LOJİSTİK DOSYASI: "TEHLİKELİ MADDE VE AKARYAKIT TAŞIMACILIĞI"
Ekovitrin dergisi her sayısında olduğu gibi Şubat sayısında da dopdolu içeriğiyle raflardaki yerini aldı. Lojistik sektör temsilcimiz Harun Reşit Tığlı'nın hazırladığı Lojistik dosyasında bu ayın konusu "Türkiye'de tehlikeli madde ve akaryakıt taşımacılığı". Sektörün önemli temsilcileri ve konu hakkında uzman isimler, Şubat sayısında geniş yer buldu.
Peki Ekovitrin Şubat 2022 Lojistik dosyasında neler var?
Muammer Ünlü: "TÜRKİYE’DE TEHLİKELİ MADDE VE AKARYAKIT TAŞIMACILIĞI SEKTÖRÜ"
DR. ÖĞR. ÜYESİ GÜLAÇTI ŞEN: "TEHLİKELİ MADDE TAŞIMACILIĞINDA HAVA TAŞIMACILIĞININ ROLÜ"
SİMGE KAYA: "ADR KAPSAMINDA TEHLİKELİ MADDE TAŞIMACILIĞI DENETİMLERİ"
ÖMER SAÇAR: "HÜKÜMLERİ KANLA YAZILAN TAŞIMACILIK; TEHLİKELİ MADDE TAŞIMACILIĞI"
ATOM LOJISTIK İŞ GELIŞTIRME MÜDÜRÜ OZAN DEVRIM: "“2021’DE YÜZDE 75 ORANINDA BÜYÜME SAĞLADIK”
ALIŞAN LOJISTIK İCRA KURULU ÜYESI AYHAN ÖZEKIN: "“MÜŞTERİLERİMİZİN TALEPLERİNİ A’DAN Z’YE KARŞILIYORUZ”
ARCLOG LOJISTIK GENEL MÜDÜRÜ FAHRETTIN ARABACI: “TÜM AVRUPA ÜLKELERİNE KARA TAŞIMACILIĞI YAPIYORUZ”
GVN DANIŞMANLIK GENEL KOORDINATÖRÜ SERKAN GÜVEN: "“2022, YAZILIM FAALİYETLERİMİZDE ATILIM YILI OLACAK”
İTT LOJİSTİK, FİLOSUNDAKİ TIRSAN KONTEYNER TAŞIYICI SAYISINI 80 ADEDE ÇIKARDI
FORD TRUCKS PAZARLAMA MÜDÜRÜ EMİNE COŞKUN: “Ford Trucks sponsorluğunda gerçekleştirilen ‘Genç UND Akademi’ programında gençleri geleceğe hazırlıyoruz.”
DAİMLER TRUCK, TRATON GROUP VE VOLVO GROUP’TAN ORTAK GİRİŞİM ANLAŞMASI
T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI YATIRIM OFİSİ’NDEN PROMETEON’UN YENİ AR-GE MERKEZİ’NE ZİYARET
EKOL, LOJİSTİK SEKTÖRÜNÜN İHRACAT ŞAMPİYONU
HÖDLMAYR, LOJİSTİK SEKTÖRÜNDE OTONOM SÜRÜŞ TEKNOLOJİLERİ ÜZERİNE ÇALIŞIYOR
SERTRANS LOGISTICS’İN 2023 HEDEFİ 250 BİN METREKARE DEPOLAMA KAPASİTESİ
CAG LOGISTICS, AVRUPA’DA İKİNCİ ŞİRKETİNİ ROMANYA’DA AÇTI
IVECO EUROTECH USTA ELLER SAYESİNDE YENİDEN DOĞDU
TEMSA, 2021’İ YÜZDE 122 BÜYÜMEYLE TAMAMLADI