Halep’teki iç savaştan kaçarak 2012 yılında Türkiye’ye sığınan ve burada tanışıp evlenen Suriyeli çift Muhammet Nur Muhammet ve Minel Muhu, yaşadıkları zorlukları ve Türk hükümetinden gördükleri yardımları anlattı. Antalya’da çiftçilikle uğraşan aile, savaşın yarattığı travmayı geride bırakmaya çalışıyor.

Minel Muhu, 2012’de Halep’ten kaçarak Türkiye’ye geldiklerini, burada tanışıp evlendiklerini ve şu anda üç çocuk sahibi olduklarını söyledi. “Suriye’deki durum düzeldiğinde memleketimize dönmek istiyoruz” diyen Muhu, Halep’teki evlerini kaybettiklerini ancak Türkiye’de hayatlarını yeniden kurduklarını ifade etti. “Topraklarımızı özlüyoruz ama şimdilik burada çalışmaya devam ediyoruz” dedi.

Muhammet Nur Muhammet ise Türkiye’ye geldikten sonra çiftçiliği öğrendiklerini belirterek, “7,5 dönümlük bir serada kabak yetiştiriyoruz. Türk hükümeti bize yemek, kıyafet ve kömür gibi yardımlarda bulundu. Minettarız” dedi. Esad rejiminin halkına büyük zulümler yaptığını vurgulayan Muhammet, “Onun yaptığını bize gavur yapmadı” diyerek, Türkiye’de gördükleri desteği dile getirdi. Suriye’deki evlerine dönmek istediklerini belirten Muhammet, “Bir gün Halep’e dönüp evimi tamir ederek orada yaşamayı hayal ediyorum” dedi.