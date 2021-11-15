Akbatı’da organik pazar keyfi başladı

Yüzde 100 temiz havası sayesinde güvenli ve rahat bir alışveriş keyfi sunan Akbatı, misafirlerini yeni bir durak noktası ile buluşturuyor. Sağlıklı ve sürdürülebilir yaşamı desteklemek amacıyla Nisa Organik iş birliği ile Feriköy Organik Pazarı kuruluyor.

Feriköy Organik Pazarı, Kasım ayı boyunca her cumartesi günü alışveriş merkezinin zemin katında saat 10.00-20.00 arasında açık olacak.

Feriköy semt geleneğini AVM’ye taşıyan pazarda, üreticilerin elinden katkısız, organik, sertifikalı ürünlere uygun fiyatlarla ulaşmak mümkün olacak.

Akbatı, Nisa Organik iş birliğiyle kurulan bu organik pazarla, temiz ve sağlıklı sofralara erişimi destekliyor.