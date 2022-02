YENAL GÖKYILDIRIM: “MEDIAMARKT TÜRKİYE YÜZDE 64 BÜYÜDÜ”

ÖZEL RÖPORTAJ: SİNAN SAYGI

2007 yılında girdiği Türkiye pazarında bugün 87 mağaza, mediamarkt.com.tr ve 200 bin metrekareden fazla satış alanı ile hizmet veren MediaMarkt Türkiye, pandeminin etkilerinin yoğun hissedildiği 2021 yılında dijital satışlarını yüzde 400 artırdı. 9 yeni mağaza açan MediaMarkt Türkiye, online mağazacılıkta büyüme sağladı. MediaMarktSaturn Perakende Grubu COO’su ve MediaMarkt Türkiye CEO’su Yenal Gökyıldırım, ulaştıkları büyüklüğü, pandemide uyguladıkları stratejileri ve hedeflerini Ekovitrin’e anlattı.

MediaMarkt Türkiye olarak 2021 yılında gösterdiğiniz performansı ve ulaştığınız büyüklüğü rakamsal verilerle anlatır mısınız?

Pandeminin devam ettiği 2021, tüketici elektroniği pazarının büyüdüğü ve MediaMarkt olarak bizim pazardaki payımızı yüzde 35 oranında büyüttüğümüz bir yıl oldu. Hem dijital hem mağazalarımızın cirolarında önemli bir başarı yakalayarak toplamda 228 milyon ziyaretçimizi en doğru deneyimi yaşatarak misafir etmek için durmadan çalıştık. Böylece, 2021’de de MediaMarkt Türkiye olarak grup içerisinde yüzde 64 büyümeyle en hızlı büyüyen ülke olduk. Tüketicilerimizi teknolojiyle buluşturmak için projelerimize hiç ara vermeden devam etsek de belirsizlikten dolayı zorlu ve karlılıkların düştüğü bir yıl olduğunu da söylemek lazım. Mağazaların son derece önemli olduğu bir perakende zinciri olarak, kapanmaların yaşandığı pandemi sürecinde bu istikrarlı büyümemizi sürdürmemiz bizim için çok önemliydi.

Bunu sağlayan en önemli etkenler arasında ise dijital dönüşümümüzü yıllar önce başlatmış olmamız bulunuyor. Söz konusu dijital dönüşüm, bizim çok kanallı bir perakendeci olarak pandemi sürecine denk gelen mali yılımızda işimizi yüzde 45 büyütmemizi sağladı. e-Ticaret hacminin genel ticarete oranı yüzde 20’lere kadar vardı. Ayrıca 2020 ile 2021’i karşılaştırdığımızda satışa dönüşüm oranımızdaki performansımızı da yüzde 76 artırdık. Diğer yandan, mağazalarımıza olan yatırımlarımızda hiç hız kesmedik. 9 yeni mağaza açtık, 37 mağazamızı baştan aşağıya yeniledik ve büyüttük

“TÜRKİYE’DE 87 MAĞAZAYA SAHİBİZ”

MediaMarkt’ın yurt içi ve yurt dışında sahip olduğu mağaza sayısı hakkında bilgi verir misiniz?

MediaMarkt olarak bağlı bulunduğumuz MediaMarktSaturn Perakende Grubu ile 13 ülkede faaliyet gösteriyoruz. Avrupa genelinde toplam binden fazla mağazamız ve her ülkede aktif faaliyette olan e-ticaret sitemiz bulunuyor. 2007 yılında girdiğimiz Türkiye pazarında ise, bugün 87 mağazamız, mediamarkt.com.tr ve 200 bin metrekareden fazla satış alanı ile hizmet veriyoruz.

“12 ÜLKENİN FAALİYETLERİNDEN SORUMLUYUM”

MediaMarktSaturn Perakende Grubu Operasyondan Sorumlu İcra Kurulu Üyeliği (COO) görevini de yürütüyorsunuz. Yöneticiliğini yaptığınız Avrupa operasyonu hangi bölgeleri kapsıyor? Bu görev, MediaMarkt’ın Türkiye faaliyetlerine ne gibi katkılar sağlıyor?

