Dr. Salim Çam: “TURQUALITY MODELİ İHRACATI ARTIRIYOR”

Türkiye’nin devlet destekli ilk marka programı olan Turquality, aynı zamanda hem teşvik hem de değer oluşturan bir iş modeli özelliğiyle iş dünyasında oldukça önemli bir role sahip. Türk firmalarını globalde marka yapmayı ve Türkiye’nin ihracatını artırmayı hedefleyen Turquality iş modeli, Türk markalarının uluslararası pazarda rekabet edebilmelerine olanak sağlıyor. Progroup Uluslararası Danışmanlık, kurulduğumuz yıldan beri şirketlere Turquality konusunda danışmanlık ve rehberlik ediyor. Progroup Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Salim Çam, Turquality İş Modeli’nin firmalara sağladığı avantajları, Progroup olarak Turquality konusunda verdikleri hizmetleri ve hedeflerini Ekovitrin’e anlattı.

Progroup’un kuruluş öyküsünü ve günümüze kadar kaydettiğiniz aşamaları ana hatlarıyla anlatır mısınız?

Proaktif Uluslararası Danışmanlık Eğitim, Bilişim, Araştırma ve Ticaret A.Ş. (Progroup), 2003 yılında kurulması ile birlikte, değer verdiği çalışanları ve Devlet Eski Bakanı Sayın Kürşad Tüzmen gibi Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri ile birlikte 19 yıldır, Turquality konusunda uluslararası yönetim danışmanlığı ve eğitim faaliyetlerinde bulunuyor. Bugün itibariyle 35 uzman/danışmandan oluşan kıdemli ve tecrübeli ekibin reel sektör uygulama ve akademik kavramsal çerçeve oluşturma konusunda tecrübesi bulunuyor. Şirketin kurucusu olarak bu işe girmeden önce 20 yıl hem reel sektörde hem de akademik olarak çalıştım. Hem reel sektör, hem akademik, hem de yönetim danışmanlığında 40 yıllık tecrübeye sahibim. Progroup, faaliyet alanlarında öncelikli olarak; Uluslararası Turquality İş Modeli Yönetim Danışmanlığı ve Teşvikleri, Stratejik Planlama Yol Haritası ve Kontrolü, Bütçe Planlama ve Kontrolü, İş Planı ve Kontrolü, İnsan Kaynakları, Süreç Yönetimi, Yönetişim, Tedarik Zinciri Yönetimi, Ürün Geliştirme Yönetimi, IT ve Dijital Dönüşüm Yönetimi, Marka Yönetimi, Pazarlama-Satış Yönetimi, S & OP konularında Danışmanlık ve Eğitim hizmetlerinde bulunuyor. Ayrıca bu konularda ilgili yazılım firmalarına, özel, hücresel, dijital, bağlantılı algoritmik yazılım sistem analistliği yapıyor ve özel yazılım tasarımları üretiyor.

TURQUALITY YETKİLENDİRİLMİŞ YÖNETİM DANIŞMANLIK FİRMASI: PROGROUP

Progroup, Ticaret (Ekonomi) Bakanlığı 2004/4 Sayılı Tebliğ’e İlişkin Uygulama Usul ve Esaslarının 51. Maddesi b bendine göre “Turquality Yetkilendirilmiş Yönetim Danışmanı” firmalar arasında yer alıyor. Entegre Kalite Yönetim Sistemi, Çevre Yönetimi, Müşteri Memnuniyeti, Bilgi Güvenliği, Toplumsal Güvenlik ve İş Sürekliliği Sitemine sahip Progrup, bugüne kadar Turquality Yönetim Danışmanlığı çerçevesinde 56 Markaya TURQUALITY kapsamına dahil olma sürecinde rehberlik etti.

“TURQUALITY İHRACATI VE MARKA DEĞERİNİ ARTIRIYOR”

Turquality, Türkiye’de ihracat yapan firmalara uluslararası arenada rekabet gücü sağlayan önemli bir proje. Turquality Projesi ile firmalar ne gibi avantajlara ve donanıma sahip oluyor?

