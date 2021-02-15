ZÜHRE YÖNETIM KURULU BAŞKANI HÜSNÜ EKIN: “BAYİLERİMİZİ ‘E-TİCARET’ BAYİSİNE DÖNÜŞTÜRDÜK”

Modanın öncüsü, muhafazakar giyimde dünya trendlerine yön veren Zühre, sektöründe büyük bir fark yaratarak, bayilerini destekleyecek adımlar atıyor.

Bayilerine ‘zuhre.com.tr’ üzerinden satış yapma imkanı veren Zühre, muhafazakar giyimde bir ilki gerçekleştirdi ve online satış kanalı ile bayilerini birer ‘e-ticaret bayisi’ne dönüştürdü.

Zühre Yönetim Kurulu Başkanı Hüsnü Ekin, “Tüm bayilere online olarak da Zühre ürünlerinin satışını yapabilme imkanı vereceğiz. Zühre olarak e-ticaret yatırımı ile bayi ağımızı da internet satışına taşıyoruz. 2020 yılındaki önemli yatırımlarımızın ardından, 2021 yılı da bizim için atılım yılı olacak. Zühre olarak, 2020 yılında pandeminin etkilerini absorbe etmek üzere ‘e-ticaret bayilik sistemi’ni kurmak üzere harekete geçtik.

2020 yılında online satış sitemiz açıldı. Zühre olarak online satış kanallarımıza yaptığımız bu yatırımlarımız, bayi ve franchiselarımız için de büyük bir destek sağlayacak. Pandemide de üretimimizi sürdürdük ve dijital pazarlama yatırımları ve dijital pazarlamaya harcadığımız bütçelerimizi artırdık. Zühre’nin yurtiçi ve yurtdışı bayi ve ‘franchise’larımıza ürünlerimizi hızlı bir operasyon ile teslim etmemiz bayilerimize ve corner mağazalarımıza zaman kazandırıyor” dedi.

“4 KITA VE 35 ÜLKEYE ÜRÜN SAĞLIYORUZ”

Hüsnü Ekin, sözlerine şöyle devam etti: “Zühre olarak tekstil sektöründe trendleri belirleyen bir firmayız. Pardesü, kap, elbise, takım, tunik, gömlek, etek, pantolon, elbise, ikili takım, bluz, ferace, abiye, yelek, çanta ve eşarp gibi birçok ürün grubunda ürünler tasarlıyor ve üretiyoruz. Bu seçkin çeşitlilik bir mağazanın tüm ihtiyaçlarını zamanında ve en iyi derecede karşılayacak yeterlilikte, bu da bayilerimiz ve franchise’larımıza verdiğimiz desteğin başında geliyor. Tekstil sektörü yıldan yıla büyüyen bir sektör. Pazar artık İstanbul’un belli başlı lokasyonlarını aşarak küresel arenalara taşındı.

Önümüzdeki dönem için hedefimiz önce Cezayir, Endonezya, Almanya ve Lübnan pazarında bayi açarak ve franchise vererek büyümek ve diğer ülkelere de açılarak markayı yıldan yıla daha güçlü kılarak küresel pazarda etkin bir Türk markası konumuna gelmek istiyoruz. Dünyanın en önemli caddelerinde Zühre olarak daha çok yer almak istiyoruz.

Yapacağımız yatırımlar ve açacağımız mağazalarla 2020 ve 2021 yıllarında da sektörümüzün büyüme hedefine önemli katkılar sağlamaya devam edeceğiz. Zühre olarak, Türkiye ile birlikte 4 kıtada 35 ülkede, 45’ten fazla şehirde 350’den fazla satış noktasına ürün sağlıyoruz. 2021’de, İstanbul, Bursa, Ankara, Adana, Kahramanmaraş, Gaziantep’te, yurt dışında ise Rusya, Suudi Arabistan, Azerbaycan, Irak, Fas’ta bayilikler vermeyi hedefliyoruz.” Hüsnü Ekin, “Pandemi sürecinde bizim için en önemli olan insan faktörü ile ilgili genel sağlık tedbirleri aldık. Çalışanlarımız bizim ailemiz ilk önce onların sağlığını olumsuz etkileyecek durumlar için şirket yapımızı ona göre düzenledik. Bunun dışında müşterilerimiz ile süreci nasıl atlatabiliriz onlara nasıl destek olup bu virajı nasıl kazasız geçebiliriz ile ilgili çalışmalarımız oldu” diye konuştu.