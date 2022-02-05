DR. RAMAZAN KURTOĞLU: "2022 KIRILMA YILI OLACAK"

ÖZEL RÖPORTAJ: SİNAN SAYGI

Geride bıraktığımız 2021, tüm dünyayı etkisi altına alan COVID-19’un da etkisiyle küresel ekonomi ve piyasalar açısından zor bir yıl oldu. Döviz kurlarında yaşanan ani dalgalanmalar Türkiye ekonomisini de derinden etkiledi. İstanbul Aydın Üniversitesi (İAÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası Ticaret ve Finansman Bölümü Öğretim Üyesi Öğretim Üyesi Dr. Ramazan Kurtoğlu, 2022’de küresel piyasalara hangi gelişmelerin damga vuracağını, piyasalarda kazandıracak enstrümanları ve döviz kurları hakkındaki öngörülerini Ekovitrin’e anlattı.

Geride bıraktığımız 2021, uluslararası gelişmeler ve küresel piyasalar ışığında nasıl bir yıl oldu?

Küresel finans nasıl bir seyir izledi? 2021 yılı COVID-19 salgını ile 10 küresel elitin kazançlarına 400 milyar dolar daha eklediği, insanlık tarihinde ekonomik eşitsizliğin zirve yaptığı bir yıl oldu.

GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERİN KAYNAK ZORLUĞU

2022, küresel piyasalar açısından nasıl bir yıl olacak? 2022’ye hangi gelişmeler damgasını vuracak?

2022 her anlamda bir kırılma yılı olacak. Gelişmekte olan ülkeler yabancı kaynak bulmakta zorlanacak. Çünkü COVID-19 politikaları sağlıktan öte bir şey, küresel rezerv para sistemini değiştirmeye yönelik bir küresel akıl uygulaması.

Türkiye ekonomisine baktığımızda karşımıza nasıl bir tablo çıkıyor? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı ‘Ekonomide Yeni Önlem Paketi’ ile ekonomide nasıl bir seyir öngörüyorsunuz?

Evlilik/Siyaset/Ekonomi matematik değil güvene dayanır. 20 Aralık’taki acil fren, kalıcı yapısal dönüşümlerle desteklenmek mecburiyetinde. Aksi takdirde Arjantin pezoyu dolara endekslemişti, kalıcı tedbirleri alamadıkları için başarılı olamadılar.

“TÜRKİYE, 170.3 MİLYAR DOLAR DIŞ BORÇ ÖDEYECEK”

İç piyasada döviz kurunda yaşanan aşırı dalgalanma, ekonomiyi ve piyasaları nasıl etkiliyor? 2022 yılında döviz kurunda dalgalanma bekleniyor mu?

Türkiye önümüzdeki bir yıl içinde 170.3 milyar dolar dış borç ödemesi yapmak zorunda. Kısaca dolar kurundaki gelişme buna bağlı ve sanayicinin ara mal ithalatını hangi şekilde finanse edebileceğine bağlı.

“SİSTEMİ ÇÖKERTECEKLER”

İsrail’de küresel paranın çöküşünün simülasyonunu yaptılar. Beş yıl sonra böyle bir çöküşün olabileceği öngörülüyor. Konuyla ilgili düşüncelerinizi öğrenebilir miyiz? İsrail’deki simülasyon 49 yılda bir gerçekleşen Süper Şemitah ve bu 2023 ve 2030’da birinci ile ikinci Şemitah döngülerine bağlı. 2024, İsrail devletinin kuruluşunun 76. yılı. Bu süre Davud’un 40, Süleyman’ın 36 yıllık Yahudi tarihinde en mutlu dönem. Önümüzdeki yıllarda sistemi çökertecekler.

Küresel piyasalarda kripto para kavramı da söz sahibi artık. Kripto para, sizce geleceğin para birimi mi?

Kripto para, milli devletleri yıkmaya yönelik senyoraj/beylik hakkını gasp etme projesi.

“FİZİKİ ALTIN KAZANDIRACAK”

Türkiye’de piyasalarda en çok kazandıran enstrümanlar hakkında neler söylemek istersiniz? Yatırımcılar daha çok hangi alanlara yönelmeli?

Fiziki altın ve imarsız toprak dışında her şey kaybettirir. Son olarak vurgulamak istediğiniz mesajınız var mı? Türkiye için gıda ve su en öncelikli stratejik ürün, dehşet bir gıda enflasyonu ve krizi kapıda.