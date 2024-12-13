Şam’da Emevi Camii’nde Esad Sonrası İlk Cuma Namazı Heyecanı

Suriye’nin başkenti Şam’da yer alan ve İslam dünyasının en önemli ibadet merkezlerinden biri olan Emevi Camii, Esad rejiminin sona ermesinin ardından ilk cuma namazına ev sahipliği yaptı. Uzun yıllar süren çatışma ve baskının ardından Suriyeliler, özgürlüğün ilk adımlarını camide hep birlikte dualar ederek kutladı.

İstanbul Valiliği’nden anlamlı cuma mesajı: Ayasofya Camii’nden, Emevi Camii’ne selam olsun Suriye'deki Baas esaretinden kurtarılan Emevi Camii'ne giden MİT Başkanı İbrahim Kalın'ın şükür namazından sonra, İstanbul Valiliği de Ayasofya'nın selamını gönderdi. "Ayasofya Camii’nden, Emevi Camii’ne selam olsun" notuyla paylaşılan video, kısa sürede sosyal medyanın gündemine düştü, binlerce beğeni aldı.

“Tekbir Sesleri Şam Sokaklarını Sardı”

Esad rejiminin devrilmesiyle birlikte ülkede özgürlük havası esmeye başladı. Şam’ın tarihi Emevi Camii, bu dönüşümün simgesi haline geldi. Cuma namazı için camiye akın eden binlerce Suriyeli, dualar ve tekbirlerle bu anlamlı günü kutladı. Camide ve çevresinde toplanan kalabalık, birlik ve beraberlik mesajları verdi.

“Huzur ve Barış İçin Dua Ettiler”

Namaz öncesinde bir araya gelen Suriyeliler, hem kaybettikleri yakınları için hem de ülkelerinin geleceği için dua etti. Namazın ardından vatandaşlar, barış ve yeniden yapılanma için umutlarını dile getirdi. Şamlı bir vatandaş, “Yıllarca süren savaşın ardından burada, özgür bir ülkede cuma namazı kılmak tarif edilemez bir mutluluk. Artık çocuklarımız için daha aydınlık bir gelecek hayal edebiliyoruz,” dedi.

Emevi Camii, Barışın ve Yeniden Başlangıcın Sembolü

İslam tarihinin önemli yapılarından biri olan Emevi Camii, yalnızca dini değil, aynı zamanda tarihi ve kültürel anlamıyla da Şam’ın kalbi olarak biliniyor. Esad rejimi döneminde birçok kez çatışmaların gölgesinde kalan cami, şimdi barışın ve yeniden başlangıcın sembolü haline geldi.

Birlik ve Beraberlik Mesajları

Cuma namazı sonrası Suriyeliler, ülkenin yeniden inşası için kenetlenme çağrısında bulundu. Yıllardır süren iç savaşın ardından ilk kez bu kadar umut dolu bir atmosfer yaşanırken, Suriyeliler barış dolu bir geleceğin hayalini kuruyor.

Şam’ın tarihi Emevi Camii’nde kılınan bu cuma namazı, Suriye halkı için sadece bir ibadet değil, aynı zamanda özgürlük ve yeniden doğuşun bir simgesi olarak hafızalara kazındı.