MediaMarkt Türkiye’nin, grubumuz içerisinde en hızlı büyüyen ülke olma birinciliğimiz yıllardır kimseye kaptırmadan açık ara liderlik yolculuğunda güçlü adımlarla ilerledi. Benim sorumluluk alanlarım ise, MediaMarkt bünyesine 2015 yılında katıldıktan sonra 2018 yılında şirketin Global İcra Kurulu Üyeliği’ne ve Doğu Bölgesi Operasyon Başkanlığı’na atanmam ve 2020 Ağustos ayı itibarıyla da MediaMarktSaturn Perakende Grubu’nun COO görevine getirilmem ile genişledi. Halihazırda bugün Türkiye’deki görevimin yanı sıra Belçika, Hollanda, İspanya, İsveç, İtalya, Lüksemburg, Polonya, Portekiz, İsviçre, Avusturya ve Macaristan dahil toplam 12 ülkenin faaliyetlerinden sorumluyum ve MediaMarktSaturn Perakende Grubu COO’su olarak görev yapıyorum.

“ONLINE CİRODA EN ÇOK BÜYÜYEN ÜLKE OLDUK”

Pandemi süreci gerek perakende elektroniğini gerekse MediaMarkt’ı nasıl etkiledi? Pandemide ne gibi tedbirler aldınız?

Pandemi önlemleri kapsamında 2020 yılında Polonya’da mağazalar 1.5, İtalya ve Almanya’da 5, Avusturya’da 7, İsviçre ve Belçika’da 8 hafta kapalı kaldı. Grubumuz içerisinde mağazaları en uzun kapalı kalan ülke ise Türkiye oldu. Tüm bu zorluklara rağmen, pandemiden önce de hızlı büyüyen dijital satış kanallarımız, pandemiyle çok daha fazla önem kazandı ve önemli bir ivme yakaladık. Tüm Grup ülkeleri online’da büyüme rekorları kırdı. Türkiye özelinde baktığımızda, genç nüfusumuz ve buna bağlı olarak ortaya çıkan yüksek satın alma talebiyle, hızla büyümekte olan online kanallarımız inanılmaz hız kazandı. Bu başarılı performansımızla da grubumuzun online ciroda en çok büyüyen ülkesi olduk. Yılın toplamında dijital satışlarımız yüzde 400 büyüdü. Online’da yeni müşteri sayımız yüzde 210 arttı. Bu rakamlar, MediaMarkt’ın çok kanallı perakende dünyasında online mağazacılıkta da başarılı olduğunun göstergesi. Şimdi ise bu olumlu ivmeyi daha da üst seviyelere çıkarmak için çalışacağız.

“3 ANA ODAĞIMIZ; BÜYÜME, KALİTE VE HIZ”

MediaMarkt olarak gerek rekabet gerekse büyüme anlamında uyguladığınız stratejiler nelerdir?

MediaMarkt olarak en önemli kaslarımızın başında büyük metrekareli geniş mağaza ağımız, dijital kanallarımızın gücüyle beslediğimiz çok kanallı yapımız, Avrupa genelinde 50 yılı aşkın tecrübemiz ve işimizin merkezine her zaman teknolojiseverleri koyup, tamamen en iyi deneyimi sunma hevesimiz geliyor. Stratejik vizyonumuz ve finansal hedeflerimiz doğrultusunda 3 ana odağımız var; büyüme, kalite ve hız. Tüm kanallarımızda ciddi bir büyüme hedefliyoruz. Bunu pazar payı kazanarak sürdürecek ve karlılığımızı artıracağız. Kalite odağımız ile müşteri memnuniyetimizi artırmak, kategorilerde liderlik, mağaza ağımızın genişlemesi, çoklu kanal verimliğimizin artırılması ve servis hizmetini geliştirme gibi konulara odaklanacağız. Benzersiz ve kişiselleştirilmiş değer önerilerimizle daha çevik olacağız. Çoklu kanala olan yatırımlarımızı sürdürecek ve bu alandaki projelerimizi çeşitlendireceğiz. Örneğin geçtiğimiz aylarda “Her İşimiz Cebimizde” adını verdiğimiz bir proje başlattık ve işinin merkezinde teknoloji olan bir firma olarak mevcut iş süreçlerimizi daha hızlı ve pratik hale getirmek için çalışanlarımıza 2.400 adet akıllı telefon aldık, içine özel yazılımlarımızı ekledik. Bu tüm MediaMarktlıların işini her zamankinden daha fazla hızlandıracağı gibi kolaylaştırdı da. Fiziki mağazacılığa dijitali entegre ettiğimiz, müşteri odaklılıkta bir sonraki aşamaya geçtiğimizi gösteren bu uygulamamız ile teknolojiseverlere daha hızlı ve kolay çözümler üretiyoruz. Artık ürün, stok, ödeme veya teslimat gibi seçenekleri de anında görebiliyor, o an çözüm alternatifleri önerebiliyoruz.

