BES, TÜRKİYE EKONOMİSİNİN TASARRUF DİNAMOSU OLDU

Katılım Emeklilik Genel Müdürü Ayhan Sincek, 13,3 milyon katılımcıya ve 244 milyar TL fon büyüklüğüne ulaşan BES’in (OKS dahil) tüm sektör olarak yukarı yönlü bir ivme yakaladığını belirtti. Katılım Emeklilik, EGM tüm endeks verilerine göre yüzde yüzde 39,6 getirisi ile enflasyonun üzerinde getiri sağladı. Ayhan Sincek, “2021 yılında 18 yaş düzenlemesiyle artık ailenin tüm fertlerinin geleceğini güvence altına alan BES, böylesine çalkantılı bir dönemde gerçekten güvenli bir liman olduğunu ispatladı” dedi. “Özellikle 18 yaş düzenlemesinin yürürlüğe girmesi hem orta vade planlamalarda hem de uzun vade emeklilik planlaması açısından umut verici bir gelişme oldu” diyen Sincek, sözlerine şöyle devam etti: “Düzenleme sektöre bir hareket getirdi, Emeklilik şirketleri açısından yeni bir pazar açıldı. Şirket olarak bizi de sektörümüzü de olumlu etkiledi. Daha bütünleşik, tüm aileyi kapsam alanına alan planlar geliştirilmesinin önü açıldı. Açıklanan kampanyalar, reklam filmleri ve iletişim çalışmalarıyla da desteklendi. Tüm bunların sonucunda BES, son ayları hareketli geçirdi. Bu hareketin 2022’de de artarak devam edeceğini öngörüyoruz. EGM verilerine göre 18 yaş altı BES’li sayısı 170 bine, bu kategorideki fon tutarı da 260 milyon TL’ye ulaştı. Bebeklikten ilk gençlik yıllarına kadar uzanan geniş skaladaki binlerce çocuk ve gencimiz için BES sayesinde gelecek daha kolay olacak. Sektörün derinleşmesindeki öncülüğümüzü bu alanda da gösteriyoruz. Katılım Emeklilik olarak avantajlı paketimizle üretimin yüzde 8’ini gerçekleştiriyoruz."

DEVLET KATKISI YÜZDE 30’A ÇIKTI

Ayhan Sincek, “Müşterilerimizin tasarruflarına en yüksek getiriyi sağlama çabamız regülasyon tarafında da takdir görerek devlet katkısının yüzde 30’a çıkarılması kararı verildi. Bu da BES’i eşsiz bir tasarruf sistemi konumuna getirdi. Bu sayede ülke tasarruflarının artırılmasında en önemli tasarruf yöntemlerinden biri konumuna gelen, dünyanın en bonkör teşvik sistemi BES, daha da güçlü ve rekabetçi hale geldi. Bu durumun sistemin sürdürülebilir büyümesine büyük ölçüde ivme katacağına eminiz. Şartlar ne olursa olsun, finansal ve ekonomik dalgalanmaların sonunda temeli sağlam, stratejisi olan, geleceğe ümitle bakan sektörler ve şirketler yollarına devam edecek. Burada önemli olan yeni, inovatif ve çözüm odaklı ürünler ve yaklaşımlar” şeklinde konuştu.

“FAİZSİZ FONLARA İLGİ ARTIYOR”

Bu süreçte faizsiz fonların da yüksek oranda getiri ile emeklilik sistemini yukarı taşımaya devam ettiğini belirten Sincek, “Faize duyarlı insanlarımızın beklentilerini ise gerek katılım esaslı BES gerekse de katılım sigortacılığı, hem ürün kalitesi ve sunulan hizmetler hem de teknolojik alt yapı ve ulaşılabilirlik olarak çok iyi karşıladı. Bu da büyümeyi getirdi. Faizsiz fonlar sektör ortalamasının yüzde 21 üzerinde getiri sağladı. Böylece 2021 yılında da faizsiz fonlar sektör ortalamasından pozitif ayrıştı. Faizsiz fonların pazar payı da yıldan yıla hızlı bir şekilde artıyor. 2013 yılında sadece yüzde 2,21’lik pazar payı 2017 yıl sonunda yüzde 6’lara yükseldi. 2020 yılında yüzde 15’lere ulaşan faizsiz fon büyüklüğü payı 2021 yıl sonu itibariyle yüzde 20’lere ulaştı” ifadelerini kullandı.