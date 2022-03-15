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Tarihi Hasankeyf’e millet bahçesi müjdesi

Güncel 15.03.2022, 15:22
Tarihi Hasankeyf’e millet bahçesi müjdesi
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Batman’ın tarihi ilçesi Hasankeyf ilçesinde Çevre Şehircilik Bakanlığı TOKİ aracılığıyla millet bahçesi yapımı için çalışmalar başlatıldı.