Çinli bilim insanları atık gazlardan hayvan yemi üretti

Çin’de Tarım Bakanlığı’nın desteğiyle çalışmalar yürüten Çin Tarım Bilimleri Akademisi uzmanları, karbondioksit, karbonmonoksit ve amonyak gibi atık gazlardan hayvan yemi üretmek için harekete geçti.

Uzmanlar, söz konusu gazları işlemden geçirdikten sonra clostridium ethanolicum adı verilen sentetik bir protein elde etti. Bu proteinin hayvan yemi olarak kullanılabileceğini belirten uzmanlar, dünyanın en büyük soya ithalatçısı olan Çin’i kurtarabilir.

Çin yılda 100 milyon ton soya ithal ediyor. Yapılan çalışma sonucunda yılda 10 milyon ton clostridium ethanolicum proteini üretilebileceği, bunun da 28 milyon ton soyaya eşit olacağı ifade ediliyor. Söz konusu projeyle yılda karbon emisyonunun da 250 milyon ton azaltılacağı belirtiliyor.