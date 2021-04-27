banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Milyonlarca çalışana yargıdan bir kötü haber daha!
Milyonlarca çalışana yargıdan bir kötü haber daha!
Pfizer’den yeni gelişme! Korona virüs hapı geliyor
Pfizer’den yeni gelişme! Korona virüs hapı geliyor
Tam kapanmada her isteyen markete gidemeyecek!
Tam kapanmada her isteyen markete gidemeyecek!
107 gün sonra özgür: 'Bu gece çocuklarımla uyuyabileceğim'
107 gün sonra özgür: 'Bu gece çocuklarımla uyuyabileceğim'

Çiftçiler izin belgesi için Ziraat Odası'na akın etti

Adıyaman'da, koronavirüs nedeniyle uygulanacak tam kapanma öncesi çiftçiler, izin belgesi almak için Ziraat Odası önünde uzun kuyruk oluşturdu.

TARIM 27.04.2021, 12:23 27.04.2021, 12:27
22
Çiftçiler izin belgesi için Ziraat Odası'na akın etti

Türkiye genelinde koronavirüse yönelik önlemler kapsamında 29 Nisan-17 Mayıs tarihleri arasında uygulanacak olan tam kapanmada çiftçilerin muaf olacağının açıklanması üzerine Adıyaman'da birçok çiftçi Ziraat Odası'na akın etti.

Çiftçi Kayıt Sistemi belgesi alarak kısıtlama süresince tarımsal faaliyetlerini sürdürmek isteyenler, sabah erken saatlerden itibaren Turgut Reis Mahallesi'nde bulunan Ziraat Odası önüne gelerek kuyruklar oluşturdu.

Yoğunluk üzerine bölgeye gelen polis ekipleri, kalabalığı sık sık sosyal mesafe ve maske takma kuralına dikkat etmeleri yönünde anons yaparak uyardı.

#Adıyaman
Yorumlar (0)
16°
açık
Günün Anketi Tümü
Amerika Birleşik Devletleri'ni Türkiye'nin müttefiki olarak görüyor musunuz?
Amerika Birleşik Devletleri'ni Türkiye'nin müttefiki olarak görüyor musunuz?