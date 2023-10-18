TAB Gıda, Türkiye'de faaliyet gösteren Burger King, Popeyes, Arby's ve Sbarro gibi fast-food restoranlarının franchise haklarını elinde bulunduran bir şirket. 6 milyar 825 milyon TL'lik büyük bir halka arz yapmış ve Türk Lirası cinsinden tarihin en büyük halka arz büyüklüğünü hedeflemişti. Ancak bu büyük halka arza rağmen, Burger King'in İsrail'e destek açıklaması yapması yatırımcılar tarafından tepkiyle karşılandı.

BURGER KING’İN İSRAİL’E DESTEK AÇIKLAMALARI

Uluslararası bir ABD şirketi olan Burger King’in İsrail şubesinin geçtiğimiz günlerde İsrail askerlerine ücretsiz ve sınırsız yemek dağıtacağını açıklaması ise tartışmaları beraberinde getirdi. Bu gelişmeler yatırımcıları ikiye böldü. Sosyal medyada bir kesim yatırımcı, Burger King’in açıklamalarından dolayı halka arzı protesto ettiğini ve katılım göstermeyeceğini belirtirken, diğer kesim ise TAB Gıda’nın bu konuyla bir ilgisi olmadığını belirterek arza katılacaklarını ifade ediyor. Yatırımcılar halka arza katılımın nasıl olacağını merak ediyor.

Burger King'in İsrail'e destek açıklaması, eleştirildi ve protesto edildi. İsrail-Filistin çatışması nedeniyle yaşanan insan hakları ihlalleri ve İsrail'e destek verilmesi, özellikle Türkiye'de büyük tepki çekiyor.

Halka arzı düşünen bazı yatırımcılar, Burger King'in açıklamalarını dikkate alarak TAB Gıda'ya yatırım yapmaktan kaçınmayı tercih edebilir. Bu durum, TAB Gıda'nın halka arzına olumsuz bir etki yapabilir.

Ancak bir diğer kesim, TAB Gıda'yı Burger King'in politik açıklamalarıyla ilişkilendirmemekte ve yatırımlarının şirketin başka alanlarına yönlendirilmesi gerektiğini savunuyor. TAB Gıda'nın kendi işine odaklandığını ve Türkiye'de başarılı bir şirket olduğunu düşünenler de var.

Sonuç olarak, TAB Gıda'nın halka arzı, Burger King'in İsrail'e destek açıklaması nedeniyle bazı yatırımcılar arasında belirsizlik yaratmış gibi görünüyor. Halka arza katılma kararı veren yatırımcılar, bu gelişmeleri ve şirketin açıklamalarını dikkate alarak kararlarını verecekler.