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Taksim Camii'ne yoğun ilgi

Güncel 28.05.2021, 18:58
Taksim Camii'ne yoğun ilgi
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Cuma namazı ile birlikte ibadete açılan Taksim Camii'ne vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Hem yerli hem de yabancı turistler camiyi ziyaret etti.