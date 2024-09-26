Bu yıl 5. kez düzenlenen Interfresh Eurasia Fuarı, İzmir Fuarı’nda yoğun bir katılımla kapılarını ziyaretçilere açtı. Meyve, sebze, gıda, gıda ürünleri, gıda teknolojileri, ambalaj, tarım teknolojileri, depolama ve lojistik fuarı Interfresh Eurasia, İzmir’de ilk kez düzenlendi. 216 katılımcı firma ve 30’dan fazla uluslararası market zinciri stant açarak fuardaki yerini alırken, 55 ülkeden ziyaretçilerde ilk günden Interfresh Eurasia Fuarı’na yoğun ilgi gösterdi.

Avrupa Birliği ülkeleri, Rusya, Türki Cumhuriyetler ve Orta Doğu ülkelerinden katılımcı ve ziyaretçilerin yer aldığı fuarda partner ülke Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC), partner şehir ise Mersin oldu.

Fuarın açılışında konuşan Ticaret Bakan Yardımcısı Özgür Volkan Ağar, tarım ve gıda ürünleri ihracatının 2023 yılında cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdığını ve 31 milyar dolara ulaşıldığını söyledi.



Yaş meyve ve sebze ihracatında ilk 5 ülke; Rusya, Almanya, Romanya, Irak, Ukrayna

Ticaret Bakan Yardımcısı Özgür Volkan Ağar, “Yaş meyve ve sebze sektörü; üretim süreci, ürünlerin pazara hazırlanması, muhafazası, işlenmesi, soğuk zincirde dağıtımı ve gıda sektörüne girdi olması yönleriyle en önemli ekonomik faaliyetlerden birisi olarak karşımıza çıkıyor. Ülkemiz ise üretime müsait verimli ve geniş tarım alanları ve ekolojik avantajları sayesinde meyve ve sebzelerin iyi şartlarda ve kaliteli olarak yetişebildiği ve ticaretinin yapılabildiği nadir ülkelerden biri konumunda. Bu farklılık üretim ve ihracat rakamlarına da yansımış durumda. 59,2 milyon tonluk yaş meyve ve sebze üretimi, ülkemizi dünya yaş meyve sebze üretiminde Çin ve Hindistan’ın ardından 3’üncü sıraya yerleştiriyor. Yaş meyve ve sebze ürünleri ihracatımız ise tarım ürünleri ihracatımızın yüzde 10’undan fazlasına tekabül eden, yaklaşık 3,5 milyar dolarlık bir büyüklüğe sahip. Dünyada 120'den fazla noktaya ulaşan yaş meyve sebze ihracatımızda başı çeken ilk beş ülke; Rusya Federasyonu, Almanya, Romanya, Irak ve Ukrayna” dedi.



“Profesyonel yapılmazsa birçok insan yüzde 30 zayiattan bahsetmeye devam edecek”

İzmir Valisi Dr. Süleyman Elban da, “Günübirlik düşünceler yerine; çiftçinin doğru tohum, doğru ürün, doğru fidan kullanması, doğru zamanda üretmesi, pazara doğru zamanda doğru fiyatta gitmesiyle ilgili onlarla ciddi işbirliği yapılması gerekiyor. Çok ihmal edilen, günü belli toplayıcılık sisteminden artık vazgeçip, profesyonel artık toplayıcılık sistemine geçmenin vakti geldi de geçiyor. Bu iş profesyonel yapılmadığı sürece, yüzde 10, yüzde 20; ama birçok insan yüzde 30 zayiattan bahsetmeye devam edecek. Dolayısıyla siz tarlada almadan ürün yüzde 30 pahalanmış olacak” ifadelerine yer verdi.



