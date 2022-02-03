HALKBANK’TAN ÜRETEN KADINLAR YARIŞMASI

Girişimci kadınları teşvik etmek amacıyla 2021’de avantajlı koşullarla Kadın Girişimci Kredi Destek Paketini açıklayan ve 9 ilde düzenlediği Üreten Kadınlar Zirveleri ve Toplantılarıyla desteğini yurt çapına yayan Halkbank, bu yöndeki vizyonunu 2022’de daha da ileriye taşıyor. Kadın girişimcileri geliştirecek bir ödüllendirme programı hazırlayan banka, bu doğrultuda Halkbank Üreten Kadınlar Yarışması’nı düzenliyor. Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, Kredi Destek Paketi’nin geldiği aşamayı ve Üreten Kadınlar Yarışması’nı, İstanbul’da düzenlediği basın toplantısıyla açıkladı. Arslan, “Kurguladığımız finansal imkânlarla, 2021 yıl sonu itibarıyla tam olarak 88 bin 500 kadın girişimciye 8,6 milyar Türk Lirasını aşan kredi kullandırımı gerçekleştirdik. Üreten Kadınlar Toplantılarımızla neredeyse her meslek grubundan kadın girişimcinin hayatına olumlu katkılarda bulunma şansını yakaladık, desteklerimizin yatırıma, üretime, istihdama ve ihracata vesile olduğuna harika başarı öyküleriyle tanıklık ettik.

Projemizin birinci yılının sonunda yani 8 Mart 2022 tarihine kadar 100 bin girişimciye ve 10 milyar TL kredi hacmine ulaşma hedefi koymuştuk bu hedefi aşacağımıza inanıyoruz. Bu arada kadın girişimcilerimizde yüzde 99,6’lık geri ödeme yüzdesine sahip olduğumuzu paylaşmak isterim. Zaten biliyorduk ama kadınların borçlarına son derece sadık olduğunu bir kez daha görmüş olduk” diye konuştu. 2022’de Halkbank olarak kadın girişimci ekosistemini büyütmeye yönelik desteklerini genişleteceklerini belirten Osman Arslan, Türkiye’nin her köşesinde ürettikleri ile kendisine, ailesine, yöresine, ülkesine katkısağlayan kadınları ödüllendirmek amacıyla Halkbank Üreten Kadınlar Yarışması’nı başlattıklarını ve bu yarışmayı sonraki yıllara da taşımayı arzu ettiklerini açıkladı. Osman Arslan, “Örnek çalışmalara imza atan, fark yaratan girişim hikayesi olan, sürdürülebilir fayda oluşturan, pazarlamada ayrışan, ülkemizi yurt içinde veya yurt dışında başarıyla temsil eden ve Türkiye’nin kalkınması yolunda bulunduğu yöreye katma değer sağlayan kadınları ödüllendireceğiz. Ödüllerimizi 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde İstanbul’da düzenleyeceğimiz Halkbank Üreten Kadınlar Yarışması Ödül Töreni’nde takdim edeceğiz” dedi.

Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, basın toplantısında Ekovitrin Medya Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Kamuran Abacıoğlu ve Başkan Yardımcısı Şeref Özata ile bir araya geldi.

KATEGORİLER VE ÖDÜLLER

Halkbank Üreten Kadınlar Yarışması’nda çeşitli başlıklar altında para ödüllerinin yanı sıra iki özel ödül ve çeşitli ayni destekler sunulacak. Ödül programı şöyle sıralanıyor:

A. Halkbank Üreten Kadınlar Kategorisi

Mikro Üretici Kadın Girişimci Kategorisi (1.’lik Ödülü: 200.000 TL, 2.’lik Ödülü: 150.000 TL, 3.’lük Ödülü: 100.000TL) n KOBİ Üretici Kadın Girişimci Kategorisi (1.lik Ödülü: 250.000 TL, 2.’lik Ödülü: 200.000 TL, 3.’lük Ödülü: 150.000TL) B. Kadın Kooperatifi Kategorisi (1.lik Ödülü: 200.000TL, 2.’lik Ödülü 150.000 TL, 3.’lük Ödülü 100.000 TL)

C. Sıfır Atık Kategorisi

Özel ödüllerle ilgili bilgi veren Osman Arslan, “Sıfır Atık hedefini tüm hizmet birimlerinde hayata geçiren bir banka olarak; Üreten Kadınlar Toplantılarımız boyunca çevre hassasiyetimizi hep ön planda tuttuk. Dolayısıyla, çevresel farkındalığı yükselten, bu konuda öne çıkan ürün veya hizmeti olan bir kadın girişimcimiz, Sıfır Atık Kategorisi Özel Ödülü’nü almaya hak kazanacak. Ayrıca yarışmamızda, Türk lirasının üzerinde resmi yer alan ve dönemindeki çalışmalarla Türk kadınlarına ilham veren Fatma Aliye Topuz adına da özel bir ödül vereceğiz” diye konuştu. Nakdi ödüllerin yanı sıra girişimci ve kooperatiflere eğitim, pazarlama, iletişim desteği ve avantajlı bankacılık uygulamaları sunacaklarını ifade eden Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, şunları söyledi: “Bankamız bünyesinde kurulan ve kadın girişimcilerimize geniş bir yelpazede sürekli eğitim desteği sunacak olan ‘Üreten Kadınlar Akademisi’ çatısı altında tüm finalistlere kapsamlı girişimcilik eğitimleri verilecek. Bununla birlikte tanıtım amaçlı kurguladığımız Medya İletişim Paketi çerçevesinde, reklam ve iletişim odaklı medya fırsatları sağlayacağız. Yarışmamıza katılan kadın kooperatifleri içerisinden seçilenlere 8 Mart 2022 tarihinde gerçekleştireceğimiz ödül töreninde stant açarak, kendilerini ve ürünlerini tanıtma imkânı sunacağız. Ayrıca Yaşam Boyu Bankacılık Hizmet Paketi ile girişimcilerimizin havale - eft işlemlerinden ücret alınmayacak ve kredi kartı ile POS aidatı talep edilmeyecek.”

TÜM KATILIMCILARA GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMİ

“Halkbank Üreten Kadınlar Yarışması’nda kaybeden olmayacak” diyen Osman Arslan, “Tüm kadın girişimcilerimize kıymet veriyoruz. Bu nedenle tüm katılımcılarımıza ‘Temel Girişimcilik Eğitimi’ hediye edeceğiz” paylaşımını yaptı. Arslan, sözlerini şöyle tamamladı: “Kadınları ekonomik hayata daha fazla dahil edebilmek ve potansiyellerini ortaya çıkarmak amacıyla, ekonomik olduğu kadar sosyal fayda da sağlayacak çözümler geliştiriyoruz. Açıkladığımız ödül programımıza da bu bakış açısıyla yaklaşıyoruz. Halkbank olarak kadınların her alanda desteklenmesi konusunda elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz.”

BAŞVURU VE JÜRİ ÜYELERİ

Halkbank Üreten Kadınlar Yarışması’na başvurular, bankanın web sitesi www.halkbank.com.tr üzerinden gerçekleştirilecek. Değerlendirmeyi yapacak jüri üyeleri ise şu isimlerden oluşuyor: Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, BEE’O Kurucusu Dr. Aslı Elif Tanuğur Samancı, Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Özdemir, Big Chef’s Kurucusu Gamze Cizreli, Koton Yönetim Kurulu Üyesi Gülden Yılmaz, Seza Çimento Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Yasemin Açık ve Gürmen Grup Yönetim Kurulu Üyesi Yasemin Gür Solmaz.