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Tarihi Hasankeyf’e millet bahçesi müjdesi
Güncel
15.03.2022, 15:22
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Batman’ın tarihi ilçesi Hasankeyf ilçesinde Çevre Şehircilik Bakanlığı TOKİ aracılığıyla millet bahçesi yapımı için çalışmalar başlatıldı.
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