“Sağlıklı ve güvenli gıdaya yeterli erişimde sorun yaşıyor insanlarımız”

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay da, fuarda bir konuşma yaparak gıda krizine dikkat çekti. Cemil Tugay, “İçinde bulunduğumuz dönemin, zorunlu olarak bizleri yaşattığı ve yaşatacağı üç tane ana sorunun en önemlilerinden biri olarak geçiyor gıda konusu. Şuanda aslında bir gıda krizi yaşıyoruz; çünkü her sene daha zor şartlarda yapılıyor tarım. Dolayısıyla rekolte pek çok üründe düşüyor. Susuzluk başta olmak üzere, anormal iklim şartlarından kaynaklanan faktörler nedeniyle de, tarım her geçen gün daha fazla zorluk içinde yapılıyor. Bunun sonucunda sağlıklı ve güvenli gıdaya yeterli erişimde sorun yaşıyor insanlarımız. Önümüzdeki yıllarda belli ki bu sorun artarak devam edecek. Bu nedenle üzerinde çokça çalışmamız, çokça düşünmemiz, gelecekte daha derinleşecek olan krizlere hazırlıklı olmamız gereken bir konu gıda konusu. İzmir'imiz ve bölgemiz tarım potansiyeli açısından çok kıymetli topraklara sahip. İzmir, aslında bir tarım kenti. Daha sonra tarıma dayalı olarak yapılan ticaretin kenti. Şuanda topraklarımızın halen yaklaşık yüzde 30'u işlenebilir arazilerden oluşuyor. Bu da yaklaşık 350 bin hektara denk geliyor. Dolayısıyla aslında bir tarım şehrinde yaşıyoruz. Dolayısıyla böyle bir fuara ev sahipliği yapmayı da fazlasıyla hak ediyoruz” diye konuştu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı, Parti Sözcüsü ve İzmir Milletvekili Deniz Yücel de, “İzmir, tarım ve gıda alanında, sahip olduğu coğrafi konum, iklim özellikleri, bereketli toprakları ve lojistik altyapısı itibarıyla son derece önemli bir yere sahip. Bu ve benzeri fuarların İzmir'in tarım ve gıda alanındaki yerini pekiştirip daha da ileri noktalara taşımasında ayrı bir katkı sunacağına inanıyorum” şeklinde kaydetti.

AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar ise tarım ve gıda sektörünün stratejik bir sektör olduğuna dikkat çekerek, “Tarım ve gıda sektörü stratejik bir sektör diyoruz; çünkü gerçekten esnekliği olmayan bir sektör. Korunması, kollanması, desteklenmesi gereken bir sektör. Ülkemize baktığımızda özellikle gıda ihracatı, sebze ve meyve ihracatı, Avrupa'da hep tarımsal hasıla bakımından ilk sıralarda yer alıyoruz. Yine dünya ölçeğinde de ortalama ilk beşte yer alıyoruz tarımsal hasıla açısından. Bu ülkemizin bir tarım ülkesi olduğunu gösteriyor. Dolayısıyla, özellikle tarıma konu olan, tarımla iştigal eden bütün girdilerin artık dünyanın en kıt kaynakları olduğunu küresel iklim kriziyle birlikte hissediyoruz” dedi.



“Yaş sebze ve meyve ihracatı 3,5 milyar dolara ulaştı”

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayretin Uçak da, Türkiye’nin tarım sektöründeki önemine dikkat çekti. Uçak, 2023 yılında yaş meyve sebze ihracatının 3.5 milyar dolara ulaştığını ifade ederek, şu ifadelere yer verdi:

“58 milyon ton sebze meyve üretimi, modern tesislerimizde işlenerek mamul haline gelen gıda ürünleri ile ülkemiz, tarım sektöründe tam bir cazibe merkezi durumunda. İzmir de, hem taze meyve sebze meyve hem de işlenmiş ürünlerde bu cazibe merkezinin kalbi. Ülkemizin 2023 yılı yaş meyve sebze ihracatı, 3.5 milyar dolara ulaştı. Meyve Sebze Mamulleri de eklenince toplam 6 milyar dolar ihracattan söz ediyoruz. Ege İhracatçı Birlikleri olarak bu 6 milyar dolarlık ihracatın yüzde 23’ünü kayıt altına alıyoruz. Bu da fuarın Ege Bölgesi’ne taşınmasının yerinde bir karar olduğunu gösteriyor.”

Konuşmaların ardından protokol üyeleri, fuardaki firmaları ziyaret etti. Açılışı törenine ayrıca; Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, Ege İhracatçı Birlikleri Başkanı Jak Eskinazi, AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu da katıldı.