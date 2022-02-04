MÜŞTERİLERİMİZİN TALEPLERİNİ A’DAN Z’YE KARŞILIYORUZ

Alışan Lojistik İcra Kurulu Üyesi Ayhan Özekin, 500 adet öz mal araç filosu ve Türkiye genelinde 32 farklı lokasyonda çalışan bin 500 çalışanı ile uluslararası nakliye, yurt içi dağıtım, depo, antrepo hizmetleri ve likit enerji taşımacılığı gibi pek çok operasyonu yürüttüklerini söyledi. Sektörde ‘kontrat lojistiği’ diye de ifade edilen entegre lojistik hizmetleri ile müşterilerinin taleplerini A’dan Z’ye kurgulayan, ihtiyaca özel lojistik çözümler geliştiren bir marka olduklarının altını çizen Ayhan Özekin, “Ağırlıklı olarak kimyasal madde ve FMCG lojistiği uzmanlığı ile öne çıkan fakat esasen entegre lojistik alanında güçlü bir markayız” dedi. 2020 yılını pandemi ve diğer bütün olumsuzluklara rağmen hedeflerine çok yaklaşarak 750 milyon TL seviyelerinde kapattıklarını belirten Ayhan Özekin, 2021 yılında ise, henüz resmi olmayan rakamlara göre yaklaşık yüzde 25 seviyelerinde bir büyüme gerçekleştirdiklerini ifade etti. Alışan Lojistik olarak 36 yıldır, birçok sektörün yanı sıra ağırlıklı olarak hızlı tüketim malları (FMCG) ve kimya sektörlerine hizmet sunmalarının kendilerini sektörde farklı kıldığını dile getiren Ayhan Özekin, “Kimya sektörünün en önemli başlıklarından biri olan tehlikeli kimyasalların elleçlenmesi, taşınması ve depolanması konusunda çok ciddi bir uzmanlığımız ve altyapımız bulunuyor.

Yatırımlarımız da hep bu alana yoğunlaşıyor. Yatırımlarımız ayrıca, çağın gereklerine uygun yeni çalışma ve iş yapış modülleri tasarlamak amacıyla Ar-Ge, teknoloji ve dijital başlıklarına da yoğunlaştı. Örneğin, son dönemdeki dijital dönüşüm yolculuğumuzda, veritabanı ve uygulama servisleri geçişi, sunucu projesi, doküman yönetimi ve SharePoint güvenlik seviyesinin artırılmasından oluşan beş farklı geçiş rotasında Microsoft Azure ile çalışarak bulutun getirdiği maliyet, güvenlik ve inovasyon avantajlarından da yararlanmaya başladık. Süreci 2022 yılında tamamlamayı öngörüyoruz” diye konuştu. Ayhan Özekin, sözlerine şöyle devam etti: “Kimya sektörünün en önemli başlıklarından biri olan tehlikeli kimyasalların elleçlenmesi, taşınması ve depolanması konusunda çok ciddi bir uzmanlığımız, altyapımız, halen sürmekte olan yatırımlarımız ve başarılı bir çalışma modelimiz bulunuyor.

Şirketimiz, başta SQAS ve ADR mevzuatı olmak üzere uluslararası standartlar ve yasal mevzuatlar düzeyinde süreçlerini yönetiyor, yatırımlarını bu temel üstüne planlıyor. Ayrıca, özellikle tanker yıkama konusu, bizler gibi büyük firmaların çevreye karşı bir yükümlülüğü olduğu için de en hassasiyet gösterdiğimiz çalışmalardan bir tanesi. Örneğin; kimyasal madde taşıyan tankerlerin çevreye zarar vermeden yıkanmasını sağlayan ilk tank temizleme tesisini 2005 yılında Avrupa Birliği standartlarında hizmete biz açtık. Eş zamanlı olarak ülkemiz lojistik ve kimya firmalarının kullanımına sunduk.

Aynı şekilde ilgili mevzuatın çıkartılması konusunda da önemli katkılarımız var. Tüm bu çalışmalarımızın sonucunda, Dünya Sağlık Örgütü desteğiyle kurulan ‘Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği’ tarafından ‘Çevreci Tesis Ödülü’ne layık görüldük. Tüm bunlara ek olarak, biliyorsunuz uzun süredir bu konuyla ilgili lobi çalışmalarının da yoğun şekilde içindeyiz.

Örneğin, Kimyasal Taşıma Araçları Temizleyicileri Derneği’nin (KTTD) de kurucusuyuz ve bu önemli konunun takipçisi olmaya devam etmek amacıyla, Alışan Lojistik olarak derneğin yönetim kurulunda hala aktif bir şekilde yer alıyoruz.” Ayhan Özekin, hedefleriyle ilgili olarak da şunları söyledi: “Pazarın büyümesini, yeni yerli ve yabancı tehlikeli madde üreten sanayi kuruluşlarının oyuna dahil olmasını bekliyoruz. Bu da bizi ve kurumsal rakiplerimizi hizmet kalitemizi ve teknolojik altyapımızı geliştirmeye yöneltecek. Filomuzu yenileyerek, bütün uluslararası regülasyonlara eksiksiz uyum göstererek, teknolojik entegrasyonları tamamlayarak her zamanki gibi bu konudaki tüm gelişmelerin öncüsü olmayı planlıyoruz.”