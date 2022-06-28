Talisca sezonu kötü bitirdi!

Suudi Arabistan'da sezon dün akşam oynanan maçlarla sona erdi. Adı Galatasaray ile anılan Beşiktaş'ın eski yıldızı Talisca, 'Al Nasr - Al Fateh' karşılaşmasında; 57. dakikada penaltı kaçırdı, 73. dakikada kırmızı kart görerek sezonu kötü bitirdi.

Suudi Arabistan'da sezon dün akşam oynanan maçlarla sona erdi, Al Hilal sezonu şampiyon tamamladı. Aboubakar ve Talisca'nın oynadığı Al-Nassr ise şampiyonun 6 puan gerisinde 3. oldu.

PENALTI KAÇIRDI, KIRMIZI KART GÖRDÜ

Al-Nassr'ın Al-Fateh'i 2-1 yenerek sezonu tamamladığı maçta Talisca, Al-Fateh karşısında bir penaltı kaçırdı. Bir pozisyonda direkt kırmızı kart ile oyun dışı kaldı. (Fanatik)