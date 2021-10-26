Ayçiçek tohumu ve ham yağ ithalatında gümrük vergisi sıfırlandı

Aspir ithalatında, ithalatın yapıldığı ülkeye göre sıfır, yüzde 1.5 ve yüzde 23.4 olarak uygulanan gümrük vergisi yıl sonuna kadar sıfırlandı.

Cumhurbaşkanlığının konu ile ilgili kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, söz konusu ürünler için 31 Aralık 2021 tarihine kadar gümrük vergisi %0 olarak uygulanacak.

HAM YAĞDA YÜZDE 22.5 UYGULANIYORDU

Aynı kararla, ayçiçek tohumu yağı ile teknik ve sınai amaçla kullanılan ham yağ ithalatında gümrük vergisinin yıl sonuna kadar sıfır olarak uygulanmasına karar verildi.

Söz konusu ürünlerden ham yağın ithalatında sıfır ve yüzde 22.5 olarak, ayçiçek tohumu yağı ithalatında ise sıfır ve yüzde 10 olarak ithalatın yapıldığı ülkelere göre değişen oranlarda gümrük vergisi uygulanıyordu