Türkiye’de sürdürülebilir ambalaj üretimine öncülük etme hedefiyle yola çıkan Recyloop A.Ş., firmanın yüksek hızlı, ileri otomasyonlu kağıt bardak üretim hatlarını ülkemize taşıdı. Bu hamleyle sadece bir tesis değil; Amerika’nın onlarca yıllık üretim teknolojisi ve sektörel tecrübesi de Türkiye’ye kazandırılmış oldu. Recyloop Ambalaj A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Erhan Eroğlu “Bu yatırımla, Türkiye’yi sürdürülebilir ambalaj üretiminde küresel bir üs haline getiriyoruz.” dedi.

Sürdürülebilir ambalaj üretiminde Türkiye’ye liderlik etme hedefiyle yola çıkan Recyloop Sürdürülebilir Ambalaj A.Ş., ABD’li parti ve kahve ürünleri perakende devi PARTYCITY’nin yüksek hızlı ve ileri otomasyon sistemleriyle donatılmış, kağıt bardak üretim hatlarını ülkemize taşıdı. Böylece yalnızca makineler değil, Amerika’nın onlarca yıllık üretim teknolojisi, bilgi birikimi ve sektör deneyimi de Türkiye’ye kazandırıldı.

Amerika’da 2,5 milyar dolarlık cirosuyla sektörünün en büyük perakende zinciri konumunda olan PARTYCITY, 2025 yılı itibarıyla önemli bir yeniden yapılanma sürecine girdi. Şirket 1947’den bu yana faaliyet gösteren üretim kolu New York’un Newburgh kentindeki yüksek teknolojiye sahip üretim tesisinde operasyonlarını durdurma kararı aldı. Recyloop A.Ş. ise bu dönüşümü stratejik bir fırsata çevirerek harekete geçti.

Recyloop Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Erhan Eroğlu, “İlk olarak ABD’de bir sürdürülebilirlik çalıştayı sırasında dile getirilen Recyloop ismi, ‘Recycle’ (geri dönüştürmek) ve ‘Loop’ (döngü) kelimelerinin birleşiminden oluşuyor ve çevre dostu ve döngüsel üretim yaklaşımını yansıtıyor. Bizler de bu vizyonu benimseyerek bu ismi satın aldık.” dedi. İstanbul Silivri’ye kurdukları bu yeni nesil tesiste, geri dönüştürülebilir kağıt bazlı ambalajlara odaklı, su ve enerji tüketimini minimize eden sistemlerle donatılmış, tam otomatik, yapay zeka teknolojisiyle görsel kalite kontrolü yapan, yüksek verimliliğe sahip üretim hatlarıyla sektörde fark yaratmayı hedeflediklerini belirten Eroğlu, makine yatırımlarına ilişkin şöyle konuştu:

“Bu satın alma bir makine transferinden çok daha fazlası. Bu, Türkiye'nin üretim kaslarını güçlendiren, çevreye duyarlı ambalaj vizyonunu büyüten ve küresel pazarda söz sahibi olmasını sağlayacak bir stratejik hamledir. Bu tesisin makineleri, Türkiye’de adeta yeniden doğacak. Kahve ve parti sektörünün dünyadaki lideri markanın standartlarında üretim imkanı verecek teknoloji ve know-how’ı Türkiye’ye getirmekten mutluluk duyuyoruz.”

KAĞIT BARDAKTA DÜNYA STANDARTLARINI AŞACAK

Recyloop Sürdürülebilir Ambalaj A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi şirketin gerçekleştirdiği büyük yatırımı şöyle anlattı: “Bugün geldiğimiz noktada çevreye ve doğaya saygılı, halk sağlığını önceleyen bir üretim yapabiliyoruz. Yeni yatırımımızla iç kaplamasının yeni teknoloji ile, biyobozunur ve geri dönüştürülebilir bardaklar üretebilmenin yanı sıra bir adım daha öteye geçmek istedik: Kağıt bardak kalitesini dünya standartlarının üzerine taşıyacak bir üretim modeli hedefledik.”

ABD’Lİ DEV TÜRKİYE’Yİ SEÇTİ

Bu standartlara ulaşmak için gereken teknoloji merkezinin de ABD olduğunu vurgulayan Recyloop Sürdürülebilir Ambalaj A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Erhan Eroğlu, şöyle devam etti:

“Bu teknoloji de Amerika’da, PMC’nin ürettiği yüksek değerli hatlarda mevcut. Uzun süredir bu hatlarla ilgili görüşmeler yürütüyorduk. Tam bu sırada ABD’nin 2,5 milyar dolarlık ciroya sahip, 150’den fazla ülkede faaliyet gösteren, kendi kağıt bardak üretimini yapan, baskı ve sızdırmazlık kalitesiyle Amerika’da bir numara olan ve en büyük kahve ve parti ürünleri perakendecisi PARTYCITY yeniden yapılanma sürecine girdi. PARTYCITY, ellerindeki en ileri teknolojiye sahip üretim hatlarını devretmek için birçok ülke ve şirketle görüştü. Ancak tercihleri Türkiye oldu. Bunda Recyloop’un sürdürülebilir ambalajda uluslararası know-how transferleri ve tercrübeli yönetiminin Starbucks, Mc Donalds, KFC, Burger King, Café Nero, gibi global markalarla yürüttüğü güvenilir iş birlikleri belirleyici oldu.”

7 HATLA TEK SEFERDE EN BÜYÜK KAPASİTE ARTIŞI

ABD’nin en kaliteli kağıt bardak üretim hattını ülkemize kazandırırken, dünya standartlarını Türkiye’ye taşımanın gururunu yaşadıklarını vurgulayan Ömer Erhan Eroğlu “Şirkete ait yedi özel kağıt bardak üretim hattını Türkiye’ye getirdik. Yeni aldığımız 20 hattımıza eklediğimiz bu 7 hatla toplam 27 hatla üretime başlayacağız. Bu, Türkiye’de kağıt bardak alanında tek seferde yapılmış en büyük kapasite yatırımıdır.” dedi.

5 SENE SONRA YILDA 5 MİLYARLIK ÜRETİM

Ömer Erhan Eroğlu, yeni yatırımlarına ilişkin şu bilgileri verdi:

“Yaklaşık 20 milyon euro büyüklüğüne oluşacak bu yatırımla kapasitemizi 1 milyar bardağa çıkarıyoruz. Yaratacağımız 200 kişilik ek istihdamla beraber 5’inci yılda yıllık 5,5 milyar adet bardak üretmeyi hedefliyoruz. Bu beş yılın sonunda artık dünya kağıt bardak üretiminin yüzde 1’inden fazlasını tek başımıza karşılar hale geleceğiz.”

TÜRKİYE KÜRESEL ÜS OLACAK

Ömer Erhan Eroğlu, “Yüksek üretim kapasiteli bu sistemlerin Türkiye’ye entegre edilmesiyle birlikte, Recyloop sadece iç pazara değil; başta Kuzey Amerika olmak üzere, Avrupa’dan Orta Doğu’ya, Afrika’dan Orta Asya’ya kadar geniş bir coğrafyaya çevre dostu, sürdürülebilir ve yüksek kaliteli kağıt bardak ihracatı yapabilecek. Bu yatırımla, Türkiye’yi sürdürülebilir ambalaj üretiminde küresel bir üs haline getiriyoruz.” dedi.