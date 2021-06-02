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Tarım işçileri çadırlarda aşılanıyor

Güncel 02.06.2021, 12:10
Tarım işçileri çadırlarda aşılanıyor
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Tarımın başkenti olarak bilinen Adana’da mevsimlik tarım işçileri kaldıkları çadırlarda aşılanıyor. Aşılanan tarım işçileri devlete teşekkür etti.