ENFLASYONA RAĞMEN KONUTA RAĞBET ARTTI

İnşaat ve gayrimenkul sektörü ekonomiyi sırtlayan sektörler arasında başı çekiyor. 250’den fazla alt sektörü besliyor, Türkiye’ye katkısı her fırsatta görülebilen ve ölçülebilen seviyede yer alıyor. Ancak bu temeller kur şoku, enflasyon, faiz ve maliyet artışı, global tedarik zincirinde yaşanan bir dizi olumsuzluklar ile küresel güç denge değişimleri gibi bağıntılı ve mücbir sebeplerden dolayı 2018’den beri küçülüyor. Öyle ki 2018-2019 yılları adeta durgunluk dönemiydi ve sektör çok ağır bir süreç geçirdi. Bunların üstüne bir de pandemi eklendiğinde her şey neredeyse kontrolden çıkıyordu. Özellikle aşılama çalışmalarının öncesine baktığımızda genel ekonominin tamamında aşağı-yukarı üç aylık bir süreçte durma hali yaşadık. Sektörümüz bundan fazlasıyla etkilendi.

Bu duraksama evresi istihdamı ve meydana getirdiğimiz katma değere olumsuz yansıdı, çünkü her zaman yaptıklarımız ve kattıklarımızı yapamaz hale geldik. Daha sonrasında ise konut üretimi yarı yarıya düştü. Döviz kurundaki yükseklik ve dolar bazındaki her türlü emtianın ikiye katlanması da yine sektörün ana sorunları haline geldi. Tüm dünyada ve ülkemizde yaşanan maliyet artışları işleri yapmamızı zorlaştırıyor; inşaat maliyetlerindeki yükseliş sektörümüzü yeni inşaat üretimi hususunda sorgulanabilir bir hale getiriyor. Tüm bu yaşanan süreçte stoklar tükendi ama yerine yenilerini koyamamak başka bir soruna zemin hazırladı. Bugün baktığımızda sektörümüzün kullandığı ürünlerde dolar bazında iki veya üç misli artış söz konusu.

Piyasada 2018’den gelen stoklar da eriyince 2021’de arz sorunu oluşmaya başladı. Ağustos ayından itibaren arz tarafındaki konut eksikliği kiralar ve fiyatlarda çok sert artışları önümüze serdi. Fakat sektörümüz hala ayakta; her ne kadar olumsuz bir tablonun içinde olsa da canlı ve katma değer oluşturmaya devam ediyor. 2021’i sektörümüz açısından değerlendirdiğimizde şöyle bir sonuçla karşılaşıyoruz: TÜİK’in Aralık ayı verileri de umut vericiydi; TÜİK’in açıkladığı veriye göre konut satışları aralık ayında, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 113,7 arttı. 226.5 bin konut satışının gerçekleştiği Aralık ayında, pandemi sonrası Temmuz’da gerçekleşen satış sonrası Türkiye tarihinin ikinci en yüksek aylık satış rakamına ulaşıldı.

Sonuç şaşırtıcı olmamakla birlikte enflasyon karşısında TL’de yaşanan değer kaybı sonrası yatırımcıların varlıklarının değerini koruma arayışında konuta rağbet ettikleri görülüyor. Bu, aynı zamanda piyasanın canlılığına dikkat çekiyor. Detaylara baktığımızda, özel bankaların yüksek konut kredi faizleri sebebiyle ipotekli satışların toplam içerisindeki payının yüzde 20.0 ile tarihsel ortalamaların altında kaldığı görülüyor. Birinci el konut satış sayısı aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 108,0 artarak 76 bin 747 oldu. Birinci el satışların toplam içerisindeki payı ise yüzde 33.88. Bu, son dönemdeki ortalamaların yüzde 30.94 ile üzerine çıktığını gösteriyor.

