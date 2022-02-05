DR. RAMAZAN KURTOĞLU: "2022 KIRILMA YILI OLACAK"
İAÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası Ticaret ve Finansman Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Ramazan Kurtoğlu, “2022, her anlamda bir kırılma yılı olacak. Gelişmekte olan ülkeler yabancı kaynak bulmakta zorlanacak. Çünkü COVID-19 politikaları sağlıktan öte birşey, küresel rezerv para sistemini değiştirmeye yönelik bir küresel akıl uygulaması” dedi.
ÖZEL RÖPORTAJ: SİNAN SAYGI
Geride bıraktığımız 2021, tüm dünyayı etkisi altına alan COVID-19’un da etkisiyle küresel ekonomi ve piyasalar açısından zor bir yıl oldu. Döviz kurlarında yaşanan ani dalgalanmalar Türkiye ekonomisini de derinden etkiledi. İstanbul Aydın Üniversitesi (İAÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası Ticaret ve Finansman Bölümü Öğretim Üyesi Öğretim Üyesi Dr. Ramazan Kurtoğlu, 2022’de küresel piyasalara hangi gelişmelerin damga vuracağını, piyasalarda kazandıracak enstrümanları ve döviz kurları hakkındaki öngörülerini Ekovitrin’e anlattı.
Geride bıraktığımız 2021, uluslararası gelişmeler ve küresel piyasalar ışığında nasıl bir yıl oldu?
Küresel finans nasıl bir seyir izledi? 2021 yılı COVID-19 salgını ile 10 küresel elitin kazançlarına 400 milyar dolar daha eklediği, insanlık tarihinde ekonomik eşitsizliğin zirve yaptığı bir yıl oldu.
GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERİN KAYNAK ZORLUĞU
2022, küresel piyasalar açısından nasıl bir yıl olacak? 2022’ye hangi gelişmeler damgasını vuracak?
2022 her anlamda bir kırılma yılı olacak. Gelişmekte olan ülkeler yabancı kaynak bulmakta zorlanacak. Çünkü COVID-19 politikaları sağlıktan öte bir şey, küresel rezerv para sistemini değiştirmeye yönelik bir küresel akıl uygulaması.
Türkiye ekonomisine baktığımızda karşımıza nasıl bir tablo çıkıyor? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı ‘Ekonomide Yeni Önlem Paketi’ ile ekonomide nasıl bir seyir öngörüyorsunuz?
Evlilik/Siyaset/Ekonomi matematik değil güvene dayanır. 20 Aralık’taki acil fren, kalıcı yapısal dönüşümlerle desteklenmek mecburiyetinde. Aksi takdirde Arjantin pezoyu dolara endekslemişti, kalıcı tedbirleri alamadıkları için başarılı olamadılar.
“TÜRKİYE, 170.3 MİLYAR DOLAR DIŞ BORÇ ÖDEYECEK”
İç piyasada döviz kurunda yaşanan aşırı dalgalanma, ekonomiyi ve piyasaları nasıl etkiliyor? 2022 yılında döviz kurunda dalgalanma bekleniyor mu?
Türkiye önümüzdeki bir yıl içinde 170.3 milyar dolar dış borç ödemesi yapmak zorunda. Kısaca dolar kurundaki gelişme buna bağlı ve sanayicinin ara mal ithalatını hangi şekilde finanse edebileceğine bağlı.
“SİSTEMİ ÇÖKERTECEKLER”
İsrail’de küresel paranın çöküşünün simülasyonunu yaptılar. Beş yıl sonra böyle bir çöküşün olabileceği öngörülüyor. Konuyla ilgili düşüncelerinizi öğrenebilir miyiz?
İsrail’deki simülasyon 49 yılda bir gerçekleşen Süper Şemitah ve bu 2023 ve 2030’da birinci ile ikinci Şemitah döngülerine bağlı. 2024, İsrail devletinin kuruluşunun 76. yılı. Bu süre Davud’un 40, Süleyman’ın 36 yıllık Yahudi tarihinde en mutlu dönem. Önümüzdeki yıllarda sistemi çökertecekler.