Turquality hem ihracatı hem de kg bazında marka değerini artırıyor. Turquality, ülkemizin devlet destekli ilk marka programı olmakla birlikte hem teşvik hem de değer oluşturan bir iş modeli. Turquality ile beraber Türk firmalarını globalde marka yapmayı ve Türkiye’nin ihracatını artırmayı hedefliyor. Turquality konusunda Progroup Uluslararası Danışmanlık olarak kurulduğumuz yıldan beri şirketlere bu yolda danışmanlık yapıyoruz. Turquality iş modeli, Türk markalarımızın Uluslararası pazarda rekabet edebilmeleri için olanak sağlarken, ihracatlarını da artırıyor. Progroup olarak, işbirliği içinde olduğumuz şirketleri “marka değeri”ne ulaştırıyoruz. Hem marka, hem değer kavramının tanımlanmasındaki ortak ifade “iş süreçleri” yönetimi. Turquality, bir iş modeli ve firmalara kazandırdığı en büyük fayda; stratejik, fonksiyonel ve operasyonel süreçlerin global bir seviyeye getirilmesi suretiyle, sürdürülebilir bir büyümenin sağlanarak, birim başına daha karlı bir ihracat yapılmasına imkan verilmesi. Turquality iş modelinin sürdürülebilir olması, markaların uluslararası pazarlarda rekabet edebilmesinin önünü açarken, kilogram başına ihracatlarını en az 12 kat artırıyor.

“TURQUALITY, FİRMALARA DAHA KARLI TİCARET İMKANI SAĞLIYOR”

Turquality İş Modeli’ne baktığımızda karşımıza nasıl bir tablo çıkıyor?

Turquality ekonomisinin ulaştığı büyüklüğü rakamsal verilerle anlatır mısınız? Turquality, gelişimlerini sağlamak suretiyle, uluslararası pazarlarda kendi markalarıyla global bir oyuncu olabilmeleri ve uluslararası rakiplerin, stratejik, fonksiyonel ve operasyonel seviyelerine gelmeleri amacıyla oluşturulmuş destek ve iş modeli. Turquality programının firmalara kazandırdığı en büyük fayda; kendi yönetim ve operasyonel süreçlerini dünyada marka olmuş firmaların yönetim ve operasyonel süreçlerinin seviyesine getirmek suretiyle daha sürdürülebilir bir büyüme ve birim başına daha karlı ticaret yapma imkanı sağlaması. Turquality, diğer ayırt edici en önemli özelliği sürdürülebilir bir iş modeli olarak kurgulanmış olması. Uzun soluklu milli bir dava niteliği taşıyan Turquality programı, işletmelere orta ve uzun vadede bir kalkınma ve iyileşme haritası çıkarıyor. Turquality ekonomisi yani marka ekonomisi kapsamında bugün toplam 357 firmanın 372 markası var. Marka ekonomisi, firmaların fırsat oluşumundan başlayarak, fırsatın siparişe çevrilmesi, planlanması, üretilmesi, satın alınması, depolanması, sevk edilmesi, müşteriye ulaştırılması ve müşteriye ulaştıktan sonraki tüm süreçlerde ilave katma değeri kapsıyor. Türkiye’de bu süreçleri destekleyen Turquality, Türk firmalarının marka bilincini artırıyor ve marka olmak isteyen firmalara hem markalaşma iş modeli sunuyor hem de markalaşma için gerekli masrafların yüzde 50’sini desteklemektedir. Böylece, markalaşma ve Türk markalarının gelişmesi için uygun bir ortam sağlıyor. Marka ekonomi, müşteriye verilen vaadlerin, gerçekleşmesini sağlayan tedarik zinciri süreçlerinde de katma değer oluşturur. Turquality ekonomisinde birim başına kg. ihracat 12 dolara ulaştı.

“2021 YILINI YÜKSEK STRATEJİK BAŞARIMIZI ARTIRARAK BİTİRDİK”

Progroup olarak kısa ve uzun vadedeki hedefleriniz nelerdir?

