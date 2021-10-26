Ayçiçeği tohumunda gümrük vergisi sıfırlandı

Aspir tohumu, ayçiçeği tohumu yağı ve teknik veya sınai amaçlarla kullanılan ham yağlar(insan gıdası olarak kullanılan ürünlerin imalinde kullanılanlar hariç) için gümrük vergisi yıl sonuna kadar sıfırlandı.

Cumhurbaşkanlığının konu ile ilgili kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, söz konusu ürünler için 31 Aralık 2021 tarihine kadar gümrük vergisi %0 olarak uygulanacak.