Küresel piyasalarda kripto para kavramı da söz sahibi artık. Kripto para, sizce geleceğin para birimi mi?
Kripto para, milli devletleri yıkmaya yönelik senyoraj/beylik hakkını gasp etme projesi.
“FİZİKİ ALTIN KAZANDIRACAK”
Türkiye’de piyasalarda en çok kazandıran enstrümanlar hakkında neler söylemek istersiniz? Yatırımcılar daha çok hangi alanlara yönelmeli?
Fiziki altın ve imarsız toprak dışında her şey kaybettirir. Son olarak vurgulamak istediğiniz mesajınız var mı? Türkiye için gıda ve su en öncelikli stratejik ürün, dehşet bir gıda enflasyonu ve krizi kapıda.
DR. RAMAZAN KURTOĞLU KİMDİR?
1956 yılında Antalya’da dünyaya gelen Dr. Ramazan Kurtoğlu, ilk, orta ve lise öğrenimini Antalya’da tamamladı. 1981 yılında Atatürk Üniversitesi İşletme Fakültesi’nde lisans eğitimini tamamlayıp, 1982 yılında İstanbul Üniversitesi’nde Personel Yönetimi ve Endüstri İlişkileri üzerine yüksek lisansını bitirdikten sonra Kaliforniya Üniversitesi, San Diego’da uluslararası finans ve İngilizce, Kaliforniya Üniversitesi, Irvine’da küresel operasyon yönetimi üstüne dersler aldı. Doktorasını İstanbul Üniversitesi’nde politik iktisat üstüne 2010’da bitirdi. Ayrıca Pennsylvania Üniversitesi ve British Columbia Üniversitesi’nde İngilizce eğitimi aldı. Personel Yönetiminde Davranış Bilimleri başlıklı yüksek lisans tezi, Türkiye’de İthal İkamesinden Liberal Ekonomiye Geçiş Sonrasında Borç Büyüme ve İşsizlik başlıklı doktora tezi hazırladı. Koç Holding ve Esman Şirketler Topluluğu’nda 01 Mart 1983 ile 31 Mayıs 2009 tarihleri arasında, ekonomik danışmanlık, Bütçe ve Finansman Şefliği, Mali Planlama ve Mali Kontrol Müdürlüğü, İhracat Direktörlüğü, Mali İşler ve Finansman Genel Müdür Yardımcılığı, Genel Müdürlük, İcra ve Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerinde bulundu. Subliminal Mesajlar ile ilgili ‘ABD Siyaset Stratejisinde Evanjelist-Kabalist Felaket Filmleriyle Psikolojik Savaş Operasyonları ve Türkiye’ başlıklı bir makalesi var. Kurtoğlu’nun çalıştığı kurum dışındaki akademik dergilerde de, 2011’de yazdığı ‘Türk TarihindeBürokrasi-Siyaset-Aydın Yabancılaşmasının Sonucu: Obskürantizm-Çatışma Kültürü Ve Epistemik Çöküş’ ve 2014’te Cumhuriyet Üniversitesi’nin İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi için kaleme aldığı ‘Ülke İmajı Tüketicilerİn Kalite Algılamalarını Nasıl Etkİler?’ gibi çok sayıda makalesi yayınlandı. İstanbul Aydın Üniversitesi İktisadi ve İdari Birimler Fakültesi’nde farklı konularda dersler verdi. 1983 ile 2009 tarihleri arasında özel sektörde çalışan Kurtoğlu, 2005-2006 yılları arasında Ortadoğu Gazetesi’nde Ramazan K. Kurt adıyla çeşitli konularda makaleler yazdı. Türk televizyonlarında ilk defa 2007 yılında SKY TÜRK kanalında Gürkan Hacır ile Şimdiki Zaman adlı programa konuk oldu. Katıldığı birçok programda küresel para savaşları, ezoterik örgütler, yeni dünya düzeni gibi konular hakkında konuşmalar yaptı. 2010 yılında doktorasını tamamladıktan sonra akademik hayata geçen Kurtoğlu, İstanbul Aydın Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde Uluslararası Ticaret Bölümü’nde görev yapıyor