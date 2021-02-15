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Zirvede gümüş-altın kapışması

2021’de de gümüşün dikkat çekici bir performans göstermesini beklediklerini söyleyen ALB Forex Araştırma Müdürü Emre Çayırlı, “Küresel ısınmanın meydana getirdiği kuraklık ve tarım ürünlerine olan talebin canlı kalması, 2021 yılında tarım emtialarında da değer kazancı yaşanmasına neden olabilir” dedi.

Şubat 2021 15.02.2021, 16:51
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Zirvede gümüş-altın kapışması

Kovid-19 pandemisinin bütün ülke ekonomilerini önemli ölçüde etkilediği 2020 yılında kuşkusuz en çok konuşulan yatırım enstrümanları değerli metallerdi. 2020 yılında ons altın seneyi yüzde 25, gram altın yüzde 56, gümüş ise yüzde 50 değer artışı ile kapattı, üç değerli metal yatırımcıya yıl içinde özellikle Ocak- Ağustos döneminde en yüksek getiriyi sağladı. Yatırımcıların önemli bir kısmı hem parasının değerini korumak hem de belirsizliği fırsata çevirmek için emtiada kalırken, döviz ve borsa tarafı da dikkatli yatırımcının takibindeydi.

ALB Forex Araştırma Müdürü Emre Çayırlı, 2021 yılı için yatırımcılara emtia tarafını yakın takibe almalarını önerdi. Gerekçe ise gümüş başta olmak üzere beyaz metalde sarı metale göre beklenen değer artışı.

GÜMÜŞ VE TARIM EMTİASINDA DEĞER ARTIŞINA DİKKAT

Kuraklık nedeniyle tarım emtialarında da değer artışı beklediklerini söyleyen ALB Forex Araştırma Müdürü Çayırlı, şunları kaydetti: “Sağlıklı bir yatırım yapmayı amaçlayan yatırımcılara tavsiyem kendilerine yatırım sepeti oluşturmaları. Tasarruflarımızın tamamını aynı enstrümana yatırmak hem riskli hem de kazanç oranı düşük. Dolayısıyla 2020 yılında yükselen borsa ve emtia fiyatlarını da göz önünde bulundurarak, tasarruflarınızı belirli oranlarda farklı enstrümanlara bölüştürmek faydalı bir strateji olacak. Emtia tarafında 2020 yılında gümüşün diğer değerli madenlerden pozitif ayrıştığını ve 2021 yılında da yükselişini sürdürebileceği kanısındayım. Bununla birlikte küresel ısınmanın meydana getirdiği kuraklık ve tarım ürünleri olan talebin canlı kalması, 2021 yılında tarım emtialarında da değer kazancı yaşanmasına neden olabilir.”

ALTINDA SANAL-FİZİKİ ÇIKMAZI, AVANTAJLAR VE DEZAVANTAJLAR

Son dönemde sıklıkla karşılaştıkları ““Fiziksel altın mı, sanal altın mı?” sorusuna da açıklık getiren Çayırlı, iki seçeneğin de kendine göre avantajları ve dezavantajları olduğunu söyledi. Çayırlı, sözlerine şöyle devam etti; “Fiziki altının likiditesinin yüksek olması ve ihtiyaç anında kolayca kullanılabilmesine karşın, yastık altın birikimlerin muhafazası büyük bir problem. Ayrıca fiziki altın alımlarında makas aralığının yüksek olmasından diğer piyasalara nazaran daha büyük bir kayıpla yatırıma başlanır. Sanal altın alımlarında ise, banka güvenli bir saklama mercii olması ve ayrıca altın mevduat hesaplarında faiz kazancı elde edebilmenize karşın, mesai saatleri içinde hizmet alamazsınız ve alım satım işlemlerinde ekstra maliyetlerle karşılaşabilirsiniz. Vadeli işlem piyasalarında sözleşmeye konu olan ve sanal altın olarak da bilenen yatırım ürünün de ise işlem maliyetlerinin düşük olması yatırımcıya dünya piyasaları açık olduğu sürece düşük maliyetlerle işlem yapabilme kolaylığı sağlıyor.”

FİNANSAL PİYASALARI BİLMEYENLERİ UYARDI

Son olarak finans okur-yazarlığının önemine değinerek, finansal piyasaların işleyişini bilmeyenlere belli bir seviyede bilgiye sahip olduktan sonra planlama ile yatırım yapmaları tavsiyesinde bulunan Çayırlı; “Analizler; emtia, döviz, borsa, forex ve altın gibi yatırım araçlarından herhangi birine bir plan doğrultusunda yatırım yapıldığında uzun vadede yüksek kazançlar elde edildiğini gösteriyor. Dolayısıyla önceden belirlenmiş bir strateji ile işlem açılması; işleme girilecek fiyat seviyesi kadar yapılan yatırımından beklenen getirinin ve yaşanabilecek zararın önceden planlanarak işlem açıklaması önemli. Yanı sıra kademeli alış ve satış stratejisini benimsemek de özellikle hisse senedi piyasalarında uzun vadeli yatırım için en makul seçenek ve bu işlem stratejisine her şartta bağlı kalınması son derece önemli” dedi.

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