödeme yapmayıp, bir aya yakın ötelemesi fiyatların gerilemesindeki bir diğer etmen. Sıladan gurbete dönmekte acelesi olan fındıkçı, TMO’yu beklemeyerek zorunlu olarak tüccara yöneliyor, resmi rakamın 3-4 lira altında verip peşin parayı alıyor. Bekleyip TMO’ya satsa zararı olmayacak.

Fındıkta ürün paraları peşin ödenmiyor, en az 15 gün sonrasına öteleniyor. Bu uygulama her sezon yineleniyor.

Üreticinin bin bir zahmetle yetiştirdiği, bir yıllık geçimini sağladığı fındık serbest piyasada 23.50 liradan işlem görürken, 1 kilo hamsi 25 liradan satılıyor. Önceki yıllarda yüzüne bile bakılmayan, fındık bahçelerine gübre niyetine dökülen hamsinin şimdi fındığı sollaması hayli düşündürücü. Hamsi kadar değeri yok 8 milyon kişinin geçim kapısı olan fındığın.

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