Onlinedan satın alıp mağazadan teslim alma, onlinedan satın alınan ürünün mağazadan sevk edilmesi ve tüm mağaza içi işlemlerin cep telefonlarındaki bir app aracılığıyla gerçekleştirilmesini mümkün kıldık. Satış danışmanlarımız, müşterimizin ihtiyaç duyduğu ürün ve hizmetleri en hızlı nerede var ise ve müşterimiz hangi teslimat yöntemini tercih ediyorsa o şekilde buluşturabiliyor. Tüm bunlar teknolojisevere daha iyi bir deneyim sunma yolunda fayda sağlayacak.

“PAZAR PAYIMIZI YÜZDE 10’UN ÜZERİNE ÇIKARMAYI HEDEFLİYORUZ”

MediaMarkt’ın 2022 yılı hedefleri nelerdir? Şube sayısında artış olacak mı?

Geçtiğimiz yıla başlarken pandemiye rağmen kendimize iddialı hedefler koymuştuk. Örneğin 10 yeni mağaza açacağımızı duyurmuş, üstüne 500 kişilik bir istihdam yaratacağımızı söylemiştik. Zorlu koşullarda dahi bu sözlerimizi yerine getirebilmiş olmanın gurur ve motivasyonuyla şimdi 2022 yılı için de benzer sayıda mağaza açma hedefi koyuyoruz kendimize. Yine daha önce girmediğimiz şehirlere girerek son teknoloji ürünlerle, tüm tedarikçilerimizin ürünlerini sergileyeceğimiz yeni mağazamızla daha ulaşılır ve görünür olacağız. Fiziki mağazalarımız bizim için çok önemli. Bugün Türkiye’nin en geniş satış alanına sahip elektronik perakendecisi konumunda bulunuyoruz fakat çok kanallı bir marka olarak online satış kanallarımızın da bizim için çok büyük önemi var. Ayrıca ulaştığımız ziyaretçi sayısını da 2022’de 250 milyona çıkarmayı planlıyoruz. Hedefimiz ise pazar payımızı yüzde 10’un üzerine çıkarmak olacak. Tıpkı bugüne kadar olduğu 2022 yılında da Türkiye’ye olan güvenimizle yatırımlarımıza devam edeceğiz. Türkiye teknolojiye merakı yüksek ve genç nüfusu yoğun bir ülke, önümüzdeki yıllarda tüketici elektroniği pazarının daha da büyüyeceğini öngörerek ülkemizde çok önemli fırsatlar görüyoruz. Amacımız Avrupa’da olduğumuz gibi Türkiye’de de açık ara pazar lideri olmak.

Özellikle vurgulamak istediğiniz mesajınız var mı?

Tüketicilerimizin ihtiyaçlarının ve nabzının yakın takipçisiyiz. Elektronik alışverişinde en büyük arayışlarının güven olduğunu biliyoruz. Biz de elektronik perakendede konusunda uzman ve tek işi elektronik perakende olan MediaMarkt olarak tüketicileri ihtiyaçlarına en uygun teknolojilerle arzu ettikleri kanaldan, arzu ettikleri koşullarda ulaştırmaya devam edeceğiz.