YILDA 1 MİLYON KONUT ÜRETMELİYİZ

Türkiye’de yılda yaklaşık 500 bin evlenme, 180 bin de boşanma gerçekleşiyor. Başka hiçbir etken olmasa bile yılda 680 bin kişiye ev sağlamak zorundayız. İlaveten eski ve depreme dayanıksız konutların dönüştürülmesi yani kentsel dönüşüm ihtiyacı var. Hükümetin kentsel dönüşümde yıllık hedefi 300 bin konut. Kaba bir hesapla bizim yılda yaklaşık 1 milyon konut üretmemiz gerekiyor. Ancak biz yılda sadece 400-450 bin kadar yeni konut üretebiliyoruz. Bir o kadar da satabiliyoruz. Yani satabildiği kadar üreten bir yapımız var. Türkiye’de konut sahipliği yüzde 58’e düşmüş durumda. Bu oranı en fazla yüzde 61’e kadar çıktı bugüne kadar. İnsanları konuta erişebilir hale getirebilmeliyiz. Hükümetler konut sektörüne her zaman destek verir ler ve vermeliler. Çünkü konut sosyal bir ihtiyaçtır ve herkes için ulaşılabilir olmalıdır. Dünyanın birçok ülkesinde, özellikle Batı Avrupa ve Amerika’da konut kredilerinin faizleri sübvanse edilir. Örneğin konut kredisi kullananların kredi faizi, gelir vergisinden mahsup ediliyor. Türkiye’de de konut kredi faizlerinin sübvanse edilmesi gibi uygulamaların yapılması ile biz yıllık üretip sattığımız 400-450 bin konutun üzerine 150-200 bin konut ekleyebilirsek ve ihtiyacı olan kesimi konut edinebilir hale getirebilirsek bu, genel ekonomi açısından da çok faydalı olacak. KONUTDER olarak yaptığımız hesapla - malara göre, 200 bin ilave konutun üretilip satılmasıyla, tapu alım satımı, istihdam vergileri, KDV, belediye - lerin alacağı ruhsat harçları gibi farklı vergi kalemlerinden 25 milyar dolarlık bir vergi hacmi oluşuyor. Buna karşılık, devlet yapacağı sübvanse ile kaybı bu rakamın yarısı kadar oluyor. Yani devlet, 12,5 milyar liralık bir sübvansiyonla, 200 bin çalışanın konut sahibi olmasını kolaylaştırabilir. Böylece hem üretim hem istihdam hem de konut edinimi artabilir.

TÜRK İYE’DE KONUT F İYATLARI ÇOK DÜŞÜK

Son dönemde Türkiye’de konut fiyatlarının aşırı yükseldiği yönünde bir algı var. Ancak, Türkiye genelinde ortalama konut metrekare fiyatı hala 5 bin 800 TL yani 480 dolar civarında. Dünya metropollerinden biri olan İstanbul’da 9 bin TL kadar. Bu da 670 dolara denk geliyor. Her iki fiyat da konut metrekare maliyetinin altında rakamlar. Son yıllarda maalesef dolar TL’ye karşı aşırı değerlendiği için böyle bir tablo çıkıyor ortaya. Oysaki hem Türkiye’de hem de İstanbul’da konu fiyatlarının hala çok düşük olduğunu söyleyebiliriz. Yabancı konut alıcıları da bu durumun çok farkında.

YABANCIYA SATIŞ TARİHİ ZİRVESİNDE

Türkiye genelinde 2021’de yabancılara 58 bin 576 konut satılırken, aralık ayında tarihi zirvesine çıktı ve 7841 konut satışı gerçekleşti. Yabancıya satışta artan döviz kurunun yabancı konut alıcıları için bir avantaj olmasının yanı sıra markalı konut firmalarının yeni pazarlara açılması ve bu iştahın artarak devam etmesi önemli. Dünya genelinde konut fiyatlarının dolar bazında yüzde 20’ye yakın artması ve Türkiye’de konut fiyatlarının dolar bazında hala çok cazip olması yabancı talebini artırdı diyebiliriz.

