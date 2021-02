TURGUT TORUNOĞULLARI: “2021 TURİZMDE UMUT YILI”

Edelstaal Group ve Orka Oteller Zinciri Yönetim Kurulu Başkanı Turgut Torunoğulları, turizm sektörüne ilişkin görüşlerini açıkladı. 2020’nin turizm sektörü açısından kötü bir yıl olduğunu belirten Turgut Torunoğulları, 2021 yılı için ise endişelerinin devam ettiğini vurguladı. 2020 yılında dünyayı kasıp kavuran COVID-19 pandemisinin tüm sektörleri olduğu gibi turizm sektörünü de olumsuz etkilediğini bildiren Turgut Torunoğulları, dünya turizmini etkileyen olaylardan birisinin ise Ayasofya Müzesi’nin camiye dönüştürülmesi olduğunu kaydetti. 2020 yılında sezonun başlamasıyla otellerin yaklaşık yüzde 60-70’inin açılmadığını söyleyen Turgut Torunoğulları, koronavirüs aşısının hayatı tekrar başlatacak tek çözüm olduğunu belirtti. Bu süreçte devletin önlemleri, denetimleri ve rehberliğinden memnun kaldıklarının altını çizen Turgut Torunoğulları, “Devletin kısa çalışma ödeneği her sektör için can suyu oldu. Sektörler kadrolarını korudular. 2021 yılı hepimiz için önemli bir umut yılı olacak. Buna hazırlıklıyız. Temizlik, hijyen kuralları ve uygulamalarımızla sezonu bekliyoruz. Yabancı turist tercihini Türkiye’den yana kullanacak. Avrupa ülkeleri her ne kadar vatandaşlarının tercihine baskı yapsa da yabancı turistler her şekilde ülkemizi tercih ediyorlar. Çünkü, fiyat politikamız çok ucuz, temizlik ve hijyen muhteşem bir noktada, sahillerimiz çok güzel, otellerimiz çok yeni ve üst düzey bir mimari ile inşa edildi” dedi.

TURİZM İÇİN İKİ PROJE ÖNERİSİ

Turizm gelirlerinin, bütçe açıklarını kapatıcı özelliğinin bulunduğunu hatırlatan Turgut Torunoğulları, “Bunun için devletimize uygulanabilirliği kolay iki proje sunmak isterim. İlgili mercilere sunum yapmaya hazırım. Birinci projemiz; Avrupa’da yaklaşık 6 milyon Türk ailesi yaşıyor. Gençlerimizin tamamına yakını tatillerini İspanya ve İtalya’da yapıyor. Her kişi yaklaşık bin 800 Euro harcıyor. Bu kıymetli kitleyi, Türkiye’ye getirmek için geliştirici, teşvik edici yollar aramalıyız. Hem daha fazla döviz bırakacaklar, hem de kültürlerini terk etmemiş olacaklar. İkinci projemiz; Yabancı ülkelerde büyük bir yaşlı nüfus hayatını huzurevlerinde geçiriyor. Palyatif süreçlerini sağlık bakım evlerinde tamamlıyorlar. Bu kıymetli kitle için ülkemizde altyapı hazırlanırsa, bu insanlar son anlarını ülkelerinde geçirmek isterler. Bu da geliştirici ve teşvik edici uygulamalarla mümkün olacak. Ülkemize büyük bir döviz kaynağı sağlanacak” diye konuştu.