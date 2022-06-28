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Talisca sezonu kötü bitirdi!
Suudi Arabistan'da sezon dün akşam oynanan maçlarla sona erdi. Adı Galatasaray ile anılan Beşiktaş'ın eski yıldızı Talisca, 'Al Nasr - Al Fateh' karşılaşmasında; 57. dakikada penaltı kaçırdı, 73. dakikada kırmızı kart görerek sezonu kötü bitirdi.
Suudi Arabistan'da sezon dün akşam oynanan maçlarla sona erdi, Al Hilal sezonu şampiyon tamamladı. Aboubakar ve Talisca'nın oynadığı Al-Nassr ise şampiyonun 6 puan gerisinde 3. oldu.
PENALTI KAÇIRDI, KIRMIZI KART GÖRDÜ
Al-Nassr'ın Al-Fateh'i 2-1 yenerek sezonu tamamladığı maçta Talisca, Al-Fateh karşısında bir penaltı kaçırdı. Bir pozisyonda direkt kırmızı kart ile oyun dışı kaldı. (Fanatik)
Maçın ardından yaptığı sosyal medya paylaşımıyla sezonu değerlendiren Talisca, "Bir sezon daha sona erdi. Bu sezon 32 maçta 22 gol 5 asistle oynadım. Bu sayılara ulaşmama yardımcı olan takım arkadaşlarıma, Suudi Arabistanlı taraftarlara teşekkür ederim. Şimdi gelecek sezon daha büyük hedefler için dinlenme zamanı. Haydi hep birlikte..." ifadesini kullandı.