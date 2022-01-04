Ceviz hasadı 2021 yılında yüzde 28 arttı

2020 yılında 22 kurucu üye tarafından kurulan Ceviz Üreticileri Derneği (CÜD), şu anda 35 bin dekar alanda yaklaşık 1 milyon ceviz ağacıyla dünya standartlarında 19 bin ton üretim yapmayı hedefliyor. CÜD Eş Başkanı Ömer Ergüder, ekim ve kasım aylarında tamamlanan hasatla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

“Hasat beklentinin yüzde 66’sını karşıladı”

Ömer Ergüder, “Bu yılki hasatta veri topladığımız yaklaşık 20 bin dekar bahçede yaş ortalamaları 8 olan ceviz ağaçlarından yapılan hasatta geçen yıla oranla yüzde 28’lik bir artış yaşandı. Bazı bölgelerde azalmalar söz konusu olsa da ağırlıklı olarak bir artma gözlemledik” değerlendirmesinde bulundu. 2021 yılında yapılan ceviz hasadının, beklentilerinin yüzde 66’sını karşıladığını söyleyen Ergüder, “Bu sene ani don ve aşırı sıcakların etkisiyle bazı bölgelerde bulunan bahçelerde, ciddi bir rekolte düşüşü yaşandı. 2020 yılına oranla ise hasatta yüzde 28’lik bir artış yaşandı. Yine bazı bölgelerde azalmalar da söz konusu olsa da ağırlıklı olarak bir artma gözlemledik” diye konuştu.

“Girdi maliyetleri geçen yıla göre yüzde 51 arttı”

Hasadın beklentilerinin altında gerçekleştiğini belirten Ergüder şöyle devam etti: “Beklentimizin altındayız ama geçen seneye göre büyümemiz iyi durumda. Dernek olarak ortalamada 35 bin dönümü temsil eden 30 üyemiz bulunuyor. Üretimimizi iyi oranda arttırıyoruz, büyümemizi devam ettiriyoruz. Toplamda 35 bin dönüm arazimizle yaklaşık 19-20 bin tonluk bir amaca ulaşmayı hedefliyoruz ve bu yolda emin adımlarla yürümeye devam ediyoruz. Ceviz konusunda Türkiye’nin üretiminde, ihracatın düşmesinde, 250 milyon dolarlık cari açığın kapatılmasında önemli bir oyuncu olacağımızı düşünüyoruz. Ama tabii sıkıntılarımızda yok değil. En önemli sıkıntımız şu an mevcut girdi maliyetleri. 2021 yılında ilaç-gübre maliyetleri geçen yıla göre bu yıl yüzde 51 arttı. Önümüzdeki yıl ise bu oranın iki katına çıkmasını öngörüyoruz. Bu sene yaşanan verim düşüklüğüne neden olan bir diğer sorun ise iklim değişikliği nedeniyle artan sıcaklar. Dernek olarak tüm olumsuzluklara karşı önlemlerimizi almaya çalışıyoruz.”