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Sürüsünü terk etti mahallenin sakini oldu

Güncel 23.09.2021, 16:35
Sürüsünü terk etti mahallenin sakini oldu
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Göç yolundaki sürüden ayrılan leylek, Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde mahallenin sakini haline geldi. Mahalle sakinleri, bir haftadır mahallede gezinen leyleğe gözü gibi bakıyor.