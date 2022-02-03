YABANCI YATIRIMCIYA YAPILAN KONUT SATIŞLARI YÜZDE 7.44’E GERİLEDİ

Kamuoyunda ‘markalı projeler’ olarak adlandırılan, ağırlıklı olarak kurumsal gayrimenkul şirketlerinin ürettiği konutlar üzerinden geliştirilen ‘REIDIN-GYODER Yeni Konut Fiyat Endeksi’ sonuçlarına göre; Aralık ayında bir önceki aya göre 1.61, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5.54 ve endeksin başlangıç dönemi olan 2010 yılı Ocak ayına göre ise yüzde 115.10 oranında nominal artış gerçekleşti.

SENETLİ ÖDEMELERDE ARTIŞ DEVAM ETTİ

Markalı projelerden konut satın alan müşterilerin peşinat, senet ve banka kredisi kullanım oranları incelendiğinde; Aralık ayında peşinat kullanım oranı yüzde 47.48, banka kredisi kullanım oranı yüzde 11.40 ve senet kullanım oranı yüzde 41.12 olarak gerçekleşti. Kasım ayında peşinat kullanım oranı yüzde 48.76, banka kredisi kullanım oranı yüzde 13.53 ve senet kullanım oranı yüzde 37.71 olarak gerçekleşmişti.

1+1 KONUTLAR YENİDEN İLGİ GÖRMEYE BAŞLADI

Yeni Konut Fiyat Endeksi’nde, Aralık ayında bir önceki aya göre, 1+1 konut tipinde yüzde 1.92; 2+1 konut tipinde yüzde 1.97, 3+1 konut tipinde yüzde 1.25 ve 4+1 konut tipinde yüzde 1.20 oranında nominal artış yaşandı.

YABANCI YATIRIMCI ORANI DÜŞTÜ

Aralık ayında, markalı konut projeleri kapsamında gerçekleştirilen satışların yüzde 7.44’lük (son 6 aylık ortalama yüzde 8.58) kısmının yabancı yatırımcılara yapıldığı gözlendi. Bu satışlarda ağırlıklı olarak 1+1 özellikteki konutların yüzde 61.11’lik tercih oranı ile öne çıktığı görüldü.

KONUT STOKLARININ ERİME ORANI YÜZDE 9.51

Aralık ayında markalı konutlardaki stok erime hızı rakamları değerlendirildiğinde,adet bazında yüzde 9.51 oranında erime gözlendi. Kasım ayında markalı konutlardaki stok erime hızı rakamları değerlendirildiğinde,adet bazında yüzde 8.09 oranında gerçekleşmişti. Aralık ayında, satışı gerçekleştirilen markalı konutların yüzde 21.71’i bitmiş konut stoklarından, yüzde 78.29’u bitmemiş konut stoklarından oluştu. Kasım ayında, satışı gerçekleştirilen markalı konutların yüzde 30.75’i bitmiş konut stoklarından, yüzde 69.25’i bitmemiş konut stoklarından oluşmuştu.