Marka ekonomisi sadece ürün ve hizmet ticareti ile oluşmaz. Bunun için sanat, spor alanlarında da marka ekonomisi konusunda çalışmalar hedefliyoruz. Uluslararası ürün ve hizmet ihracatımızın artması ve markalaşması konusunda çalışmalarımız devam ederken spor ve sanat alanlarında markalaşma konusunda platformlar oluşturmak istiyoruz. 2021 yılını yüksek stratejik başarımızı artırarak bitirdik. Hedeflerimize ulaştığımız hızlı ve sağlam adımlarla ilerlediğimiz bir yıl oldu. Progroup ailesi olarak stratejik, yönetsel ve sektörel gelişmeler karışışında firmaları hazırlamaya ve rehberlik etmeye devam edeceğiz. Bunun için gerekli olan uzmanlık alanlarını bünyemizde barındırıyoruz. Ayrıca milli ve yerli markalarımızın dünyaya açılması için gerek markalaşma, gerek Turquality gibi iş modelleri konusunda rehber olmaya, çalıştığımız iş ortaklarımızla birlikte değer oluşturarak büyümeye devam edeceğiz. Çalıştığımız şirketlerin ulusal ve uluslararası ticaretini artırmaları için yeni iş modelleri geliştirmeye devam edeceğiz ve şirketler arası ekosistemi oluşturmaya devam edeceğiz. Bugüne kadar 55 firmanın Turquality kapsamına girmesi için rehberlik ettik. Bu firmalarda ulusal ve uluslararası ciddi değer artışları oldu. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Onlar da bu çalışmalarımızdan dolayı çok memnunlar ve hala rehberlik etmeye devam ediyoruz. Yerli ve Milli “Ülke Menfaati” ve “İş Milliyetçiliği” bilinciyle Türkiye menfaatine düşünen tüm insanların yanında olacağız.

“PLANLARIMIZI VE ÇALIŞMALARIMIZI TURQUALITY EKSENLİ YAPIYORUZ”

Türkiye ekonomisini ve ihracatta gelinen noktayı nasıl değerlendiriyorsunuz?

2021 yılında ihracatımız 225,4 milyar dolar olarak gerçekleşti. İhracatımız yüzde 32.9 artış gösterdi. İhracatımız kg. bazında 1,09 dolar civarında. Eğer birim ihracatımızı kg. bazında 2 dolara çıkarırsak, toplam ihracatımız 450,8 milyara çıkıyor. Bu sene ihracat hedefi revize edilip, 250 milyar dolar hedef verildi. Bence toplam ihracat hedefinin yanında kg. bazında değer artışı hedefi de olsa iyi olur. Turquality kapsamına giren firmaların ortalama ihracatı kg. bazında 12 dolara çıktı. Bizler planlarımızı ve çalışmalarımızı Turquality eksenli yapıyoruz. Bunu yapabilmek için daha ihracat yapan işletmelerimize Turquality İş Modeli konusunda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ülke ekonomimiz için çalışıyor ve bundan çok daha fazlasını yapabileceğimizi öngörüyoruz, çünkü bu kaynaklara sahibiz. Gelecek tüm yıllardaki hedeflerimiz için şunu söyleyebilirim ki “ileri daima ileri”.

İşletmeler her geçen yıl Turquality’nin önemini, başardığımız sonuçları görerek, daha iyi anlıyorlar. Bu yüzden her geçen yıl daha fazla çalışacağız. Ben istiyorum ki tüm dünyanın bildiği Türk markaları çoğalsın, global pazarın en büyük markaları Türk markaları olsun. Neden olmasın? Bu konuda çok yol aldık ve alacağız yeter ki işletmelerin vizyonu geniş olsun artırdılar. Ülkemizde Turqality desteği almayan firmaların kg başına ihracat rakamları 1,09 dolar civarında. Aynı rakam Turquality destek alan firmalarda ise ortalama 12 dolar civarında. Bugün ihracat birim kg. 12 dolar olsaydı 2023 hedefimizi aşmıştık. Progroup ailesi olarak kaynak ve kabiliyetimizi “sürekli güncel” tutabilmek için insana yatırım ve insanların işlerini kolaylaştırıcı teknolojiye yatırım temel önceliğimiz. En büyük yatırımımızı daima insana ve araç olarak da teknolojiye yatırıyoruz. İnsan öncelikli çünkü yaptığımız işin en kıymetli öğesi insan. Tüm ekibimizin kişisel, kurumsal gelişimlerine katkı sağlayacak birçok projeyi hayata geçirmiş bir şirket olarak ihtiyaç duyduğumuz tüm alanlarda mesleklerinin iyisi olan veya iyisi olma yolunda hedefi olan kişiler ile çalışmayı tercih etmekteyiz. Günün gerektiği teknolojik altyapıya erişmek içinde yaptığımız önemli yatırımlarımız bulunuyor. Ülkemize değer katmak, ihracatımızı arttırmak ve markalarımızın yurtdışı bilinirliliklerini artırmak için kendimize ve şirketimize sürekli yatırım yapıyoruz.

