IAS, 2021’DE YÜZDE 73 BÜYÜDÜ

canias4.0 teknolojileri başlığında bir araya getirdiği caniasERP, IoT, big data, AI, cloud, iasDB, ve caniasIQ gibi teknolojileri ile müşterilerine Endüstri 4.0 yolculuğunda bütünsel çözümler sunan global teknoloji firması IAS, yüzde 73’lük büyüme oranı, başarılı projeleri ve 2021’de duyurduğu yeni ürünü Industrial Application Objects (IAO) ile başarılı bir yıl geçirdi.

“DÜNYA ÇAPINDA BÜYÜMEK İÇİN AVANTAJA SAHİBİZ”

Geçen yılı değerlendiren IAS Yönetim Kurulu Başkanı Yaşar Hakan Karabiber şunları kaydetti: “2021 yılı pek çok açıdan başarılı bir yıl oldu. Hemen hemen her alanda büyüdük, 100 yeni projeye imza attık. Üretim başta olmak üzere enerji, bakım onarım, servis, hizmet, ev perakende gibi birçok sektörden büyük ölçekli, kurumsal yeni müşteriler kazandık. Ayrıca kamu sektöründe de yeni projeler başlattık ve burada iş ilişkilerimiz her geçen gün gelişiyor. Özellikle savunma sanayinde milli sermaye sayılacak büyük şirketlerin firmamıza ve ürünlerimize ilgisi artarak devam ediyor. 2021 yılının önemli konu başlıklarından biri IoT idi. Bu yıl canias4.0 IoT çözümümüzün kullanımı büyük oranda yaygınlaştı. Ürünümüze artan talep doğrultusunda bualanda başarılı referans müşteriler elde ettik. 2021 yılında, globaldeki operasyonlarımızda da önemli gelişmeler kaydettik. Güney Kore’de Hyundai ile tamamladığımız projemiz önemli ölçüde ses getirdi. Bu yılın bizim için en önemli gelişmelerinden bir diğeri de yeni ürünümüz IAO idi. IAO ile caniasERP’deki tüm modülleri birer obje haline getirdik. Bu ürün sayesinde müşterilerimize geliştirme özgürlüğü, gelecek teknolojilere kolay adaptasyon için altyapı ve maliyet avantajları sunuyoruz. Sektörümüze ise yeni bir vizyon kazandıracağına inanıyoruz. canias4.0 ile dijitalleşme, Smart Factories ve Endüstri 4.0 konularında teknolojik olarak en iyi, en vizyoner çözümleri sunuyoruz. Firmamız, ürünlerimiz ve iş ortaklarımızla dünya çapında büyümek için büyük fırsatlara sahibiz. Çalışmalarımız 2022 yılında da devam edecek"

TEKNOLOJİ YATIRIMLARI 2022’DE DEVAM EDECEK

IAS, Türkiye, Almanya, Hindistan, İsviçre, Amerika Birleşik Devletleri, Birleşik Arap Emirliği ve Güney Kore’de bulunan toplam 14 ofisi ile çalışmalarına hız kesmeden devam edeceğini, gelecek teknolojilerine yatırımlarını ve büyümesini devam ettireceğini duyurdu