127 PROJEYİ HAYATA GEÇİRDİK

Konuya Sur Yapı açısından baktığımızda, yine aynı zorlu süreçlerin yaşandığı bir tablo ortaya çıkıyor. Biz, bugüne kadar 127 projeyi hayata geçirdik. Milletimize konut, ticari gayrimenkuller, AVM, ofis ve enerji sektöründeki 30 yıllık deneyimimizle pek çok yaşam alanı kazandırdık. Senelerin getirdiği bilgi birikimimizin yanı sıra sahayla kurduğumuz güçlü bağ, her zaman bize doğru yolu gösteriyor ama pandemi koşullarında da durmaksızın çalışıyoruz. 2021 yılını kısaca özetlersek; pandemiye rağmen Şehir Konakları, Sancaktepe Lavander, Sultanbeyli Gölbahçe, Ispartakule Bahçeyaka ve Antalya Projesi’nin ilk etabını teslim ettik. Son bir-iki yıl içinde teslim ettiğimiz daire ve dükkan sayısı 3 bin 500’i geçti. 2019’da Avrupa Köln’de açılışını yaptığımız Sur Yapı Avrupa merkez ofisimizi pandemi boyunca açık tuttuk, turizm sektöründeki ilk yatırımımız olan Tatil Evleri Projesi’ni geliştirdik ve yeni yatırımlara start verdik.

YEN NESİL TATİL EVLERİ GELİYOR

Bu yıl ayrıca yeni bir sektöre, turizm alanında çok özel bir projeyle giriyoruz. Yeni nesil tatil trendine uygun ve paylaşım ekonomisi taleplerini karşılayan Sur Yapı Tatil Evleri Projesi’nin lansmanını gerçekleştireceğiz, lansman öncesi indirimli satışlarımız ise devam ediyor. Ömür boyu dört mevsim tatil imkânına sahip, tamamen güvenli ve sağlıklı tatil anlayışı üzerine kurulu yeni proje, 365 gün boyunca turizmin yaşadığı Antalya’da yer alıyor. Beş yıldızlı otel konforuyla ayrıcalıklı tatil ve yatırım bir araya geliyor. Tamamen yeni nesil güvenli tatil anlayışına uygun yeni bir trend oluşturarak turizm sektörüne de güçlü bir şekilde giriş yapıyoruz. Antalya-Kepez’de, Avrupa’nın ve Türkiye’nin en büyük kentsel dönüşüm projesini hayata geçiyoruz. Projemizde 93 bloktan oluşan 6 bin 417 konutun bulunduğu ilk etapta yaşam 2020 Haziran’da başladı ve diğer etaplarda çalışmalar devam ediyor. 2022 içinde de teslimlerimiz devam edecek. Projenin diğer etapları olan Sur Cadde ve Turkuaz’ın teslimleri 2022 içinde gerçekleşecek. Proje, dünyanın dört bir yanından ilgi odağı haline geldi. Projemizin tüm fonksiyonlarını yurt dışındaki hem yabancı hem de Avrupalı Türkler ile paylaşıyoruz. Almanya satış ofisimiz ve dijital kanallar üzerinden gerek yabancı yatırımcılar gerekse de Avrupalı Türklerle güçlü bir iletişim ağı kurduk. Döviz kurlarında yaşanan artışların avantajlarından Avrupalı vatandaşlarımız ve yabancıların yararlanmasını sağladık, sağlıyoruz. Yine AVM tarafında da faaliyetlerimiz sürüyor. Metrogarden, Axis Kağıthane, Axis İstanbul ve Bursa’daki Marka AVM’de halkımıza hizmet veriyoruz. İstanbul’da Anadolu ve Avrupa yakasında yeni projeler olacak. Antalya’da mevcut arazide yeni bir projeye start vereceğiz. Excellence, YeşilMavi, Topkapı Evleri, Bahçeyaka projelerimizde satışlar devam ediyor. Yine taahhüt projelerimiz de ilerliyoruz. 2022 içinde de Koşuyolun’da Excellence, Maltepe’de YeşilMavi, Topkapı’da Topkapı Evleri projelerini teslim edeceğiz. Tüm bunların yanında enerji santrallerimiz de üretime devam ediyor.

Konut satışları 2021 yılında bir önceki yıla göre yüzde 0,5 azalışla 1 milyon 491 bin 856 olarak gerçekleşti. Konut satışlarında İstanbul 276 bin 223 konut satışı ve yüzde 18,5 ile en yüksek paya sahip oldu. İstanbul’u 144 bin 104 konut satışı ve yüzde 9,7 pay ile Ankara, 86 bin 722 konut satışı ve yüzde 5,8 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının en az olduğu iller sırasıyla 267 konut ile Hakkari, 377 konut ile Ardahan ve 871 konut ile Bayburt oldu.

