AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, TÜDKİYEB’i ziyaret etti

- TBMM Grup Başkanvekili Özkan:

“Türkiye Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliğimiz, hükümetimizin aldığı kararların ete kemiğe bürünmesine katkı sağlıyor”

“2021’de daha önemli destekler sağlayacağız”

- TÜDKİYEB Genel Başkanı Çelik:

“Hükümetimizin destekleri sonuç veriyor. Küçükbaş hayvan sayısında Avrupa’da ilk sıradayız. Koyun sütü üretiminde Çin’i geride bırakarak dünya birincisi olduk”

“Ziyaretiniz aynı zamanda Merkez Birliğimize, Grup Başkanvekilliği düzeyinde yapılan ilk ziyaret. Bu ziyaret, hükümetimizin bizlere ve sektörümüze desteğinin açık bir ifadesidir”

Ankara – 16.12.2020 – Cahit Özkan, ziyarette, Türkiye’nin sanayi toplumu olmasının yanı sıra aynı zamanda tarım toplumu da olduğunu, 2002 yılından bu yana tarımsal hasılanın 24,5 milyar dolardan 48,5 milyar dolara çıktığını, Türkiye’nin sıralamada Avrupa’da İspanya, İtalya ve Fransa’nın ardından dördüncü iken birinciliğe yükseldiğini bildirdi.

Özkan, şunları kaydetti:

“Modern tarım tekniklerinin, gelişen teknoloji ve ürün çeşitliliğinin hayata geçirilmesiyle birlikte hem Birliklerimizin ve hem de özellikle çiftçi kayıt sistemleri ve birlikler üzerinden hükümetimizin yaptığı çiftçilerimizi bilinçlendirme çalışmaları, çok daha büyük bir önem kazandı. Sizin yaptığınız çalışmalarla çiftçimizin tarımsal alanda eğitilmesi, kabiliyetinin geliştirilmesi, sorunların çözümü ve dünya çiftçisi ile rekabet edebilir noktaya gelmelerini sağlıyor. Dünyanın hiçbir yerinde hiçbir hükümet, sadece kendi gücüne, kudretine dayanarak çiftçilerimiz bu tür faaliyetlerde başarısını mümkün kılamaz. Türkiye Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliğimiz ve sahada il teşkilatları, hükümetimizin aldığı kararların ete kemiğe bürünmesine katkı sağlıyor. Kamusal olarak da büyük bir görev ifa ediyor. Artık, dünyanın ileri tarım toplumlarının liginde Türkiye ön sıralarda yerini alıyor. Başarı, her zaman, hükümetin doğru tarım politikalarıyla beraber, birliklerin çiftçilerin kabiliyetlerinin geliştirilmesine dair çalışmalarıyla anlam kazanıyor. Sizlerin başarısı bizim başarımızdır.”

Özkan: “Bu meslek peygamberler mesleği. Milletvekili olmasam çobanlık yapardım”

Türkiye coğrafyasının hayvanının koyun ve keçi olduğunu vurgulayan Özkan, “Hollanda gibi büyükbaş hayvan üretemeyiz. Ülkemizde en büyük çiftlik dağlar, bayırlar. Bu meslek, peygamberlerin mesleğidir. Milletvekili olmasam çobanlık yapardım” dedi.

Özkan, şöyle konuştu:

“Eğer dünden bugüne koyun keçi yetiştiriciliğinde gerek et ve gerek süt üretimi iki katın üzerine çıkmış ise bu, son 18 yıllık süre zarfında, başta sizin gayretleriniz ve çiftçilerimizin mücadelesiyle çıkmıştır. İnşallah bundan sonraki dönemde bugüne kadar olduğu gibi sizlerin imkanlarının artırılması için elimizden gelen gayreti, gerek yasama faaliyeti olarak gerekse Cumhurbaşkanımız liderliğinde hükümetimiz ve AK Parti olarak göstereceğiz. Gerekli destekleri sağlayacağız. Sorunlarınızın çözümü ve taleplerinizin yerine getirilmesi için beraber çalışacağız. 2021’de daha önemli destekler sağlayacağız” dedi.

TÜDKİYEB Genel Başkanı; “Küçükbaş hayvancılık sektörünün tamamını temsil ediyoruz”

TÜDKİYEB Genel Başkanı Çelik de ziyarette yaptığı açıklamada, küçükbaş hayvancılığın öneminden bahsetti, peygamber mesleği olduğunu vurguladı.

Çelik, şunları kaydetti:

“15 yıldır küçükbaş hayvancılık sektörünün tamamını temsil ediyoruz. Küçükbaş hayvancılığımızın yeniden canlandırılmasında etkili olduk. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile Tarım ve Orman Bakanımız Dr. Sayın Bekir Pakdemirli’nin destekleri çok önemli. Bu destekler neticesinde, aradan geçen sürede küçükbaş hayvan sayımız 31 milyon baştan 55 milyon başa çıktı. Ülke olarak koyun, keçi sayısında hızlı bir artış gerçekleştirdik. Küçükbaş hayvan sayısında Avrupa’da ilk sıradayız. Koyun sütü üretiminde Çin’i geride bırakarak dünya birincisi olduk.

Cumhurbaşkanımızın, Tarım ve Orman Bakanımızın, Hükümetimizin verdiği destekler sonuç veriyor. Hükümetimizin desteğinin devamı önemlidir. Çünkü, tarım ve hayvancılığa sağlanan destek, sadece belli bir kesime değil, tüm nüfusa katkı sağlıyor. Ziyaretiniz aynı zamanda Merkez Birliğimize, Grup Başkanvekilliği düzeyinde yapılan ilk ziyaret. Bu ziyaret, hükümetimizin bizlere ve sektörümüze desteğinin açık bir ifadesidir. Bu açıdan da çok önemli buluyoruz. Teşekkür ediyoruz.”

Merkez Birliği olarak vatandaşla devlet arasında köprü vazifesi görevi yaptıklarını bildiren Çelik, “en büyük sorunumuz çoban sorunu. Bizim yolumuzu açın. Tek isteğimiz bu. Bürokrasiyi azaltın” dedi.

Genel Başkan Çelik, ziyaretin sonunda günün anısına Grup Başkan Vekili Özkan’a çoban, koyun, keçi motifinin işlendiği bir maket takdim etti