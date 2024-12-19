Türkiye'nin önde gelen lojistik markalarından Talay Logistics, kontrat lojistiğindeki uzmanlığıyla büyük ölçekli şirketlerin tedarik zinciri operasyonlarını yönetiyor. Deneyimli ekibi ve kapsamlı teknolojik altyapısıyla müşterilerinin lojistik süreçlerini uçtan uca yöneten şirket, hizmet verdiği müşteri sayısını hızla artırmaya devam ediyor.

Talay Logistics Kontrat Lojistiği Genel Müdürü Ayhan Türkmen, artan rekabet ortamında, uzmanlıklarıyla müşterilerinin tedarik zincirine katkı sağladıklarını ifade etti. Lojistik süreçlerinde stratejik bir iş ortağı olarak hareket ettiklerini dile getiren Türkmen, şunları kaydetti:

“Depolama, sipariş yönetimi, etiketleme ve barkodlama gibi katma değerli hizmetlerimiz sayesinde, müşterilerimizin ana işlerine odaklanmalarına destek oluyoruz. Bu hizmetlerimizi, özellikle belli bir büyüklüğe ulaşmış şirketler tercih ediyor.

Kontrat Lojistiği hizmetlerimizle müşterilerimize kontrol edilebilir bir maliyet takibi, günlük hacim değişikliklerine uyum, veriye dayalı fiziksel ve entegrasyon dizaynları, süreç iyileştirme ve optimizasyon, karşılıklı anlaşılan performans kriterlerine göre sürdürülebilirlik gibi başlıklarda avantajlar sağlıyoruz.”

Yeni Tesis Yatırımları ile Hizmet Ağını Genişletiyor

Türkmen, depolama kapasitelerini artırmak amacıyla bu alandaki yatırımlarına hız verdiklerini belirterek, “Depo kapasitelerinin dolduğu ve arzın sınırlı olduğu bu dönemde, müşterilerimize sunduğumuz sorunsuz depolama çözümleriyle fark yaratıyoruz.” dedi.

İstanbul’un Avrupa ve Anadolu yakasında açılması planlanan yeni antrepo ve serbest depolama alanlarıyla da hizmet ağını genişleteceklerini vurgulayan Türkmen, depolarında, özellikle yabancı ve yerli birçok markanın lojistik operasyonlarını yönetmiş deneyimli bir ekibin görev aldığına dikkati çekti. Türkmen, lojistik süreçleri çok yönlü değerlendirip, müşterilerinin beklentilerini anlayarak çözüm odaklı bir yaklaşım sergilediklerinin altını çizdi.

Teknoloji ile Güçlenen Operasyonel Üstünlük

Sektörde bilinen en iyi WMS (Warehouse Management System) yazılımlarından birini kullanarak müşteri sistemleriyle tam entegre bir yapı oluşturduklarını belirten Türkmen, “Depo yönetim sistemimiz sayesinde, envanter yönetiminden detaylı ürün takibine kadar şeffaf ve güvenilir bir yapı kurduk. Teknolojiye yaptığımız bu yatırımlar, müşterilerimizin günlük hacim değişikliklerine hızla uyum sağlamamızı ve lojistik maliyetlerini daha etkin yönetmemizi mümkün kılıyor.” bilgilerini paylaştı.

Türkmen, lojistik süreçlerinde maliyet, hız, kalite, risk ve network analizlerini müşterileriyle birlikte değerlendirerek operasyonel maliyetleri azaltmayı amaçladıklarını, kontrat lojistiği hizmetleriyle sürdürülebilirlik başlığında belirsizlikleri ortadan kaldırmaya yönelik çözümler üretmeye devam edeceklerini de sözlerine ekledi.