“TURQUALITY BİLİNCİNİN ARTIŞINA DESTEK OLUYORUZ”

Progroup olarak Turquality konusunda ne gibi çalışmalar yapıyorsunuz?

Progroup olarak, Turquality konusunu algoritmik ele aldığımız için, tüm işletme hücreleri ile bağlantısını oluşturuyoruz. Bununla ilgili sürekli Turquality İş Modeli Geliştirme (TİMGE) Ekibimiz var. Turquality İş Modeli Yönetim Danışmanlığı yaptığımız firmalara, Turquality Analizi ile başlayıp, tüm süreçlerini Turquality’e uyumlu hale getirip, şirket sahip, çalışan ve tüm paydaşların içselleştirmesi için tüm çalışmalarını Turquality Performans Kriterlerine bağlıyoruz. Böylece kolayca içselleşiyor. Üniversitelerde Turquality Dersinin konması için çalışmalarımız ayrıca devam ediyor. Bazı üniversitelerimizde Turquality konusunda eğitimler veriyoruz. Bunların dışında Turquality konusunda eserler çıkartıp, Turquality bilincinin artışına destek oluyoruz. 19 yıldır sadece Turquality ve Turquality Tabanlı Yönetim Danışmanlık Hizmetleri veriyoruz.

“TÜRK İŞ DÜNYASININ YANINDAYIZ”

Türk iş dünyasına Turquality konusunda neler söylemek istersiniz?

Hepimizin bildiği gibi daha önce ne üretirsem onu satarım anlayışı vardı. Sonra müşteri ne isterse onu üretim satarım anlayışı gelişti. Şimdi ise hem müşterinin istediğini hem müşterinin müşterisinin ne istediğini bilmeniz gerekiyor. Yaptığınız işten zevk alıyorsanız, paydaşlarınızı iyi tanıyorsunuz. Paydaşlarını iyi tanıyan, verdiği vaadi yerine getirip, güven oluşturan ve müşterisinin-müşterisine kadar prosesine inen, tanıyan ve deneyim yaşatan firmalar marka oluyor. Bununla ilgili Turquality en ince noktasına göre düşünmüş ve firmaların bu süreçlerle ilgili masraflarının yüzde 50’sini ödüyor. Türk iş dünyasının 7/24 Turquality ile ilgili her türlü taleplerinde yanlarındayız.

PROGROUP’UN ALDIĞI ÖDÜLLER

2013 - International Star Award for Quality İsviçre’de düzenlenen, 74 ülkeden birçok firmanın katıldığı, iş çevresince dünyanın en prestijli ödüllerinden biri olarak kabul edilen “International Star Award for Quality Ödülü” 2018 - Ekovitrin 17. Uluslararası Yılın Starları Ödülleri töreninde, “Yılın Turquality Yönetim Danışmanlığı Ödülü” 2019 - İstanbul Üniversitesi’nde, Buyer Network tarafından düzenlenen ödül töreninde “Mesleki Başarı Ödülü” 2021 - Engelsiz Yaşam Vakfı’nın 11.’sini düzenlediği “Yılın En İyileri” ödüllerinde “Turquality & Yılın En İyi Uluslararası Danışmanlık Firması Ödülü” 2021 - Ekovitrin 19. Yılın Starları “Turquality İş Modeli Başarı Ödülü” 2022 - Engelsiz Yaşam Vakfı’nın 12. Yılın En İyileri ödüllerinde “Yılın En İyi Uluslararası Danışmanlık Firması Ödülü” Ayrıca Progroup, TSE Hizmet Yeterlilik akreditasyonu ile birlikte Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı KOSGEB Danışman/ Eğitmen Yeterliliğine de sahip.