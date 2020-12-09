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Süleyman Soylu, İzmir’de konteyner kenti ziyaret etti

Güncel 09.12.2020, 16:02
Süleyman Soylu, İzmir’de konteyner kenti ziyaret etti
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İzmir’de depremzedelerin kaldığı konteyner kenti ziyaret etti.