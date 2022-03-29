Dünyada bir ilk...Bitki hastalıkları henüz tarladayken saptanacak

Toros Tarım Genel Müdürü ve Tarımsal Sanayi Grubundan sorumlu Tekfen Holding Başkan Yardımcısı Hakan Göral bu yeni cihazın Türkiye’de daha verimli bir tarımsal üretim için çok önemli bir başarı olduğunu kaydetti. Göral böylesi önemli bir konuda ilke imza atmaktan gurur duyduklarını vurgulayarak, “Yaptığımız tüm çalışmaları Türk çiftçisinin işini kolaylaşmak ve onların maliyet kalemlerini azaltmanın yanında ekonomik olarak ülkemizi kalkındıracak adımlar atmayı hedefleyerek gerçekleştiriyoruz. Bu cihaz sayesinde henüz tarladayken hastalığı belirlenen bitkilerle ülkemizde daha nitelikli bir tarım yapılmasına katkı sunmuş olduk. Tarımda verim ve kalite kaybının önüne geçebilmek için ciddi çalışmalara imza atmaya devam edeceğiz” dedi.

Sabancı Üniversitesi Nanoteknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi (SUNUM) Direktörü Prof. Dr. Fazilet Vardar Sukan ise; “Türkiye’de tarımın öncülerinden olan Tekfen Tarım’ın SUNUM’un altyapı ve insan gücüne olan güveni bizlere gurur verdi. Yaptığımız iş birliği sayesinde tarımsal ürünlerde hastalıkların hızlı, sahada erken tespiti ile hastalık kaynaklı sorunların önüne geçilebilecek. Dünyada bir ilke imza atarak özgün ve tarımda kalite artışına hizmet edecek bir adım atmış olduk” diye konuştu.