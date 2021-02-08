ARAZİ TOPLULAŞTIRMADA YENİ KARAR

PARÇALANDIĞI İÇİN BOŞ DURAN 2 MİLYON METREKARELİK ARAZİNİN TARIMDA DEĞERLENDİRİLMESİ HEDEFLENİYOR



Tarım ve Orman Bakanlığı, Türkiye genelinde parçalandığı için atıl halde duran 2 milyon metrekarelik tarım arazisi toplulaştırma ile yeniden tarıma kazandırıyor.



Arazi Toplulaştırması ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri Uygulama Yönetmeliğinde yapılan değişiklik kapsamında, arazi sahiplerinin talebi doğrultusunda toplulaştırma uygulaması yapılabilmesi mümkün hale getirildi.



Uygulama kapsamında toplulaştırılan arazide ekim yapan kişiler en az üç yıl boyunca tarlalarda ürün yetiştirme şartı getirildi.



Türkiye’nin arsa/arazi alım, satım ve kiralamalarında hizmet veren bir şirketin Genel Müdürü Hakan Erilkun , atıl arazilerin değerlenmesi amacıyla bugüne kadar sadece devlet tarafından gerçekleştirilen arazi toplulaştırması uygulaması ile artık bölgedeki arazi sahiplerinin talepleri doğrultusunda gerçekleştirilebileceğini söyledi.