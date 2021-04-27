Çiftçiler izin belgesi için Ziraat Odası'na akın etti

Türkiye genelinde koronavirüse yönelik önlemler kapsamında 29 Nisan-17 Mayıs tarihleri arasında uygulanacak olan tam kapanmada çiftçilerin muaf olacağının açıklanması üzerine Adıyaman'da birçok çiftçi Ziraat Odası'na akın etti.

Çiftçi Kayıt Sistemi belgesi alarak kısıtlama süresince tarımsal faaliyetlerini sürdürmek isteyenler, sabah erken saatlerden itibaren Turgut Reis Mahallesi'nde bulunan Ziraat Odası önüne gelerek kuyruklar oluşturdu.

Yoğunluk üzerine bölgeye gelen polis ekipleri, kalabalığı sık sık sosyal mesafe ve maske takma kuralına dikkat etmeleri yönünde anons yaparak uyardı.