İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ, SAHTE BELGE AVCILARI YETİŞTİRMEYE DEVAM EDİYOR

İstanbul Aydın Üniversitesi, başta sahte belge, yazı ve imza tespiti olmak üzere birçok alanda kullanılan ve Avrupa’da bazı seçkin üniversitelerde ders olarak verilen adli grafoloji alanında sertifika programlarına devam ediyor.

KİMLERE YÖNELİK DÜZENLENİYOR?

Ceza ve hukuk mahkemelerinde yeminli bilirkişi olarak görev yapan ve yapmak isteyenler, dli Grafoloji ve sahte belge incelemesi alanında akademik çalışma yapmak isteyenler, sahte para, imza, yazı ve kıymetli evrak konularında bilgi sahibi olmak isteyenler ile grafoloji alanında kendisini geliştirmek isteyenlere yönelik geliştirilen programa Adalet Bakanlığı personeli, Adalet Meslek Yüksekokulu öğrenci ve mezunları, ağ yöneticileri ve operatörleri, akademisyenler, avukatlar, bankacılar, denetçiler, emniyet, gümrük çalışanları, hukuk fakültesi öğrenci ve mezunları, mali işler, müfettişler, noter ve sigorta çalışanları, mali müşavirler ile mesleği gereği değerli belge, para, imza, parmak izi vb. almak ve/veya kontrol etmek zorunda olanların katılması tavsiye ediliyor.

EĞİTİM TOPLAM 72 SAAT

Program, hafta içi her gün, saat 20.00 ile 22.00 arasında çevrimiçi olarak gerçekleştirilecek. Toplam 72 saat sürecek olan eğitimin kontenjanı ise 24 kişi. Eğitim sonunda yapılacak olan sınavda 70 puan ve üzeri alanlara adaylara İstanbul Aydın Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi onaylı sertifika verilecek. Söz konusu sertifika, Kamu Gözetim Kurumu eğitim kredilerinden 60 destekleyici puan kazandırıyor. Adalet Bakanlığı’nın Kriminalistik İncelemeler Bilirkişi Listesi’nde yer alan Bülend Arıduru’nun eğitmen olarak yer aldığı programda; Sahte Belgeden Şüphelenme, Sahte Belgenin Tanınması, Sahte Belgenin İncelenmesi, Sahte Yazı ve İmzalar, Bankacılıkta Karşılaşılan Sahtecilikler (Senet ve Çekler), Vergi Mevzuatında Sahte ve Muhteviyatı itibariyle Yanıltıcı Belgelerde Sahtecilik, Kıymetli Evrakta Sahtecilik, Resmi Belgelerde Sahtecilikler, Seyahat Belgeleri Üzerindeki Sahtecilikler, Aldatma (İğfal) Kabiliyeti ve Bilirkişi Raporları gibi konu başlıkları yer alıyor. Eğitimin toplamda yüzde 30’u teori, yüzde 70’i ise uygulama olarak verilecek.