ARALIK AYINDA 226 BİN 503 KONUT SATILDI

Türkiye genelinde konut satışları Aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 113,7 artarak 226 bin 503 oldu. Konut satışlarında İstanbul 39 bin 26 konut satışı ve yüzde 17,2 ile en yüksek paya sahip oldu. İstanbul’u 21 bin 481 konut satışı ve yüzde 9,5 pay ile Ankara, 13 bin 386 konut satışı ve yüzde 5,9 pay ile İzmir izledi. Konut satışlarının en az olduğu il 44 konut ile Hakkari oldu.

İPOTEKLİ KONUT SATIŞLARI 45 BİN 260

Türkiye genelinde ipotekli konut satışları Aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 209,3 artış göstererek 45 bin 260 oldu. Ocak-Aralık döneminde gerçekleşen ipotekli konut satışları ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 48,6 azalışla 294 bin 530 oldu. 2021 yılında toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 19,7 olarak gerçekleşti. 181 BİN 243 KONUT EL DEĞİŞTİRDİ Türkiye genelinde diğer konut satışları Aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 98,4 artarak 181 bin 243 oldu. Ocak-Aralık döneminde gerçekleşen diğer konut satışları ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 29,3 artışla 1 milyon 197 bin 326 oldu. 2021 yılında toplam konut satışları içinde diğer satışların payı yüzde 80,3 olarak gerçekleşti. Türkiye genelinde ilk el konut satış sayısı Aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 108,0 artarak 76 bin 747 oldu. İlk el konut satışları Ocak-Aralık döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 1,7 azalışla 461 bin 523 olarak gerçekleşti. 2021 yılında toplam konut satışları içinde ilk el satışların payı yüzde 30,9 olarak gerçekleşti. Türkiye genelinde ikinci el konut satışları Aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 116,8 artış göstererek 149 bin 756 oldu. İkinci el konut satışları Ocak-Aralık dö - neminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 0,1 artışla 1 milyon 30 bin 333 olarak gerçekleşti. 2021 yılında toplam ko - nut satışları içinde ikinci el satışların payı yüzde 69,1 olarak gerçekleşti.

YABANCILARA 58 B İN 576 KONUT SATILDI

Yabancılara yapılan konut satışları 2021 yılında bir önceki yıla göre yüzde 43,5 arta - rak 58 bin 576 oldu. 2021 yılında toplam ko - nut satışları içinde yabancılara yapılan ko - nut satışının payı yüzde 3,9 oldu. Yabancı - lara yapılan konut satışlarında ilk sırayı 26 bin 469 konut satışı ile İstanbul aldı. İstan - bul’u sırasıyla 12 bin 384 konut satışı ile An - talya, 3 bin 672 konut satışı ile Ankara izledi. Yabancılara yapılan konut satışları 2021 yılı Aralık ayında ise bir önceki yılın aynı ayı - na göre yüzde 77,1 artarak 7 bin 841 oldu. Aralık ayında yabancılara yapılan konut sa - tışlarında ilk sırayı 3 bin 300 konut satışı ile İstanbul aldı. İstanbul’u sırasıyla bin 827 konut satışı ile Antalya, 489 konut satışı ile Ankara izledi. İran vatandaşları 2021 yılında Türkiye’den 10 bin 56 konut satın aldı. İran’ı, 8 bin 661 konut ile Irak ve 5 bin 379 konut ile Rusya Federasyonu vatandaşları izledi. İran vatandaşları 2021 yılı Aralık ayında ise Türkiye’den bin 462 konut satın aldı. İran vatandaşlarını sırasıyla bin 39 konut ile Irak, 885 konut ile Rusya Federasyonu vatandaşları izledi.

KADINLAR 506 B İN 495, ERKEKLER 819 B İN 730 KONUT SATIN ALDI

Türkiye genelinde 2021 yılında kadın - lar yüzde 34,0 pay ile 506 bin 495, erkekler yüzde 54,9 pay ile 819 bin 730 konut sahibi olurken, yüzde 1,9 pay ile 28 bin 900 konut kadın ve erkek tarafından ortaklaşa alındı. 2021 yılında Türkiye’deki toplam konut satışları içinde en yüksek paya sahip olan İstanbul’da; kadınlar 83 bin 226 konut, er - kekler 142 bin 120 konut, kadınlar ve erkek - ler ortak olarak 6 bin 962 konut satın aldı.